بالنسبة إلى السجائر الإلكترونية، تكون المادة الفعالة هي النيكوتين السائل؛ ولا توجد منتجات تبغ أخرى.جرى تسويق السجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير الإلكترونية في البداية على أنها أجهزة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن تدخين التبغ، ولكن مستخدمي السجائر الإلكترونية يبقون مدمنين على النيكوتين.لم تحصل السجائر الإلكترونية على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كأجهزة للإقلاع عن التدخين.

يستخدم بعض الأشخاص أجهزة التبخير لاستنشاق المكوِّنات الفعَّالة بخلاف النيكوتين، بما في ذلك المكوِّنات الفعَّالة من الماريجوانا، وزيوت الحشيش، والماريجوانا الاصطناعية (تتراهيدروكانابينول THC لهذا المواد الثلاثة)، والأمفيتامينات.

بالإضافة إلى الماء والمكوِّن الفعَّال، تحتوي سوائل التبخير المتوفرة على المستوى التجاري على البروبيلين غليكول أو سائلٍ يحتوي على غليسرين ذو أساس نباتي بالإضافة إلى نكهات ومواد كيميائية الأخرى، بما في ذلك كميات ضئيلة من المعادن.من المحتمل أن تحتوي عوامل التبخير غير القانونية على مكونات إضافية غير نشطة، وبعضها، مثل أسيتات فيتامين E، قد يساهم في إصابة الرئة المرتبطة باستعمال الشيشة الإلكترونية.