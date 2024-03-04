لم تؤكد أي من الدراسات العلمية عالية الجودة المجراة على البشر آثارًا صحية مفيدة للأبوايكورين، بما في ذلك تحسين الذاكرة.

لا يوصى باستخدام أبوايكورين لعدم وجود فوائد مؤكدة تفوق احتمال الآثار الجانبية السلبية.