البلميط المنشاريّ أو المنشارة النخليَّة

البلميط المنشاري Saw palmetto هو نوع من أشجار النخيل التي تنمو في جنوب شرق الولايات المتحدة.تحتوي ثماره التوتية على المادة الفعالة للنبات وهي أحد الحموض الدسمة (دهون).يمكن تحضير ثمار النبات بشكل شاي.كما يتوفر البلميط المنشاري على شكل أقراص وكبسولات وخلاصة سائلة أيضًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
الادعاءات حول البلميط المنشاري
يُعاكس البلميط المنشاريّ تأثيرات التستوستيرون.يعتقد الكثير من الرجال بأن البلميط المنشاري يُعالج تضخم غدة البروستات الحميد.تتضمن الادعاءات الإضافية أن البلميط المنشاريّ يزيد من إنتاج الحيوانات المنوية، وحجم الثدي، ويعزز النشاط الجنسي، وأن له تأثيرات مضادة للالتهابات والسرطان.كما جرى استخدامه لزيادة نمو الشعر في فروة الرأس عند الأشخاص الذين المصابين بنمط الصلع الذكوري.
الأدلة حول البلميط المنشاري
لا يوجد دليل علمي يشير إلى أنَّ البلميط المنشاري يعاكس فرط تنسُّج البروستات الحميد.
وعلى الرغم من أن الدراسات المصممة بشكل جيد لم تُظهِر أية فائدة للبلميط المنشاري في تدبير أعراض تضخم غدة البروستات، مثل التبول المتكرر، إلا أن بعض الأدلة تشير إلى أن المستخلص الكيميائي من البلميط المنشاري يقلل من التبول الليلي ويزيد من معدل تدفق البول من المثانة.
تبقى المزاعم حول قدرة البلميط المنشاري على زيادة إنتاج النطاف، أو زيادة حجم الثدي، أو تعزيز النشاط الجنسي، غير مُثبتة، وكذلك الادعاءات بخصوص مفعوله المضاد للالتهاب والمضاد للسرطان.لا يوجد دليلٌ واضحٌ على أنَّ البلميط المنشاري يزيد من نموّ الشعر عند الأشخاص الذين يعانون من الصلع ذو النمط الذكوري.
يمكن للتباين في مكونات وتراكيز البلميط المنشاري أن يؤدي إلى الحد من السلامة والفعالية.
التأثيرات الجانبية للبلميط المنشاري
يحدث الصُّدَاع والإسهال والهبَّات الساخنة في بعض الأحيان، ولكن جرى الإبلاغ عن عدد قليل من التأثيرات الجانبية الخطيرة.سُجلت حالات من تضرر الكبد والتهاب البنكرياس، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت ناجمة عن البلميط المنشاري.
ينبغي على النساء الحوامل أو اللاتي قد يحملن تجنب تناول البلميط المنشاري بسبب تأثيراته الهرمونية المحتملة.
التداخلات الدوائية التي تحدث مع البلميط المنشاري
ينبغي على النساء اللواتي يأخذن علاجًا هرمونيًّا أن يستشرنَ الطبيب قبل أن يأخذن البلميط المنشاري.يمكن أن يتداخل البلميط المنشاري مع العلاج بهرمون الإستروجين وموانع الحمل الفمويَّة، ويُقلل من فعاليتها.كما يمكن أن يتداخل البلميط المنشاري مع الوارفارين، ومضادَّات التخثُّر، والأدوية المُضادَّة للصفيحات ويُؤدِّي إلى النَّزف.
التوصيات حول البلميط المنشاري
يُعدُّ البلميط المنشاري آمنًا بشكلٍ عام وقد يُقلِّلُ من التبوُّل في الليل، ويُحسِّن من تدفُّق البول عند الرجال.
ونظرًا إلى أنَّه قد يكون للبلميط المنشاري تأثيراتٌ هرمونيَّة، ينبغي على الأطفال، والنساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل، والنساء المرضعات عدم استعماله.
ينبغي على الأشخاص الذين يستعملون الوارفارين، أو مضادَّات التخثُّر الأخرى، أو الأدوية المُضادَّة للصفيحات، والنساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل عن طريق الفم عدم استعمال البلميط المنشاري أو استشارة الطبيب قبل استعماله.
للمزيد من المعلومات
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National Institutes of Health's National Center for Complementary and Integrative Health: Saw Palmetto