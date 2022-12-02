بلع المُخدِّرات وتخبئة المُخدرات في فتحات الجسم

لتهريب العقاقير غير المشروعة عبر الحدود أو نقاط التفتيش الأمنية الأخرى، قد يقوم الأشخاص طوعاً ببلع رزمٍ مليئة بالمخدراتِ أو يقومون بإخفاءِ هذه الرزم في تجاويف أجسامهم.
إذا تمزَّقت رزمةٌ، قد تحدث جرعة مفرطة من المخدرات وتُسبب أعراضًا خطيرةً أحيانًا.
تختلف مخاطر وعواقب الجرعة المفرطة من المخدرات استِنادًا إلى كمية ونوع المادة المخدرة والطريقة التي جرى فيها تغليفها.
بلع المُخدِّرات
ينطوي بلع المخدرات غالبًا على نوعية ذات سعر مرتفع في الشارع (بشكلٍ أساسي الهيروين أو الكوكايين).يعود منشأ المخدرات إلى بلدان أخرى، وقد يجري وضعها في الواقيات الذكرية أو في رزم ملفوفة بطبقات عديدة من البلاستيك أو اللاتكس ويجري أحياناً تغطيتها بطبقة خارجية واحدة من الشمع من أجل نقلها عبر الحدود.بعد أن يقُوم بالعو المخدرات ببلع العديد من الرزم، يأخذون عادةً أدويةً تعمل على إبطاء حركة المواد عبر السبيل الهضميّ إلى أن يحين موعد استرجاع الرزم.وقد يقومُ بعض بالعو المخدرات منهم ببلع وتهريب مئاتٍ من الرزم في رحلةٍ واحدةٍ.
وإذا تمزَّقت رزمة، قد تحدث جرعة مفرطة من المخدرات وتُسبب أعراضًا خطيرةً أحيانًا.قد تُؤدِّي الرزم إلى انسداد المعى أو تسبب ضرراً له،وإذا تمزَّق المعى، قد تتسربُ محتوياته إلى داخل تجويف البطن وتُسبب التهابًا شديدًا وعَدوى—اضطراب يُسمَّى التهاب الصفاق.تستنِدُ أعرَاض الجرعة المفرطة بسبب تمزُّق رزمةٍ إلى نوع المخدر، وقد تنطوي على اختلاجات متكررة وارتفاع ضغط الدَّم وارتفاع حرارة الجسم بشكلٍ شديدٍ وصعوبة في التنفُّس والغيبوبة.
تخبئة المخدرات في تجاويفِ الجسم
تُشبه تخبئة المخدرات في تجاويف الجسم بلع المخدرات.وهي تحدُث عندما يقوم أشخاص ببلع رزم المخدرات لتجنُّب الوقوع في قبضة القانون، ولكنهم يقومون أحيانًا بإخفاء الرزم في المُستقيم أو المهبل.وتكُون كمية المُخدرات أصغر من تلك المستخدمة في بلع المخدرات.ولكن تبقى مشكلة فرط الجرعة قائمةً نظرًا إلى أنّ المخدرات لا تكون ملفوفةً بشكلٍ آمن عادةً.
تشخيص تخبئة وحشو المخدرات في تجاويفِ الجسم
اشتباه الطبيب
تفتيش تجويف في الجسم
في بعض الأحيان التصوير البسيط بالأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المحوسب (CT).
عندما يَجري الاشتباه بأشخاص بلعوا رزماً من المخدرات أو قاموا بتخبئتها في تجاويف الجسم، يقُوم المسؤولون على إنفاذ القوانين بجلبهم إلى مركز للعناية الطبية، ولكن ينبغي على الأطباء في هذا المركز أن يأخذوا في اعتبارهم إذا كانت هناك حالات من الغيبوبة أو الاختلاجات من دُون سبب معروف عند المسافرين أو الأشخاص المحبوسين مؤخرًا.ينبغي إجراء فحص للحوض والمستقيم (عمليات تفتيش تجويف الجسم) للتحري عن رزم المخدرات في هذه المناطق.تستطيع الأشعة السينية البسيطة تأكيد وجود الرزم في السبيل الهضميّ في بعض الأحيان، ولكن يُعدُّ التصوير المقطعي المحوسب الفحصَ التصويري الأكثر حساسية لتحديد موضع الرزم في السبيل الهضميّ.
علاج تخبئة وحشو المخدرات في تجاويفِ الجسم
مُعالَجة مُضَاعَفات الجرعة الزائدة من المخدرات
إزالة رُزَم المخدرات
مُضادات نوعيَّة للمخدرات أحيانًا
يُعالج الأطباءُ الأشخاصَ الذين لديهم أعراض الجرعة الزائدة (والتمزُّق المُفتَرض للرزمة) عن طريق الرعاية الداعمة للأعراض النَّوعيَّة، بما فيها دعم التنفُّس وضغط الدَّم وإعطاء أدوية مُضادة للاختلاجات.في بعض الأحيان، تُستعمل ترياقات محددة لعقاقير معينة، في حال توفرها.
يُمكن عادةً إزالة الرزم التي تتمزق في السبيل الهضمي عن طريق إجراء يُسمَّى إرواء كامل الأمعاء whole-bowel irrigation، حيث يجري شطف السبيل الهضميّ بكمياتٍ كبيرةٍ من محلول شارديّ electrolyte solution،
ولكن إذا تمزَّقت الرزم، يُحاول الأطباءُ إزالة جميع الرزم مباشرةً عن طريق الجراحة أو استخدام المنظار الداخلي (إجراء غير جراحي يُستخدَم فيه أنبوب مرنٍ مُزوَّد بكاميرة)؛ولكن يُمكن أن تحتاج إزالة الرزم بالجراحة أو بالتنظير الداخلي إلى وقتٍ.من الشائع أن تحدث الوفاة مع تمزُّق رُزم المخدرات عند الأشخاص الذين يقومون ببلعها وذلك لأنَّ كمية المخدر التي تُطلق في الجسمِ تكون كبيرةً ويكون هذا المخدر نقياً، ممَّا يجعل الجرعة عاليةً جداً.كما يحتاج الأشخاص الذين لديهم انسداد في الأمعاء أو تمزق (اختراق) إلى جراحةٍ فوريةٍ أيضًا.قد يكون الفحم المُنشّط (مادَّة تُعطى عن طريق الفم لامتصاص المواد المخدرة) مفيدًا ولكنه يُسبب الخطر للأشخاصِ الذين لديهم انسداد أو تمزُّق في الأمعاء.
يمكن للأطباء عادةً إزالة الرزم المهبلية والمستقيمية بيدٍ مُغطاة بقفاز.
ينبغي مراقبة بالعي المخدرات أو مخبئي المخدرات في تجاويف الجسم الذين لم تظهر لديهم أية أعراض، وذلك إلى أن تخرج جميع رزم المخدرات مع البراز وإلى أن يقوموا بالتبرز لمرات عديدة مع عدم خروج أية رزم مع البراز.يستخدم بعض الأطباء إرواء كامل الأمعاء لتعزيز خروج الرزم.إذا كان الشخص يُعاني من أعراض سُميَّة مُحتَملة للعقاقير أو جرعة زائدة، فقد يحتاج الأطباء إلى إجراء تنظير داخلي لإزالة الرزم.