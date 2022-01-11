ما هو أقحوان زهرة الذهب؟
الأُقحُوان feverfew هُوَ عُشب دغليّ مُعمِّر،وتُستخدم الأوراق المجففة في كبسولات وأقراص وخلاصات سائلة،ويُعتقد أنَّ البارثينولايد والغليكُوزيدات من مكوناته النشطة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
ما هي الادعاءاتُ المثارة حول أقحوان زهرة الذهب؟
يأخذ الأشخاص الأقحوان في معظم الأحيان للوقاية من صُداع الشقيقة ولمُعالجة الالتهاب.كما يستعمل أيضًا لتحسين المزاج وعلاج الربو، وألم الطمث، والعد الوردي، والتهاب المفاصل، ويُقال بأنه يمتلك خواص مضادة للسرطان.
هل أقحوان زهرة الذهب فعال حقًا؟
أظهرت أدلَّة من ستِّ دراسات مختلفة نتائجَ متباينة لفعالية أقحوان زهرة الذهب في الوقاية من صداع الشقيقة، ولكنَّ كانت دراسة حديثة أكبر وأظهرَت انخفاضًا طفيفًا في عدد نوبات الشقيقة في الشهر.قد تعكِسُ الاختلافات في نتائج الدراسة التراكيب والجرعات المختلفة للأقحوان المُستَعمَل.
في الدراسات التي أُجريت على المصابين بالتهاب المَفاصِل، لم يؤدِّ الأقحوان إلى تخفيف الأعراض،لا توجد دراسات علمية دقيقة تدعم مزاعم الفوائد الصحية الأخرى.
ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة لأقحوان زهرة الذهب؟
قد تحدث قرحات فموية، والتهاب جلدي، واضطراب هضمي بسيط في الأشخاص الذين يستعملون أقحوان زهرة الذهب.يمكن لأقحوان زهرة الذهب أن يُؤدِّي تعديل حاسة التذوق وزيادة معدل ضربات القلب.لا يُنصَح بإعطاء الأقحوان للأطفال أو للنساء الحوامل أو اللواتي يستعملن الرضاعة الطبيعيَّة،وبالنسبة إلى الحوامل، قد يجعل أقحوان زهرة الذهب الرحمَ ينقبض ويؤدي إلى الإسقاط.وبالإضافة إلى ذلك، قد يُسبِّبُ الأُقحُوان طفحًا جلديًّا تحسسيًّا.
قد يؤدي التوقُّف المفاجئ عن استعمال مكملات أقحوان زهرة الذهب إلى تفاقم نوبات الشقيقة، ويُسبِّبُ النزق والأرق.
قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الرجيد ragweed (حمى القش) أو غيرها من النباتات ذات الصلة (مثل زهرة الربيع daisies، والقطيفة marigolds، وزهرة الأقحوان chrysanthemums) ردود فعل تحسُّسية تجاه أقحوان زهرة الذهب.
ما هي التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع أقحوان زهرة الذهب؟
قد يتداخل الأُقحُوان مع الأدوية التي تقي من الجلطات الدَّمويَّة (مضادات التخثر) والأدوية المستخدمة لمعالجة صداع الشقيقة، ومضادَّات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).وقد يقلِّل من الميل للتَّجلُّط الطبيعي للصفيحات الدموية (جزيئات الدَّم التي تساعد على إيقاف النزف) وقد يُقللُ من امتصاص الحديد.
التوصيات
قد يؤدي استعمال أقحوان زهرة الذهب إلى خفض التكرار الشهري لنوبات الشقيقة، ولكن هذا التأثير قد يكون بسيطًا.
يجب على الأشخاص الذين يعانون من حمَّى القش، أو بعض الحساسية النباتية، أو الذين يستعملون مضادَّات التخثُّر أو أدوية أخرى تُستَعمل في علاج الشقيقة، أو مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة (NSAIDs)، استشارة طبيبهم قبل استعمال أقحوان زهرة الذهب.يجب عدم استعمال أقحوان زهرة الذهب من قبل النساء الحوامل.