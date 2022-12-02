أكسيد النتروجين (غاز الضحك) هو غاز يُستعمل كمخدر.كما يُستخدم أيضًا في إفراغ الهواء من المعلَّبات وأوعية توزيع القشدة المخفوقة.يتعاطى الأشخاص أكسيد النيتروز أحيانًا لأنه يُسبب شعوراً بالنشوة وحالةً من السعادة تُشبه الحلم.يُمكن أن يُسبب التعرض لفترات طويلة إلى أكسيد النيتروز عوزًا في فيتامين B12، ممَّا يؤدِّي إلى خدر وضعف في الساقين والذراعين، ويُمكن يحدث هذا بشكلٍ دائمٍ.يجري بيع البالونات المليئة بأكسيد النتروجين بطريقة غير مشروعة ويجري استخدامها في حفلات موسيقى الروك والأحداث الرياضية.

للمزيد من المعلومات يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر. المعهد الوطني الخاص بإساءة استعمال العقاقير (NIDA): وكالة اتحادية تدعم الأبحاث العلمية حول تعاطي المخدرات وعواقبها، وتوفر المعلومات حول العقاقير شائعة الاستخدام، وأولويات الأبحاث وتقدمها، والموارد السريرية، وفرص المنح والتمويل. إدارة خدمات الصحة النفسية وإساءة استعمال المواد (SAMHSA): وكالة تابعة لوزارة الصحة الأمريكية، تقود جهود الصحة العامة لتحسين الصحة السُّلُوكية، وتوفر الموارد، بما في ذلك مواقع العلاج، وخط المساعدة المجاني، وأدوات تدريب الممارسين، والإحصائيات، والمنشورات حول مجموعة متنوعة من المواضيع المرتبطة بالمواد.