حمى الأبخرة المعدنية وحمى الأبخرة البوليمرية

عادةً ما تسبب حمى الأبخرة المعدنية أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا (مثل الحُمَّى، والقشعريرة الارتجافية، والتَّعب، وأوجاع العضلات والمَفاصِل، والصداع).قد تشمل الأعراض الأخرى كلاً من السعال الجاف، والألم الصدري عند الشهيق أو الزفير، وضيق التنفُّس، والتهاب الحلق، والتشنج العضلي، والإحساس بطعم غير طبيعي.تكون أعراض أخرى مثل الشُّعور بألم في البطن، والغثيان، والتقيؤ أقل شيوعًا

تبدأ الأَعرَاض خلال فترةٍ تتراوَح بين 4 إلى 10 ساعات من بعد التعرض.قد تحدث الأَعرَاض بعد أن يكمل العامل وردية العمل، مما يزيد صعوبة الربط بين الأَعرَاض والتعرض في مكان العمل.

عندما يتعرَّض العمال إلى الأبخرة مرَّةً أخرى خلال أسبوع العمل، قد تكون أعراضهم أخفّ، وتتراجع خلال أسبوع العمل.ولكن، قد تصبح الأعراض أكثر شدَّة بعد عطلة نهاية الأسبوع.ولهذا السبب قد تُسمى أحيانًا حمى صباح الاثنين.

تُعد حمى الأبخرة المعدنية الشديدة حالة نادرة وتشبه متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).يعاني الأشخاص المصابون بحمى الأبخرة المعدنية الشديدة من حمى وصعوبة في التنفس.حيث يتنفسون بسرعة، ويصدر عنهم أزيز تنفُّسي، وأصوات طقطقة في أثناء التنفس.يكون مستوى الأكسجين في الدَّم منخفضًا.

تكون أعراض حمى الأبخرة البوليمرية هي نفس أعراض حمى الأبخرة المعدنية.ولكن، لا تتراجع أعراض حمى الأبخرة البوليمرية عند تكرار التعرض في أثناء أسبوع العمل.