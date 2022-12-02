يشير مصطلح التشييش أو استعمال الشيشة الإلكترونية إلى استنشاق البخار (السائل المتطاير) الذي تنتجه أجهزة التي تعمل بالبطارية.يمكن للبخار أن يحتوي على النيكوتين، وزيوت رباعي هيدروكانابينول (THC)، وزيوت الكانابينويد (CBD)، وغيرها من المواد، والنكهات، والإضافات.على الرغم من أن المكونات السائلة تتطاير عن طريق التسخين، إلا أنه لا يوجد احتراق؛ وما "الدخان" الظاهر إلا بخار الماء.
المكونات
بالنسبة إلى السجائر الإلكترونية، تكون المادة الفعالة هي النيكوتين السائل؛ ولا توجد منتجات تبغ أخرى.جرى تسويق السجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير الإلكترونية في البداية على أنها أجهزة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن تدخين التبغ، ولكن مستخدمي السجائر الإلكترونية يبقون مدمنين على النيكوتين.لم تحصل السجائر الإلكترونية على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كأجهزة للإقلاع عن التدخين.
يستخدم بعض الأشخاص أجهزة التبخير لاستنشاق المكوِّنات الفعَّالة بخلاف النيكوتين، بما في ذلك المكوِّنات الفعَّالة من الماريجوانا، وزيوت الحشيش، والماريجوانا الاصطناعية (تتراهيدروكانابينول THC لهذا المواد الثلاثة)، والأمفيتامينات.
بالإضافة إلى الماء والمكوِّن الفعَّال، تحتوي سوائل التبخير المتوفرة على المستوى التجاري على البروبيلين غليكول أو سائلٍ يحتوي على غليسرين ذو أساس نباتي بالإضافة إلى نكهات ومواد كيميائية الأخرى، بما في ذلك كميات ضئيلة من المعادن.من المحتمل أن تحتوي عوامل التبخير غير القانونية على مكونات إضافية غير نشطة، وبعضها، مثل أسيتات فيتامين E، قد يساهم في إصابة الرئة المرتبطة باستعمال الشيشة الإلكترونية.
مضاعفات استعمال الشيشة الإلكترونية
تتضمن مضاعفات استعمال الشيشة الإلكترونية
استخدام النيكوتين من قبل غير المدخنين، مما يؤدي إلى إدمان النيكوتين
إصابة شديدة في الرئة
أحد المخاوف هو أن غير المدخنين، وخاصة المراهقين، الذين يستنشقون النيكوتين سوف يصبحون مدمنين.
يبدو أن بعض المواد في البخار تؤدي إلى إصابة شديدة في الرئة وأحيَانًا إلى الوفاة.تقوم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وهيئة الغذاء والدواء (FDA)، والشركاء السريريون الآخرون وشركاء الصحة العامة بالتحري عن فاشية وطنية لإصابات الرئة المرتبطة بالشيشة الإلكترونية.(انظر CDC: فاشية إصابة الرئة المرتبطة باستعمال السجائر الإلكترونية أو منتجات الشيشة الإلكترونية.)
ترتبط منتجات الشيشة الإلكترونية المحتوية على THC وتلك التي تحتوي على أسيتات فيتامين E بحالات الإصابة الشديدة في الرئة والمرتبطة بالشيشة الإلكترونية.توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم استخدام السجائر الإلكترونية المحتوية على THC، ولا سيما منتجات الشيشة الإلكترونية، وخاصة من المصادر غير الرسمية مثل الأصدقاء، أو أفراد العائلة، أو المسوقين الذين يعملون بشكل فردي أو الموزعين عبر الإنترنت.ينبغي عدم إضافة أسيتات فيتامين E إلى أي من السجائر الإلكترونية أو منتجات الشيشة الإلكترونية.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): تفشي إصابات الرئة المرتبطة باستعمال منتجات السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية: موارد لمزودي الرعاية الصحية والإدارات الصحية حول الإصابات المرتبطة السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية (EVALI).
المعهد الوطني الخاص بإساءة استعمال العقاقير (NIDA): معلومات خاصَّة بالشيشة الإلكتروينة من الوكالة الفيدرالية التي تدعم البحث العلمي حول استعمال العقاقير وعواقبها.