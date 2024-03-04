الإشنسا (echinacea) هِيَ نبتة بريَّة مُعمِّرَة تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الفعالة بيولوجيًا،ويجري استخدام أجزاء مختلفة من النبات طبيًّا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
الادعاءات حول الإشنسا
يأخذ الأشخاص الإشنسا في أغلب الأحيان للمساعدة على الوقاية من حالات العدوى الفيروسية في السبيل التنفسي العلوي أو معالجتها، مثل الزكام،يُطبِّق بعض الأشخاص الإشنسا على شكل رهيم أو مرهم لعلاج اضطرابات الجلد وتعزيز التئام الجروح.يزعم مؤيدو استعمال الإشنسا بأنها تمتلك خواصًا مضاد لكسدة والالتهاب، وتساعد على الوقاية من السرطان واضطرابات أخرى. تعمل مُضاداتُ الأكسدة على وقاية الخلايا من الضرر الذي تسببه الجذور الحرّة والتي هي منتجات فرعية ذات نشاط كيميائي كبير لنشاط الخلايا الطبيعية.
الأدلة حول الإشنسا
تبدو الدراسات المجراة حول دور الإشنسا في الوقاية و/أو العلاج من الزكام الشائع غير منسجمة.ولعل العاملُ الأكبر الذي يسهم في عدم انسجام نتائجها هو تنوُّع المستحضرات النباتية (بما في ذلك مختلف أجزاء النباتات والأنواع) والمُكَوِّنات الداخلة في تركيب المكملات الغذائية.
تُظهِر بعض الأدلة الأوَّلية أنَّ استعمال الإشنسا قد يساعد على تقليل بعض الجزيئات الالتهابية (السيتوكينات) التي تشارك في عدوى كوفيد-19، وقد يساعد على التقليل من حدوث متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) التي تحدث عند بعض الأشخاص.ولكن لم يجر إثبات ذلك حتَّى الآن.
لا توجد دراسات علمية دقيقة تدعم الادعاءات القائلة بأن الإشنسا تساعد على الوقاية من السرطان أو تحسِّن المناعة، وارتفاع سكر الدم، والقلق، والالتهاب، أو تعزز التئام الجروح.
الآثار الجانبية للإشنسا
لم يجر التعرف إلى تأثيرات جانبية خطيرة، ولكن يُعاني البعض من الدوخة والتعب والصداع وانزعاج هضميّ.بالنسبة إلى المرضى الذين لديهم حساسية لنباتات معينة (مثل عشبة الرجيد والأقحوان والقطيفة وزهرة الربيع)، قد تحصل لهم استجابات تحسسية عندما يأخذون الإشنسا.
التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع الإشنسا
يمكن للإشنسا التي تستخدم لفترة تزيد عن 8 أسابيع أن تتداخل مع أدويةٍ يُمكنها أن تسبب الضرر للكبد، وبذلك تزيد من خطر تلف الكبد.قد تُلغي الإشنسا التأثيرات المفيدة للأدوية الكابتة للمناعة، والتي تُستَعمل على سبيل المثال للوقاية من رفض الأعضاء المزروعة.قَد تزيد الإشنسا من مستويات الكافيين في الدم بنسبة تصل إلى 30٪.
التوصيات حول الإشنسا
من المحتمل أن تكون الإشنسا آمنة للاستخدام على المدى القصير، ولكن من غير المعروف ما إذا كانت تساعد على تعزيز الجهاز المناعي والوقاية من العدوى الفيروسية، مثل الزكام.ينبغي على من يُعانون من أمراض المناعة الذاتيَّة (مثل التهاب المَفاصِل الرُّوماتويدي والتصلُّب المتعدِّد)، أو خضعوا لزراعة عضو، أو يعانون من ضعف في الجهاز المناعي (مثل المصابين بالإيدز أو السلّ)، أن يستشيروا الطبيب قبلَ أخذ الإشنسا.
للمزيد من المعلومات
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National Institutes of Health's National Center for Complementary and Integrative Health: Echinacea