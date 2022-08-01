إصابات الحركة التكرارية المرتبطة بالعمل

تنطوي العديد من المهن على حركات متكررة أو رتيبة، مما يعرض العمال لخطر إصابات الحركة المتكررة.تشكل إصابات الحركة التكرارية نسبة كبيرة من الإصابات المرتبطة بالعمل.تنطوي المهام التي تتطلب حركات متكررة على الكتابة على جهاز الكمبيوتر، ومسح الباركودات في المتاجر، وطرق المسامير، والعمل في خطوط التجميع، واستخدام المطرقة الهيدروليكية.

وبما أن العديد من الوظائف تنطوي على حركات متكررة، فإن إصابات الحركة المتكررة المرتبطة بالعمل تكون شائعة.

تُعالج إصابات الحركة المتكررة المرتبطة بالعمل عن طريق استعمال مسكنات الألم والعلاج الفيزيائي.

تزول معظم إصابات الحركة المتكررة المرتبطة بالعمل بعد الراحة على مدى عدة أسابيع، ولكن من الضروري في بعض الأحيان حقن الستيرويدات القشرية أو حمض الهيالورونيك أو الجراحة.

يمكن استخدام مُعالجَات أخرى: حقن الستيرويدات القشرية أو حمض الهيالورونيك لعلاج التهاب الوتر، والتصريف مع أو بدون حقن الستيرويدات القشرية لعلاج التهاب الجراب، والجبيرة أو الدعامة لعلاج انضغاط العصب.

تنطوي إصابات الحركة المتكررة على التهاب الوتر، والتهاب الجراب، وانضغاط العصب.

يحدث التهاب الوتر عندما يتسبَّب إجهاد عضلة أو الإفراط في استخدامها إلى حدوث تمزُّقات صغيرة في أحد الأوتار.ينجم التهاب الوتر عن اهتراء وتر بشكل أسرع من قدرة الجسم على ترميمه، فيصبح الوتر ملتهبًا.عادةً ما يحدث التهاب الأوتار المرتبط بالعمل في العضلة ذات الرأسين، والمرفق، والكُفَّة المُدوَّرة.

ينجم التهاب الجراب عن الضغط المتكرر على سطح المَفصِل، ممَّا يؤدِّي إلى التهاب الجراب.الجريبات (bursae)، هي أكياس ممتلئة بسائل يُمكِّن العضلات أو الأوتار من الانزلاق بسلاسة على العظام في أثناء الحركة.عادةً ما يؤثر التهاب الجراب المرتبط بالعمل في المرفق، والكتف، ومفصل الورك، والركبة.تتضمن أسباب التهاب الجراب

المرفق: إسناد المرفق على سطح صلب

الكتف: العمل مع رفع الذراعين فوق الرأس

مفصل الورك: الجلوس على سطح صلب لفترة طويلة

الركبة: الجثوّ أو الركوع

يمكن أن يحدث انضغاط العصب عندما يمر العصب من خلال قناة ضيقة.ونتيجةً لذلك، تضطرب وظيفة العصب.عادةً ما تحدث الإصابات المرتبطة بالعمل في المعصم والمرفق.ومن الأمثلة على ذلك مُتلازمة النفق الرسغي (المعصم) و مُتلازمة النفق المرفقي (المرفق).

أعراض إصابات الحركة التكرارية عادةً ما يُسبب التهاب الوتر الألم عند تحريك أو لمس الأوتار الملتهبة.في الحالات الشديدة، قد يكون الجلد فوق الأوتار دافئًا وأحمر اللون.وقد يتورَّم الوتر. يُسبب التهاب الجراب الألم أيضًا.يؤدي تحريك المفصل إلى تفاقم الألم.يتراكم السائل في الجراب، مما يؤدي إلى انتفاخه ويصبح مؤلمًا.يمكن للجلد فوق الجراب أن يكون دافئًا أو محمرًا. من الشائع أن يسبب انضغاط العصب ألمًا، وشعورًا بالوخز، أو الخدر، أو الحرقة.

تشخيص إصابات الحركة التكرارية تقييم الطبيب

في بعض الأحيان دراسات التوصيل العصبي أو التصوير بالرنين المغناطيسي يعتمد الأطباء في تشخيص إصابات الحركة التكرارية بشكل أساسي على موقع الألم والحركة التي تسبب الألم.يشتبهون في وجود اضطراب معيَّن على النحو التالي: التهاب الوتر: عندما تُسبِّبُ حركة الوتر الألمَ وعندما يشعر الشخص بالألم عند الضغط على الوتر

التهاب الجراب: عندما تكون المنطقة فوق الجراب متورمة، أو حمراء، أو دافئة أو عندما يتفاقم الألم غير المبرر بسبب الحركات التي تنطوي على الجراب

انضغاط العصب: عندما يشعر العامل بإحساس غير طبيعي في المناطق التي تُعصِّبها بعض الأعصاب كما يوجه الأطباء أسئلة تفصيلية عن تاريخ عمل الشخص للتأكد من أن الإصابة مرتبطة بالعمل وتحديد نوع الحركة المتكررة الناجمة عن أعراض الشخص.ولكن، لابدَّ من الاختبارات في بعض الأحيان. تُجرى دراسات التوصيل العصبي في بعض الأحيان لتأكيد انضغاط العصب.إذا اشتبه الأطباء بأن ورمًا أو نموًا عظميًا شاذًا يضغط على العصب، فقد يُجرى التصوير بالرنين المغناطيسي.

الوقاية من إصابات الحركة التكرارية يمكن للاستراتيجيات التالية أن تساعد في الوقاية من إصابات الحركة التكرارية المرتبطة بالعمل: الحفاظ على وضعية جيدة.

أخذ فترات راحة والتمطيط بشكلٍ دوري

التقليل من العمل الإضافي أو إلغاؤه

استخدام كراسي تدعم الظهر

استخدام سماعات الرأس للمكالمات الهاتفية

استخدام مساند القدم إذا لزم الأمر

استخدام مكاتب قابلة للتعديل وشاشات كمبيوتر

للتقليل من الإجهاد المطبق على اليدين والمعصمين، ينبغي استبدال الأدوات اليدوية بأدوات كهربائية وتزويدها بمقابض تمتص الاهتزازات ينبغي على أرباب العمل تدريب العمال على هذه الإجراءات الوقائية، وتوفير المعدات اللازمة للحد من إصابات الحركة التكرارية.وينبغي إجراء تحليل ملاءمة (ergonomic analysis) للأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الإصابات، وتعديل مواقع العمل على النحو الموصى به.ينبغي تشجيع العمال على الإبلاغ الفوري عن أعراض المشاكل التي يواجهونها إلى المدير المباشر.