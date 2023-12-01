لَمحَةٌ عن الطبّ المتكامل والتَّكميلي والبَديل

تعدُّ فعَّالية المُعالجَات البديلة أمرًا مهمُّا ينبغي أخذُه بعين الاعتبار.

وقد جرت دراسة العديد من معالجات الطب البديل والتكميلي، وتبين أنها غير فعالة أو غير متناسقة.وقد ثبت أنّ بعضَ المُعالجَات تكون فعالة في حالاتٍ محدَّدة.ولكن، غالبًا ما تُستخدم هذه المُعالجَات أيضًا لعلاج حالات وأعراض أخرى، على الرغم من عدم وجود أدلة علمية على هذه الاستخدامات، كما هي الحال في الطب التقليدي في بعض الأحيان.لم يجرِ اختبار بعض مُعالجَات الطب البديل والتكميلي في دراساتٍ مُصمَّمة جيِّدًا.ولكنَّ عدم وجود دراسات علميَّة لا يعني أنَّ العلاجَ غيرُ فعَّال.

يقال إنّ العديد من مُعالجَات الطب البديل والتكميلي قد جرى تطبيقها لمئات أو آلاف السنين.وهي تشتمل على الوخز بالإبر، والتأمّل، واليُوغا، والأنظمة الغذائية العلاجية، والتدليك، والطب النباتي (المكملات الغذائية).يُشار أحيانًا إلى أنَّ وجودَ تاريخ طويل من الاستخدام يدعم فعالية علاجات الطب البديل والتكميلي.ولكن، هناك حدود لهذه الحجّة:

لا يُعدُّ استخدامُها فترة طويلة مكافئًا علميًا للتأثير المؤكد.وقد جرى سابقًا استخدامُ بعض المُعالجَات لسنواتٍ عديدة، ووُجِدَ لاحقًا أنَّها غير فعَّالة أو ضارَّة.

قد يكون من الصعب تحديد طول الفترة الزمنية التي استمر فيها استخدام العلاج.

قد تختلف طريقة استخدام العلاج في الماضي عن طريقة استخدامه حاليًا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العلاج نفسه.

وهكذا، فإنَّ الأدلة العلمية، باستخدام دراساتٍ مُصمَّمة جيِّدًا، ما زالت مفضَّلة لتحديد ما إذا كان العلاج فعَّالًا؛

إلَّا أنَّه قد يكون من الصعب إجراء دراسات مُصمَّمة جيِّدًا لمُعالجات الطبّ البديل.تشتمل العوائقُ التي تحول دون إجراء البحوث المتعلّقة بمُعالجَات الطب التقليدي على ما يأتي:

نقص الدعم والمصادر المالية للطب البديل والتكميلي من بين المصادر التي تمول الباحثين في الطبّ

محدودية التدريب والمهارات لإجراء البحوث العلمية بين دعاة الطبّ البديل والتكميلي

لوائح أكثر مرونة تتطلب دليلاً على أنّ منتجات أو علاجات الطب البديل والتكميلي فعّالة قبل أن تصبح متاحة للجمهور، مقارنة باللوائح التي تنظِّم معالجات الطب التقليدي

وبشكلٍ عام، تعدّ العوائد المالية أقلّ بالنسبة إلى الشركات التي تدرس الطب البديل، مقارنةً بالشركات التي تُجري أبحاثًا على الأدوية أو الأجهزة

قد يكون من الصعب تطبيقُ طرائق البحث التقليدية لدراسة الطبّ التَّكميلي والبَديل للعديد من الأسباب الإضافية، بما في ذلك:

يقارن تَصميمُ البحوث التقليدية العلاجَ الفعَّال مع الدَّواء الوهمي (مُداخلَة تُجرَى لمشابهة أحد الأدوية أو المعالجات، ولكن لا تتضمَّن دواء أو عِلاجًا فعالًا) أو من دون مداخلة جديدة (مجموعة الشاهد).ولكن، بالنسبة إلى بعض مُعالجَات الطبّ التَّكميلي والبَديل، مثل المعالجة التماثلية (homeopathy) والأدوية العشبية، فإنّ تصميم دواء وهمي أمر سهل نسبيًا.ولكنَّ تصميمَ شكل وهمي للمعالجات الفيزيائية كالوخز الإبري أو تقويم العمود الفقري أمرٌ صعب.يُعدّ تصميمُ دواء وهمي للتأمّل أو النظام الكامل للغذاء الصحّي أكثر صعوبة.

من الصعب فصلُ تأثيرات المكوِّن النشط للعلاج بالطبّ التَّكميلي والبَديل عن تأثيرات الدواء الوهمي؛على سبيل المثال، يتفاعل ممارسو الطب التكميلي والبديل عادة مع الأشخاص بطريقة إيجابية وداعمة معروفة تجعل الأشخاص يشعرون بتحسّن، بغضّ النظر عن المعالجات الأخرى المستخدمة.ويُسمّى هذا التأثير أو المظهر للطبّ التكميلي والبديل بتأثير الدواء الوهمي.

يستخدم تصميمُ البحث التقليدي طريقة التعمية المزدوجة double blinding.تنطوي التعمية المزدوجة على حجب الأشخاص الباحثين والممارسين عن معرفة الأشخاص الذين تلقّوا العلاج.وعادةً ما يتوقع المرضى والممارسون أن يكون العلاج النشط أفضل من العلاج الوهمي.كما تقلّل التعمية المزدوجة من احتمال أن يؤدي هذا التوقع إلى تحيّز النتائج لصالح العلاج.ولكن، قد يكون من الصعب التعمية على الممارسين؛فعلى سَبيل المثال، فإنّ ممارس الريكي يَعرف ما إذا كان سيَجرِي تطبيق المعالجة بالطاقة الحقيقيَّة.وفي مثل هذه الحالات، ينبغي تقييمُ فعَّالية المعالجة من قبل باحث في الدراسة لا يعلم ما هي المعالجة التي جرى استخدامُها.

قد لا تكون معالجات الطبّ البديل والتكميلي وتشخيصاته مُقيَّسة؛فعلى سبيل المثال، يستخدم الممارسون المختلفون أنظمة مختلفة للوخز بالإبر، كما تختلف محتويات وتأثيرات مستحضرات المنتجات الطبيعية بشكل كبير.

ولكن، على الرغم من هذه التحديات، فقد أُجريَ العديد من الدراسات المُصممة بشكلٍ جيدٍ حول مُعالجَات الطب التكميلي والبديل (مثل الوخز بالإبر والعلاج التماثلي).وعلى سبيل المثال، استخدمت إحدى دراسات الوخز بالإبر دواءً وهميًا مصممًا بشكل جيّد، ممَّا يجعل التعمية المزدوجة ممكنة، وذلك عن طريق وضع غمد ظليل (غير شفاف) على جلد الشخص عند نقطة الوخز بالإبر.وقد احتوت بعضُ الأغماد على إبرة اخترقت الجلد (العلاج الفعّال)، بينما لم يحتو بعضُها على إبرة (وهمي).وحتّى تعدّ معالجات الطب البديل والتكميلي فعَّالة، ينبغي أن يكون هناك دليل على أنَّها أكثر فعَّالية عندَ مقارنتها بالدواء الوهمي أو الشاهد.

غالبًا ما يُشار إلى نقص التمويل لدراسات الطبّ البديل المصمّمة جيدًا كسبب لعدم إجراء هذه الدراسات.ولكنّ منتجات الطب البديل والتكميلي هي أعمال بمليارات الدولارات، ممّا يشير إلى أنّ عدم الربحية لا ينبغي أن يكون سببًا لامتناع الشركات عن القيام بدراسة هذه المنتجات.ومع ذلك، تكون الربحية بشكلٍ عام أكبر بكثير بالنسبة إلى تطوير الأدوية التقليدية مقارنةً بمنتجات الطبا البديل والتكميلي.