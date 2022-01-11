قد تحدث قرحات فموية، والتهاب جلدي، واضطراب هضمي بسيط في الأشخاص الذين يستعملون أقحوان زهرة الذهب.يمكن لأقحوان زهرة الذهب أن يُؤدِّي تعديل حاسة التذوق وزيادة معدل ضربات القلب.لا يُنصَح بإعطاء الأقحوان للأطفال أو للنساء الحوامل أو اللواتي يستعملن الرضاعة الطبيعيَّة،وبالنسبة إلى الحوامل، قد يجعل أقحوان زهرة الذهب الرحمَ ينقبض ويؤدي إلى الإسقاط.وبالإضافة إلى ذلك، قد يُسبِّبُ الأُقحُوان طفحًا جلديًّا تحسسيًّا.

قد يؤدي التوقُّف المفاجئ عن استعمال مكملات أقحوان زهرة الذهب إلى تفاقم نوبات الشقيقة، ويُسبِّبُ النزق والأرق.

قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الرجيد ragweed (حمى القش) أو غيرها من النباتات ذات الصلة (مثل زهرة الربيع daisies، والقطيفة marigolds، وزهرة الأقحوان chrysanthemums) ردود فعل تحسُّسية تجاه أقحوان زهرة الذهب.