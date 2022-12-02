النيتريتات الطيَّارة Volatile Nitrites

يجري بيع النيتريتات (أميل أو بوتيل، أو نيتريت الأيزوبوتيل) بأسماء معروفة في الشوارع مثل "بوبرز Poppers"، و"لوكر روم Locker Room"، و"راش Rush".

يستخدم الأشخاصُ هذه الموادّ لأنهم يعتقدون أنَّها تُعزز المتعة الجنسية عن طريق تعزيز الإثارة والنشوة.وهي تعمل على تخفيض ضغط الدم لفترةٍ قصيرةٍ وتُسبب الدوخة والتبيُّغ ويتبع هذا سرعة في نبضات القلب.عند استخدام هذه المواد مع السيلدينافيل (التي تُستعمل لمُعالَجة خلل الوظيفة الانتصابية)، قد تُؤدِّي إلى انخفاضٍ كبيرٍ في ضغط الدَّم ممَّا يُمكن أن يُسبب الإغماءَ أو نوبات القلب أو السكتة.كما يمكن أن تُسبب النيتريتات أيضًا ميتهيموغلوبينيَّة الدَّم methemoglobinemia أيضًا، وهي اضطراب دَمَويّ يُؤثِّرُ في قدرة الدَّم على نقل الأكسجين.