التعرض إلى حمض الهيدروفلوريك

تختلف أعراض التعرُّض إلى حمض الهيدروفلوريك استنادًا إلى جزء الجسم الذي تعرَّض للحمض وتركيز الحمض في المحلول (ما إذا كان مخففاً أو مركزًا).قد يحدث الألم على الفور أو يتطور بعد عدة ساعات.

بعد تعرض الجلد، يكون الألم هو العرض الأول عادةً، وقد يحدث قبل حدوث الاحمرار، أو التورُّم، أو البثرات، أو البقع البيضاء الرمادية على الجلد (علامات الحروق الكيميائية).غالبًا ما يكون الألم أكثر شدَّةً من المتوقَّع بالاعتماد على كمية الجلد المُصابة.إذا احترقت الأصابع وسرير الظفر، فقد تبقى الأظافر سليمة، وقد يكون الألم شديدًا على الرغم من أن الأظافر والبشرة قد تبدو طبيعية أو شبه طبيعية.

عند استنشاق استنشاق حمض الهيدروفلوريك، فإن الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا هي الألم في المجرى التنفسي العلوي، والألم الصدري (يُوصَف بالحرقة)، والسعال، وضيق التنفُّس.كما قد يُبلغ الأشخاص عن إحساس بالحرقة في موقع ملامسة الجلد للحمض، وغثيان، وقيء، وصداع.قد يكون الحلق أحمر اللون ومتورمًا، وقد يُعاني الأشخاص من أزيز أو أصوات طقطقة عند التنفس.قد تتقلص العضلات الصغيرة في جدران المجرى الهوائي بشكل لا إرادي (يُسمى تشنج القصبات)، مما يجعل التنفس صعبًا.فعندما يكون التعرُّضُ أكبر، قد تمتلئ الرئتان بالسوائل، وقد يحدث سعال مُدمَّى أو فشل تنفسي حاد بنقص الأكسجة في الدم (مُتلازمة الضائقة التنفسية عند البالغين)، والتي قد تكون قاتلة.

قد يُؤدي ابتلاع محلول مُخفَّف من حمض الهيدروفلوريك إلى احمرار وتورُّم الفم والحلق.قد لا يُسبب تناول كمية صغيرة من حمض الهيدروفلوريك ظهور أية أعراض.إذا جرى ابتلاع محلول مُركَّز، تتهيج المعدة وتنزف، وقد تتأثر الرئتان كما هي الحال عند استنشاق حمض الهيدروفلوريك.

قد يحدث التماس مع العينين عندما يلامس حمض الهيدروفلوريك العينين.إذا تم تخفيف الحمض، فقد تكون العين مؤلمة وحمراء، وقد تتورم الملتحمة (الغشاء الذي يبطن الجفن ويغطي بياض العين).قد لا تحدث الأعراض إلا بعد ساعات من التعرض.إذا كان الحمض أكثر تركيزًا، فسوف تظهر الأعراض بسرعة أكبر.قد تتنكس القرنية وقد تتمزق مقلة العين.

عندما يُلامس حمض الهيدروفلوريك الجلد، أو يجري ابتلاعه أو استنشاقه ، فقد يُؤثِّر في الجسم بأكمله، ممَّا يُسبِّب زيادة كمية الفلورايد في الجسم (سُميَّة الفلورايد).لا يُؤدِّي التماس مع العينين إلى حدوث نفس التأثير.تحدث التأثيرات على مستوى الجسم بسرعة أكبر عند ابتلاع الحمض.يمكن لسمية الفلورايد أن تؤدي إلى انخفاض مستوى الكالسيوم، وانخفاض مستوى المغنيزيوم، واضطراب نظم القلب، وانخفاض ضغط الدم.