تبدو الدراسات المجراة حول دور الإشنسا في الوقاية و/أو العلاج من الزكام الشائع غير منسجمة.ولعل العاملُ الأكبر الذي يسهم في عدم انسجام نتائجها هو تنوُّع المستحضرات النباتية (بما في ذلك مختلف أجزاء النباتات والأنواع) والمُكَوِّنات الداخلة في تركيب المكملات الغذائية.

تُظهِر بعض الأدلة الأوَّلية أنَّ استعمال الإشنسا قد يساعد على تقليل بعض الجزيئات الالتهابية (السيتوكينات) التي تشارك في عدوى كوفيد-19، وقد يساعد على التقليل من حدوث متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) التي تحدث عند بعض الأشخاص.ولكن لم يجر إثبات ذلك حتَّى الآن.

لا توجد دراسات علمية دقيقة تدعم الادعاءات القائلة بأن الإشنسا تساعد على الوقاية من السرطان أو تحسِّن المناعة، وارتفاع سكر الدم، والقلق، والالتهاب، أو تعزز التئام الجروح.