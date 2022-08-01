تُعد إصابات العين المرتبطة بالعمل من الحالات الشائعة.في الولايات المتحدة، يجري الإبلاغ عن أكثر من 65,000 إصابة في العين في كل عام.تكون هذه الإصابات مسؤولة عن خسارة كبيرة في إنتاجية العمل.

يمكن لإصابات العين المرتبطة بالعمل أن تنجم عن أذيّة مباشرة (قوة) أو التعرض إلى مادة ضارة (مادة كيميائية على سبيل المثال).

لتشخيص إصابات العين، سيقوم الأطباء بفحص العين، ومراقبة حركاتها، وفحص العين باستخدام المصباح الشقي ومنظار العين وقد يحيلون الشخص إلى طبيب العيون.

يمكن الحدّ من خطر إصابات العين المرتبطة بالعمل من خلال توعية العمال حول المخاطر المحتملة على العينين في مكان العمل، واشتراط ارتداء معدات وقائية للوجه والعين.

تبدأ تدابير الإسعافات الأولية في مكان العمل مباشرةً، وخاصةً إذا إصابة العين ناجمة عن مادة كيميائية.

تعتمد المعالجة على سبب الإصابة.

(انظر أيضًا إصابات العين).

يجري الإبلاغ عن معظم إصابات العين المرتبطة بالعمل في مجالات البناء، والتصنيع، والخدمات.

قد تنجم إصابات العين المرتبطة بالعمل عن

إصابة مباشرة (قوة)، مثل ضربة مباشرة كليلة أو مُخترِقة لمقلة العين أو الجفن أو العظام حول العين

التعرُّض إلى مادَّة ضارة، مثل المواد الحمضية أو القلويَّة، أو الحرارة (الإصابات الحراريَّة)، أو الإشعاع، أو الأشعة فوق البنفسجية، أو ضوء الليزر

قد تحدث الإصابة الكليلة في العين عندما تنزلق الأدوات أو تتعطل وترتطم بمقلة العين.قد تؤدي مثل هذه الإصابات إلى حدوث نزفٍ في الحجرة الأمامية من العين (التحدمية).قد تؤدي القوة الشديدة إلى حدوث نزف خلف مقلة العين (النزف خلف المقلة) وفي حالات نادرة، زيادة مفاجئة في الضغط داخل العين (تُسمى متلازمة الحيز الحجاجي).متلازمة الحيز الحجاجي هي حالة طبية طارئة يمكن أن تسبب فقدان البصر.وهي تستدعي العلاج الفوري.قد يعاني المصابون بهذه المتلازمة من رؤية مزدوجة.قد تنتفخ العينان، وقد لا يتمكن الشخص من تحريكهما من جانب إلى آخر بشكل طبيعي.

كما قد تنجم إصابات العين عن دخول أجسام غريبة إلى العين.

كما تنطوي إصابات العين المرتبطة بالعمل على خدوش القرنية (سحجات القرنية) أو الصلبة (الطبقة الليفية البيضاء الصلبة التي تغطي العين)، أو التمزقات في الأجفان (انهتاكات)، وإصابات القناة الدمعية، وتهتك مقلة العين.

تميل الحروق بسبب القلويات أو حمض الهيدروفلوريك إلى أن تكون أكثر خطورة من الحروق الحمضية الأخرى لأنها تخترق الأنسجة الرخوة (العضلات، والأوتار، والأربطة، والأعصاب، والأوعية الدموية) بشكل أعمق.تدخل القلويات في صناعة منتجات اللايم، والخرسانة، والجص والملاط، ومنظفات الأفران والبلاليع، ومنظفات غسالة الأطباق، والأسمدة.على الرغم من أن المنتجات ذات الاستخدامات الصناعية عادة ما تكون أكثر تركيزًا من المنتجات المنزلية، إلا أن كلا المنتجات الصناعية والمنزلية يمكن أن تكون خطيرة.

يمكن للحروق الكيميائية الشديدة في القرنية، وخاصة الحروق القلوية، أن تسبب ندبات، وانثقاب العين، والعدوى، والعمى.تكون الحروق الكيميائية للعين مؤلمة جدًا.ونظرًا إلى أن الألم يكون شديدًا جدًا، يميلُ المُصاب إلى أن يُبقي الأجفان مغلَقةً.ولكن إغلاق الأجفان يُبقي المادَّة المقابلة للعين على تماس معها لفترةٍ طويلة، ممَّا قد يؤدي إلى تفاقم الضَّرر.

تشخيص إصابات العين المرتبطة بالعمل تقييم الطبيب

فحص العين، وينطوي ذلك على فحص العين بالمصباح الشقي

بالنسبة إلى الكسور المشتبه فيها أو الأجسام الغريبة المُشعَّة، يُجرى التصوير بالأشعَّة السِّينية يُشخص الأطباء إصابات العين المرتبطة بالعمل كما يفعلون عند تشخيص أي مشكلة أخرى في العين.يقومون بفحص العين، ومراقبة حركات العين، وفحص العين عن طريق المصباح الشقي (عندما يكون متوفرًا) و/أو منظار العين.إذا كانت الإصابة خطيرة، وخاصةً إذا كانت الرؤية معتلة، فسوف يحيل الأطباء الشخص إلى اختصاصي طب العيون.تنطوي الإصابات الخطيرة على تغيم أو تضرر القرنية

تمزُّقات (انهتاكات) في الأجفان

مُتلازِمة الحيِّز الحجاجي يسأل الأطباء الأشخاص عمَّا كانوا يفعلون بالضبط عند حدوث الإصابة.تُعد هذه المعلومات ضرورية لوضع التشخيص الصحيح.إذا كانت المهام تنطوي على الجلخ وقص المعدن باستخدام عجلة عالية السرعة، أو جهاز حفر، أو أعمال يدوية بالإزميل، فقد تنطلق نثرات صغيرة جدًا من المعدن (أو مواد أخرى) في الهواء بسرعة عالية.إذا كان العمال لا يرتدون الواقي المناسب للعين، فقد تخترق هذه الأجزاءُ مقلة العين.وقد يكون من الصعب رؤية الجرح النَّاجم عن ذلك في أثناء الفحص.بناءً على ذلك، ينبغي تقييم جميع إصابات العين في مكان العمل فورًا باستخدام المصباح الشقي.قد يساعد التصوير بالأشعَّة السِّينية للعظام المحيطة بالعين على تحديد الأجسام الغريبة المعدنية في مقلة العين والعظام و/أو الجيوب، والكسور. إذا كانت الإصابة تنطوي على مادة كيميائية، فسوف يسأل الأطباء عن المادة الكيميائية المستخدمة، وتركيزها، ومدة تعرض العين لهذه المادة الكيميائية.تكون هذه المعلومات ضرورية لتحديد العلاج المناسب. كما يقيس الأطباء عادةً الضغط داخل العين (الضغط داخل الحجاجي).يمكن لارتفاع الضغط داخل العين أن يشير إلى متلازمة الحيز الحجاجي. يتحرى الأطباء وجود تمزقات في الأجفان.في حال وجود تمزق في الأجفان، فسوف يُحال الشخص إلى جراح متخصص للعلاج.

الوِقاية من إصابة العين المرتبطة بالعمل تنطوي تدابير الوقاية من إصابات العين المرتبطة بالعمل على توعية العمال حول الأخطار المحتملة على العينين، واشتراط ارتداء معدات واقية للوجه والعين.يمكن أن تشمل هذه المعدات الحواجز الجانبية، أو النظارات الواقية، أو الواقيات الوجهية. وبسبب كوفيد-19، قد يُطلب من العمال ارتداء الأقنعة الوجهية بالإضافة إلى معدات وقاية العين.ونتيجة لذلك، قد يتكاثف الضباب على نظارات السلامة والنظارات الأخرى.تتضمن الإجراءات للحد من الضبابية أو منعها إحكام القناع على الوجه—على سبيل المثال، عن طريق شد جوانب القناع أو الضغط على الجزء العلوي لكي ينطبق على الأنف بشكل مريح

تقليم شعر الوجه للحصول على أفضل انطباق ممكن للقناع

مسح عدسات النظارات قبل وضعها

سحب القناع إلى أعلى الأنف ووضع النظارات فوقه

علاج إصابات العين المرتبطة بالعمل تقديم الإسعاف الأولي في موقع العمل

تستنِدُ المُعالجَات النوعية إلى نمط الإصابة ينبغي تقديم الإسعافات الأولية الأساسية في موقع العمل بشكل مباشر.ويتضمن ذلك حماية العامل من المزيد من الإصابات

تطبيق قطرات عينية تحتوي على مادة مخدرة

بالنسبة إلى التعرض الكيميائيّ، غسل العين (إرواء) بكميات وافرة من ماء الصنبور بالنسبة لإصابات العين الناجمة عن مادة كيميائية، يقوم الأطباء بغسل العين دون تأخير لإزالة العدسات اللاصقة أو أي شيء آخر.من شأن الإرواء عادةً أن يزيل العدسات اللاصقة. بعد تقديم الإسعافات الأولية في موقع العمل، يجري نقل الأشخاص الذين يعانون من إصابات في العين إلى قسم الطوارئ في المستشفى على الفور.بالنسبة لإصابات العين الناجمة عن مادة كيميائية، عادةً ما يستمر الإرواء في أثناء النقل إلى المستشفى، وخاصة إذا كانت المادة الكيميائية قلوية أو كانت حمض الهيدروفلوريك. يعتمد علاج إصابات محددة على نوع تلك الإصابة.فعلى سبيل المثال، إذا جَرَى تشخيص مُتلازمة الحيز الحجاجي (التي تؤدي إلى زيادة الضغط داخل العين)، يقوم الجرَّاح بقصّ وتر في الزاوية الخارجية للعين عند نقطة التقاء الجفن العلوي بالجفن السفلي (يُسمَّى بَضعُ اللحاظ الوحشي).يمكن لهذا الإجراء أن يساعد على تخفيف الضغط داخل العين. تتطلب الإصابات الخطيرة (مثل تضرُّر القرنية، وتمزق الجفن، ومُتلازمة الحيز الحجاجي) التقييم والمتابعة مع طبيب العيون.