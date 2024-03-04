البلميط المنشاريّ أو المنشارة النخليَّة

لا يوجد دليل علمي يشير إلى أنَّ البلميط المنشاري يعاكس فرط تنسُّج البروستات الحميد.

وعلى الرغم من أن الدراسات المصممة بشكل جيد لم تُظهِر أية فائدة للبلميط المنشاري في تدبير أعراض تضخم غدة البروستات، مثل التبول المتكرر، إلا أن بعض الأدلة تشير إلى أن المستخلص الكيميائي من البلميط المنشاري يقلل من التبول الليلي ويزيد من معدل تدفق البول من المثانة.

تبقى المزاعم حول قدرة البلميط المنشاري على زيادة إنتاج النطاف، أو زيادة حجم الثدي، أو تعزيز النشاط الجنسي، غير مُثبتة، وكذلك الادعاءات بخصوص مفعوله المضاد للالتهاب والمضاد للسرطان.لا يوجد دليلٌ واضحٌ على أنَّ البلميط المنشاري يزيد من نموّ الشعر عند الأشخاص الذين يعانون من الصلع ذو النمط الذكوري.

يمكن للتباين في مكونات وتراكيز البلميط المنشاري أن يؤدي إلى الحد من السلامة والفعالية.