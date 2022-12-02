اعتلال الدماغ الفيرنيكي Wernicke encephalopathy هو اضطراب في الدماغ يُسببُ التَّخليط الذهنِي ومشاكل العين وضعفاً في التوازن وهو ينجُم عن نقص الثيامين.

ينجُم اعتلال الدماغ الفيرنيكي عن نقص شديد في الثيامين، وهوَ فيتامين B.بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم فقط كمية صغيرة من الثياميد مُخزَّنة في الجسم، قد يجري تحريض هذا الاضطراب عن طريق استهلاك الكربوهيدرات.

يحدُث هذا الاضطراب غالبًا عند الأشخاص المصابين باضطراب استعمال الكحول بشكلٍ شديد، وذلك لأنَّ معاقرة الخمرة لفترة طويلةٍ وبكميات كبيرةٍ تُؤثِّرُ في امتصاص الثيامين من السبيل الهضميّ وفي تخزينه في الكبد أيضًا.بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص المصابين باضطراب استعمال المواد لا يتبعون عادةً نظاماً غذائياً مناسباً وبذلك لا يحصلون على ما يكفي من الثيامين.قد ينجم اعتلال الدماغ الفيرنيكي عن حالاتٍ أخرى تتسبب في نقص التغذية لفترة طويلة أو حالاتٍ من عوز الفيتامين،وتنطوي هذه الحالات على غَسل الكُلى والتقيؤ الشديد والجوع الشديد وجراحة المجازة المعدية والسرطان والإيدز.

أعراض اعتلال الدماغ الفيرنيكيّ يُسبب اعتلال الدماغ الفيرنيكي: التَّخليط الذهنيّ

النُّعاس (الوَسن)

حركات لاإرادية للعينين (الرأرأة nystagmus)

الشلل الجزئيّ لعضلات العين (شلل العين ophthalmoplegia)

ضعف التوازن (للحفاظ على التوازن، يمشي الأشخاص وأقدامهم متباعدة ويقومون بخطوات بطيئة وقصيرة). قد يحدث خللٌ في عمليات الجسم الداخلية، مما يتسبب في الرعاش، والهياج، وبرودة في حرارة الجسم، وانخفاض مفاجئ وشديد في ضغط الدَّم عند الوقوف (انخفاض ضغط الدَّم الانتصابي)، والإغماء.

تشخيص اعتلال الدماغ الفيرنيكي تقييم الطبيب يشتبهُ الأطباء في التَّشخيص عندَ الأشخاص الذين لديهم الأَعرَاض المميزة ونقص التغذية أو نقص الثيامين، خُصوصًا إذا كانوا مصابين باضطراب استعمال الكحول. يقوم الأطباءُ باختبارات مثل اختبارات الدَّم لقياس مستويات السكر في الدم، وتعداد الدم الكامل واختبارات الكبد وفحوصات التحري، وذلك لاستبعاد الأَسبَاب الأخرى عادةً.لا يجري قياس مستويات الثيامين بشكل روتيني.

مآل اعتلال الدماغ الفيرنيكيّ يستنِدُ المآلُ إلى السرعة التي يَجرِي فيها تشخيص الاضطراب ومعالجته.قد تُصحِّحُ المُعالَجة الفورية جميع المشاكل التي يُسببها الاضطراب،وتتحسن مشاكل العين خلال 24 ساعةً من المعالجة عادةً،ولكن قد يستمر ضعف التوازن والتَّخليط الذهنِي لفترةٍ تَتَراوحُ بين أيام إلى أشهُر، وقد لا يُمكن الشفاء بشكلٍ كاملٍ من ضعف الذاكرة. من دُون مُعالَجة، يقضي نحو 10 إلى 20% من الأشخاص نحبهم،ويُصاب 80% من الأشخاص الذين تمكَّنوا من البقاء بذُهَان كورساكوف Korsakoff psychosis، وهو اضطراب ينطوي على الضعف في الذاكرة والتَّخليط الذهنِي والتغيرات السُّلُوكية.تُسمَّى التوليفة من هذين الاضطرابين مُتلازمة فيرنيكه كورساكوف Wernicke-Korsakoff syndrome.

علاج اعتلال الدماغ الفيرنيكيّ الثيامين

المغنيزيوم

التوقُّف عن مُعاقرة الخمرة يجري إعطاء الثيامين مباشرةً عن طريق الحقن في الوريد أو العضلات،وتستمرُّ هذه المعالجة يوميًا لما لا يقل عن 3 إلى 5 أيَّام.كما يجري إعطاء المغنيزيوم الذي يساعد الجسمَ على معالجة الثيامين عن طريق الحقن أو عن طريق الفم أيضًا.يَجرِي إِعطاءُ السوائل والفيتامينات المتعدِّدة، وإذا كانت مستويات الكهارل (مثل البوتاسيوم) غير طبيعية، يجري تصحيحها.قد يحتاجُ بعض الأشخاص إلى دُخول المستشفى. ينبغي على مرضى اعتلال الدماغ الفيرنيكي التوقف عن شرب الكحول.قد تكون هناك حاجة إلى الاستمرار بأخذ مكمِّلات الثيامين عن طريق الفم من بعد المُعالجة الأوليَّة.