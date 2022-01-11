يُشتقُّ الجينسنغ Ginseng من صنفين مختلفين من النبات عادةً: الجينسنغ الأمريكي والجينسنغ الآسيوي.ويكون الجينسنغ الأمريكي أخفّ من الجينسنغ الآسيوي.يتوفَّر الجينسنغ في أشكال عديدة، مثل الجذور الطازجة والمجففة والخلاصات والمَحَالِيل والكبسُولات والأقراص ومستحضرات التجميل والمشروبات الغازيَّة وأنواع الشاي.المُكَوِّنات الفعَّالة هي الباناكسوزيدات panaxosides في الجينسنغ الأمريكي والجنسينوزيدات ginsenosides في الجينسنغ الآسيوي.

الجينسنغ السيبيري ليس جينسنغ حقيقي وهُوَ يحتوي على مكوِّنات فعالة مختلفة.

تختلف منتجات الجينسنغ من ناحية الجودة بشكلٍ كبيرٍ لأن العديد منها يحتوي على القليل من المكون الفعَّال القابل للكشف أو لا تحتوي عليه.في حالات قليلة جدًّا، جرى مزج بعض منتجات الجينسنغ من آسيا مع جَذر اليَبروح mandrake root بشكلٍ هادف، أو مع فينيل بوتازون phenylbutazone أو أمينوبرين aminopyrine، وهما دواءان جرى سحبهما من السوق في الولايات المتحدة بسبب التأثيرات الجانبية غير المقبولة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).