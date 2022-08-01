تنجم حمى الأبخرة المعدنية عادةً عن التعرض المهني للأبخرة التي تحتوي على المعادن والتي يجري إنتاجها في أثناء اللحام والعمليات ذات الصلة.تنجم حمى الأبخرة البوليمرية عن التعرُّض إلى منتجات بوليمرية مُفلورة مُحدَّدة، مثل بولي تترافلورو إيثيلين (PTFE، المعروف باسم تيفلون Teflon®).
عادة ما تنتج حمى الأبخرة المعدنية عن استنشاق أبخرة الزنك.
تُسبب حمى الأبخرة المعدنية وحمى الأبخرة البوليمرية أعراضًا مشابهة، مثل الحمى، والقشعريرة، والتعب، وأوجاع العضلات والمفاصل، والصداع.
يُشخِّصُ الأطباء كِلا الاضطرابين استنادًا إلى التعرُّض للأبخرة المعدنيَّة أو أبخرة المنتجات البوليمرية وأعراضها المُميَّزة.
تتُخذ عادةً بعض التدابيرٌ لتخفيف الأَعرَاض (مثل الأدوية لتخفيف الحُمَّى)، ولكن إذا كان الأشخاص يُعانون من صعوبة في التنفُّس، فقد تكون هناك حاجة إلى التهوية الميكانيكية.
في سبعينيات القرن الماضي، كانت حمى الأبخرة المعدنية شائعة إلى حد ما بين عمال لحام المعادن.كان كان يعاني ما يقرب من ثلث عمال اللحام الذين تتراوح أعمارهم بين 20-59 سنة من نوبة واحدة على الأقل خلال الحياة المهنية.ولكن نظرًا إلى تحسُّن لوائح السلامة، فقد باتت حمى الأبخرة المعدنية أقل شيوعًا اليوم.تحدث حوالي 1,500 إلى 2,500 حالة كل عام في الولايات المتحدة.كما قد تحدث حمى الأبخرة المعدنية عند الأشخاص خارج مواقع العمل، مثل الفنانين أو الهواة الذين يقومون بأعمال لحام للمعادن.عادةً ما تنطوي حمَّى الأبخرة المعدنية على استنشاق الزنك.
تُسبِّبُ حمى الأبخرة البوليمرية أعراضًا تشبه أعراض حمَّى الأبخرة المعدنية، ولكنها تنجُم عن التعرُّض إلى الأبخرة التي تُنتَج عندما تُسخنُ مادة بولي تترافلورو إيثيلين (يُرمز له اختصارًا PTFE، ويحمل الاسم التجاري Teflon®) إلى درجات حرارة مرتفعة.يُؤدِّي التعرُّض لأبخرة PTFE والتي تنجم عن فرط تسخين أواني الطهي Teflon® في المطابخ المنزليَّة إلى حمَّى الأبخرة البوليمرية عندَ الأشخاص والوفاة عند طيور الزينة.نظرًا إلى تحسُّن السلامة في مواقع العمل في الولايات المتحدة، فقد باتت حمى الأبخرة البوليمرية في مواقع العمل أقلُّ شيوعًا اليوم.
الأعراض
عادةً ما تسبب حمى الأبخرة المعدنية أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا (مثل الحُمَّى، والقشعريرة الارتجافية، والتَّعب، وأوجاع العضلات والمَفاصِل، والصداع).قد تشمل الأعراض الأخرى كلاً من السعال الجاف، والألم الصدري عند الشهيق أو الزفير، وضيق التنفُّس، والتهاب الحلق، والتشنج العضلي، والإحساس بطعم غير طبيعي.تكون أعراض أخرى مثل الشُّعور بألم في البطن، والغثيان، والتقيؤ أقل شيوعًا
تبدأ الأَعرَاض خلال فترةٍ تتراوَح بين 4 إلى 10 ساعات من بعد التعرض.قد تحدث الأَعرَاض بعد أن يكمل العامل وردية العمل، مما يزيد صعوبة الربط بين الأَعرَاض والتعرض في مكان العمل.
عندما يتعرَّض العمال إلى الأبخرة مرَّةً أخرى خلال أسبوع العمل، قد تكون أعراضهم أخفّ، وتتراجع خلال أسبوع العمل.ولكن، قد تصبح الأعراض أكثر شدَّة بعد عطلة نهاية الأسبوع.ولهذا السبب قد تُسمى أحيانًا حمى صباح الاثنين.
تُعد حمى الأبخرة المعدنية الشديدة حالة نادرة وتشبه متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).يعاني الأشخاص المصابون بحمى الأبخرة المعدنية الشديدة من حمى وصعوبة في التنفس.حيث يتنفسون بسرعة، ويصدر عنهم أزيز تنفُّسي، وأصوات طقطقة في أثناء التنفس.يكون مستوى الأكسجين في الدَّم منخفضًا.
تكون أعراض حمى الأبخرة البوليمرية هي نفس أعراض حمى الأبخرة المعدنية.ولكن، لا تتراجع أعراض حمى الأبخرة البوليمرية عند تكرار التعرض في أثناء أسبوع العمل.
التشخيص
تقييم الطبيب
الأشعّة السينية للصدر
لتشخيص حمى الأبخرة المعدنية، يطرح الأطباء أسئلة حول التعرض المحتمل ويقومون بالفحص السريري، والذي يتضمن الاستماع إلى الرئتين باستخدام سماعة الطبيب.تُشخص حمى الأبخرة المعدنية عندما تظهر الأعراض المميزة لدى العمال أو الأشخاص الذين تعرضوا لأبخرة الزنك.
ثم يَجرِي التصوير بالأشعة السينية.عادةً ما تكون نتائجها طبيعية عادةً عند الأشخاص الذين يعانون من حمى الأبخرة المعدنية، ولكنها تستخدم للتحقق من الأَسبَاب المحتملة الأخرى للأعراض، مثل الالتهاب الرئوي.قد يستخدم الأطباء أحيانًا التصوير المقطعي المحوسب للصدر.
وقد تُجرى اختبارات وظائف الرئة لاحقًا.
يُشخِّص الأطباء حُمَّى الأبخرة البوليمرية استنادًا إلى التعرُّض المُحتَمل للبولي تترافلورو إيثيلين المُسخَّن أو إلى أواني طهي التفلون (Teflon®) المُسخنة بشكلٍ مفرط، وظهور الأعراض المميزة بعد ذلك.
يجري قياس تركيز الزنك والأبخرة المعدنية الأخرى أو منتجات البوليمر في الجو من مواضع مختلفة من مكان العمل لتحديد مدى التعرض.
المَآل
عادة ما تتعافى حمى الأبخرة المعدنية من تلقاء نفسها بعد 12 إلى 48 ساعة من آخر تعرض للزنك أو الأبخرة المعدنية أخرى.ولكن، قد تظهر الأعراض من جديد إذا تكرر التعرُّض.
قد يؤدي التعرض المتكرر لأبخرة المعادن إلى الداء الرئوي الانسدادي المزمن (COPD)، أو الربو المهني، أو التليُّف الرئوي.
يكون مآل الأشخاص الذين يعانون من حمى الأبخرة البوليمرية مماثلًا للأشخاص الذين يعانون من حمى الأبخرة المعدنية.
العلاج
تدابير لتخفيف شدَّة الأعراض، والتي تتضمن الأدوية لتخفيف الحمى
التهوية الميكانيكية عند الحاجة
يركز علاج حمى الأبخرة المعدنية وحمى الأبخرة البوليمرية على تخفيف الأعراض.قد يتضمن استعمال أدوية لتخفيف الحمى، مثل مُضادَّات الالتِهاب غير الستيرويديَّة (NSAIDs)
قد تحتاج الحالات الشديدة التي تشبه متلازمة الضائقة التنفُّسية الحادة إلى العلاج بالأدوية لتخفيف الحُمَّى والأعراض الأخرى، وأحيانًا بعض التدابير للمساعدة على التنفُّس (مثل التهوية الميكانيكية)، لأيام أو أسابيع.
يُحال الأشخاص الذين يعانون من حمى الأبخرة المعدنية أو الأبخرة البوليمرية إلى قسم الطوارئ غالبًا، ويستطيع معظمهم العودة إلى المنازل.قد تُعطى الستيرويدات القشرية عن طريق الفم أو الوريد.
ينبغي تحذير العمال الذين يعانون من حمى الأبخرة المعدنية وإرشادهم إلى الحد من التعرض لأبخرة الزنك عن طريق استخدام معدات الوقاية الشخصية.إذا لم تكن معدات الوقاية الشخصية كافية وحدها للسيطرة على التعرض أو إذا تأثر العديد من العمال، فينبغي الاتصال بصاحب العمل لاتخاذ تدابير أخرى للحد من التعرض.