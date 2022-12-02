بلع المُخدِّرات وتخبئة المُخدرات في فتحات الجسم

مُعالَجة مُضَاعَفات الجرعة الزائدة من المخدرات

إزالة رُزَم المخدرات

مُضادات نوعيَّة للمخدرات أحيانًا

يُعالج الأطباءُ الأشخاصَ الذين لديهم أعراض الجرعة الزائدة (والتمزُّق المُفتَرض للرزمة) عن طريق الرعاية الداعمة للأعراض النَّوعيَّة، بما فيها دعم التنفُّس وضغط الدَّم وإعطاء أدوية مُضادة للاختلاجات.في بعض الأحيان، تُستعمل ترياقات محددة لعقاقير معينة، في حال توفرها.

يُمكن عادةً إزالة الرزم التي تتمزق في السبيل الهضمي عن طريق إجراء يُسمَّى إرواء كامل الأمعاء whole-bowel irrigation، حيث يجري شطف السبيل الهضميّ بكمياتٍ كبيرةٍ من محلول شارديّ electrolyte solution،

ولكن إذا تمزَّقت الرزم، يُحاول الأطباءُ إزالة جميع الرزم مباشرةً عن طريق الجراحة أو استخدام المنظار الداخلي (إجراء غير جراحي يُستخدَم فيه أنبوب مرنٍ مُزوَّد بكاميرة)؛ولكن يُمكن أن تحتاج إزالة الرزم بالجراحة أو بالتنظير الداخلي إلى وقتٍ.من الشائع أن تحدث الوفاة مع تمزُّق رُزم المخدرات عند الأشخاص الذين يقومون ببلعها وذلك لأنَّ كمية المخدر التي تُطلق في الجسمِ تكون كبيرةً ويكون هذا المخدر نقياً، ممَّا يجعل الجرعة عاليةً جداً.كما يحتاج الأشخاص الذين لديهم انسداد في الأمعاء أو تمزق (اختراق) إلى جراحةٍ فوريةٍ أيضًا.قد يكون الفحم المُنشّط (مادَّة تُعطى عن طريق الفم لامتصاص المواد المخدرة) مفيدًا ولكنه يُسبب الخطر للأشخاصِ الذين لديهم انسداد أو تمزُّق في الأمعاء.

يمكن للأطباء عادةً إزالة الرزم المهبلية والمستقيمية بيدٍ مُغطاة بقفاز.

ينبغي مراقبة بالعي المخدرات أو مخبئي المخدرات في تجاويف الجسم الذين لم تظهر لديهم أية أعراض، وذلك إلى أن تخرج جميع رزم المخدرات مع البراز وإلى أن يقوموا بالتبرز لمرات عديدة مع عدم خروج أية رزم مع البراز.يستخدم بعض الأطباء إرواء كامل الأمعاء لتعزيز خروج الرزم.إذا كان الشخص يُعاني من أعراض سُميَّة مُحتَملة للعقاقير أو جرعة زائدة، فقد يحتاج الأطباء إلى إجراء تنظير داخلي لإزالة الرزم.