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HealthDay
الحياة الصحية

أبوايكورين

حسبLaura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
تمت مراجعته شعبان 1445

يُشتقّ الأبوايكورين من قنديل البحر الذي يُسمَّى أكووريا فيكتوريا.تكون نسخة مُصنَّعة مخبريًا من الأبوايكورين المكون الرئيسي في المكمل الغذائي بريفاجين الذي يمكن صرفه بدون وصفةٍ طبية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).

الادعاءات حول الأبوايكورين

يُقال إنَّ الأبوايكورين يُحسِّن من فقدان الذاكرة الخفيف المرتبط بالتقدم بالعمر.

الأدلة حول الأبوايكورين

لا توجد دراسات عالية الجودة تبين أن الأبوايكورين فعَّال في تحسين فقدان الذاكرة أو مُعالَجَة أيَّة حالة صحيَّة.

في عام 2017، اتهمت هيئة التجارة الفيدرالية (FTC) والنيابة العامة بولاية نيويورك مسوقي المكمل الغذائي بريفاجين باختلاق ادعاءات كاذبة لا أساس لها (انظر بيان صحفي صادر عن هيئة التجارة الفيدرالية, يناير 9, 2017).

الآثار الجانبية للأبوايكورين

قد تشمل الآثار الجانبية للأبواكيورين على الصداع، والدوخة، والغثيان، ومشاكل الذاكرة، وصعوبة النوم، والقلق.بشكل عام، فإن سلامة الأبوايكورين غير معروفة.

التداخلات الدوائيَّة مع الأبوايكورين

من غير المعلوم ما إذا كان استعمال الأبوايكورين ينطوي على تداخلات دوائية خطرة.

التوصيات الخاصة بالأبوايكورين

لم تؤكد أي من الدراسات العلمية عالية الجودة المجراة على البشر آثارًا صحية مفيدة للأبوايكورين، بما في ذلك تحسين الذاكرة.

لا يوصى باستخدام أبوايكورين لعدم وجود فوائد مؤكدة تفوق احتمال الآثار الجانبية السلبية.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.