لَمحَةٌ عن الطبّ المتكامل والتَّكميلي والبَديل

يتضمَّن الطبّ التكامُلي والتَّكميلي والبَديل مجموعة متنوعة من الأساليب العلاجية التي أُخِذَت من جميع أنحاء العالم، ولم تُدرجَ تاريخيًا في الطب الغربي التقليدي.والعديدُ من جوانب هذا الطبّ متأصِّلة في النظم القديمة الأصلية للشفاء، مثل تلك التي من الصين والهند والتيبت وأفريقيا والأمريكيَّتين.
مفرداتُ الطب التكميلي والبديل والتكاملي هي مصطلحات تستخدم بالتبادل غالبًا، ولكنّ معانيها مختلفة.
يشير الطبّ التكميلي Complementary medicine: إلى الممارسات التَّقليدية المستعملة مع الطب التَّقليدي (السائد).
يشير الطب البديل إلى الممارسات غير التقليدية المستخدمة بدلًا من الطب التقليدي.
يشير الطبّ التكاملي Integrative medicine إلى استخدام جميع الأَسَاليب العلاجية المناسبة - التقليدية وغير التقليدية - في إطار يركِّز على الصحة والعلاقة العلاجية والشخص كله.
على الرغم من أنَّ التمييزَ بين الطب التقليدي و الطب التكاملي أو التكميلي والبديل ليس من السهل تحديدُه دائمًا، لكنَّ هناك فارقًا فلسفيًا أساسيًا.يميل الطبُ التقليدي في ممارسته إلى الاعتماد على أفضل الأدلة العلمية المتاحة.وفي المقابل، يميل الطب البديل والتكميلي إلى أن يستند في ممارساته على الممارسات المستنيرة إلى الأدلة - الأدلة التي قد لا تستوفي بالضرورة أعلى وأدق معايير الفعالية والأمان.(ولكن ، بعض ممارسات الطبابة البديلة ، بما في ذلك استخدام البعضالمكملات الغذائية) ، وقد جرى التحقُّق منها من خلال المعايير العلمية التقليدية العالية والصارمة).يعرِّف الطبّ التقليدي الصحة عمومًا بغياب المرض أو الخلل الوظيفي.عادةً ما تُعتبر الأسباب الرئيسية للمرض والخلل عوامل يمكن تحديدها ، مثل البكتيريا أو الفيروسات ، والاختلالات الكيميائية الحيوية ، والشيخوخة ، وغالبًا ما تتضمن العلاجات الأدوية أو الجراحة.وعلى النقيض من ذلك، غالبًا ما تحدد ممارسات IMH و CAM الصحةَ بشكل كلِّي، أي بالتوازن بين النُّظُم الجسديَّة والعاطفية والروحية التي تشمل الشخصَ كلَّه.ويُعتَقد أنَّ التنافرَ بين هذه النُّظُم يسهم في حدوث المرض.وينطوي العلاجُ على تعزيز دفاعات الجسم الخاصَّة واستعادة التوازن بينها.
الفوارقُ بين الطب التقليدي والطب التكاملي
العامِل
الطبُ التقليدي
الطبُ التكاملي
تعريف الصحّة
حالة من العافية الجسدية والنفسية والاجتماعية، وغياب الأمراض وغيرها من الشذوذات
التوازن الأمثل، والمرونة، والسلامة في الجسم، والنفس، والروح، والعلاقات المتبادلة فيما بينها
تعريف المرض
حدوث خلل في عضو أو عملية فيزيائية أو كيميائية حيوية أو أعراض غير مرغوب فيها
خلل توازن الجسم والنفس والروح
استنادًا إلى الأعراض النوعية لدى الشخص والتركيبة البدنية والنفسية والروحية الخاصَّة بالفرد
مفهوم قوّة الحياة
العمليّات الداخلية التي تستند إلى القوانين الفيزيائية المعروفة والتي تنطوي على العمليات الفيزيائية والكيميائية الحيوية
طاقة تتدفق بحرية تربط النفس والجسم، وتسهم في الصحّة (تسمى كِي qi في الطبّ الصيني التقليدي، وتلفظ "تشي chi")
فهم الوعي
ينجم عن العمليات الفيزيائية في الدماغ فقط
قد يحدث أو لا يحدث في الدماغ والعقل
يمكن أن يساعد على الشفاء
طَريقة العلاج
أي علاج يدعمه دليل علمي، بما في ذلك الأدوية والجراحة والأجهزة الطبية والعلاج الطبيعي وممارسة الرياضة والنظام الغذائي والتغييرات في نمط الحياة
تشتمل على طرائق الطب التقليدي، بالإضافة إلى ممارسات الشفاء الطبيعية المستنيرة بالأدلّة والقدرة الكامنة للشخص على الشفاء
الاعتمادُ على الأدلة العلمية
الاعتماد الصارم على المبادئ الراسخة للأدلة العلمية
يستخدم الأدلة العلمية، مع مُعالجَات مستندة إلى الاستخدام والنظرية التقليدييين أيضًا؛ ويشتمل على دعم علمي أقل حسمًا لممارسات ذات خطورة أقل (على سبيل المثال، تمارين التنفُّس)
القَبُولُ والاستخدام
يهدف الطبّ التكاملي إلى الجمع بين الطب البديل والتكميلي والطب التقليدي عندما يكون ذلك مناسبًا.والآن يُستخدَم بعضُ تلك المعالجات في المستشفيات، ويُغطَّى من قِبل شركات التأمين.الوخز بالإبر وبعض معالجات الإيداء (على سبيل المثال، المعالجة اليدوية لتقويم العمود الفقري أو المعالجة التقويمية للعظام).وبما أنَّ الاهتمامَ باستخدام الطبّ التَّكميلي والبَديل في ازدياد، لذلك فإنَّ المزيدَ والمزيد من مناهج كليات الطب تُدخل معلومات عن هذه المُعالجَات، مثل الوخز بالإبر والطب النباتي والمعالجات اليدوية (الإيداء) والمُعالَجَة التماثلية (homeopathy).
ولقد استخدم ما يصل إلى 38٪ من البالغين و 12٪ من الأطفال الطب البديل والتكميلي في مرحلة ما، اعتمادًا على مدى تعريفه.يشير المسح بالمقابلة الصحية الوطنية (2012) إلى أن مُعالجَات الطبابة البديلة والتكميلية المستخدمة بشكلٍ شائع هي:
تمارين التنفُّس العميق (11٪)
اليوغا وتاي تشي وغي يونغ qi gong (10٪)
العلاج اليدوي (8٪)
التأمّل Meditation
اليُوغا (6.1 ٪)
يبقى استخدام المُعالجَات والمُعالجَات البديلة الأخرى متبدلًا وصعب الإحصاء: العلاج التماثلي (2.2٪)، والعلاج الطبيعي (0.4٪)، والشفاء بالطاقة (0.5٪).وبالإضافة إلى ذلك، استخدم 57.6٪ من البالغين مكملاً غذائيًا واحدًا على الأقل في الأيام الثلاثين الأخيرة.
الفعَّالية والسَّلامَة
في عام 1992، جَرَى تشكيلُ مكتب للطب البديل داخل المعاهد الوطنية للصحَّة، للبحث في فعَّالية وسلامة المُعالجَات البديلة.وفي عام 1999، أصبح هذا المكتبُ المركزَ الوطني للطب التكميلي والبديل، وفي عام 2015 أعيدت تسميته إلى المركز الوطني للطب التكميلي والتكاملي (NCCIH).
الفعَّالية
تعدُّ فعَّالية المُعالجَات البديلة أمرًا مهمُّا ينبغي أخذُه بعين الاعتبار.
وقد جرت دراسة العديد من معالجات الطب البديل والتكميلي، وتبين أنها غير فعالة أو غير متناسقة.وقد ثبت أنّ بعضَ المُعالجَات تكون فعالة في حالاتٍ محدَّدة.ولكن، غالبًا ما تُستخدم هذه المُعالجَات أيضًا لعلاج حالات وأعراض أخرى، على الرغم من عدم وجود أدلة علمية على هذه الاستخدامات، كما هي الحال في الطب التقليدي في بعض الأحيان.لم يجرِ اختبار بعض مُعالجَات الطب البديل والتكميلي في دراساتٍ مُصمَّمة جيِّدًا.ولكنَّ عدم وجود دراسات علميَّة لا يعني أنَّ العلاجَ غيرُ فعَّال.
يقال إنّ العديد من مُعالجَات الطب البديل والتكميلي قد جرى تطبيقها لمئات أو آلاف السنين.وهي تشتمل على الوخز بالإبر، والتأمّل، واليُوغا، والأنظمة الغذائية العلاجية، والتدليك، والطب النباتي (المكملات الغذائية).يُشار أحيانًا إلى أنَّ وجودَ تاريخ طويل من الاستخدام يدعم فعالية علاجات الطب البديل والتكميلي.ولكن، هناك حدود لهذه الحجّة:
لا يُعدُّ استخدامُها فترة طويلة مكافئًا علميًا للتأثير المؤكد.وقد جرى سابقًا استخدامُ بعض المُعالجَات لسنواتٍ عديدة، ووُجِدَ لاحقًا أنَّها غير فعَّالة أو ضارَّة.
قد يكون من الصعب تحديد طول الفترة الزمنية التي استمر فيها استخدام العلاج.
قد تختلف طريقة استخدام العلاج في الماضي عن طريقة استخدامه حاليًا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العلاج نفسه.
وهكذا، فإنَّ الأدلة العلمية، باستخدام دراساتٍ مُصمَّمة جيِّدًا، ما زالت مفضَّلة لتحديد ما إذا كان العلاج فعَّالًا؛
إلَّا أنَّه قد يكون من الصعب إجراء دراسات مُصمَّمة جيِّدًا لمُعالجات الطبّ البديل.تشتمل العوائقُ التي تحول دون إجراء البحوث المتعلّقة بمُعالجَات الطب التقليدي على ما يأتي:
نقص الدعم والمصادر المالية للطب البديل والتكميلي من بين المصادر التي تمول الباحثين في الطبّ
محدودية التدريب والمهارات لإجراء البحوث العلمية بين دعاة الطبّ البديل والتكميلي
لوائح أكثر مرونة تتطلب دليلاً على أنّ منتجات أو علاجات الطب البديل والتكميلي فعّالة قبل أن تصبح متاحة للجمهور، مقارنة باللوائح التي تنظِّم معالجات الطب التقليدي
وبشكلٍ عام، تعدّ العوائد المالية أقلّ بالنسبة إلى الشركات التي تدرس الطب البديل، مقارنةً بالشركات التي تُجري أبحاثًا على الأدوية أو الأجهزة
قد يكون من الصعب تطبيقُ طرائق البحث التقليدية لدراسة الطبّ التَّكميلي والبَديل للعديد من الأسباب الإضافية، بما في ذلك:
يقارن تَصميمُ البحوث التقليدية العلاجَ الفعَّال مع الدَّواء الوهمي (مُداخلَة تُجرَى لمشابهة أحد الأدوية أو المعالجات، ولكن لا تتضمَّن دواء أو عِلاجًا فعالًا) أو من دون مداخلة جديدة (مجموعة الشاهد).ولكن، بالنسبة إلى بعض مُعالجَات الطبّ التَّكميلي والبَديل، مثل المعالجة التماثلية (homeopathy) والأدوية العشبية، فإنّ تصميم دواء وهمي أمر سهل نسبيًا.ولكنَّ تصميمَ شكل وهمي للمعالجات الفيزيائية كالوخز الإبري أو تقويم العمود الفقري أمرٌ صعب.يُعدّ تصميمُ دواء وهمي للتأمّل أو النظام الكامل للغذاء الصحّي أكثر صعوبة.
من الصعب فصلُ تأثيرات المكوِّن النشط للعلاج بالطبّ التَّكميلي والبَديل عن تأثيرات الدواء الوهمي؛على سبيل المثال، يتفاعل ممارسو الطب التكميلي والبديل عادة مع الأشخاص بطريقة إيجابية وداعمة معروفة تجعل الأشخاص يشعرون بتحسّن، بغضّ النظر عن المعالجات الأخرى المستخدمة.ويُسمّى هذا التأثير أو المظهر للطبّ التكميلي والبديل بتأثير الدواء الوهمي.
يستخدم تصميمُ البحث التقليدي طريقة التعمية المزدوجة double blinding.تنطوي التعمية المزدوجة على حجب الأشخاص الباحثين والممارسين عن معرفة الأشخاص الذين تلقّوا العلاج.وعادةً ما يتوقع المرضى والممارسون أن يكون العلاج النشط أفضل من العلاج الوهمي.كما تقلّل التعمية المزدوجة من احتمال أن يؤدي هذا التوقع إلى تحيّز النتائج لصالح العلاج.ولكن، قد يكون من الصعب التعمية على الممارسين؛فعلى سَبيل المثال، فإنّ ممارس الريكي يَعرف ما إذا كان سيَجرِي تطبيق المعالجة بالطاقة الحقيقيَّة.وفي مثل هذه الحالات، ينبغي تقييمُ فعَّالية المعالجة من قبل باحث في الدراسة لا يعلم ما هي المعالجة التي جرى استخدامُها.
قد لا تكون معالجات الطبّ البديل والتكميلي وتشخيصاته مُقيَّسة؛فعلى سبيل المثال، يستخدم الممارسون المختلفون أنظمة مختلفة للوخز بالإبر، كما تختلف محتويات وتأثيرات مستحضرات المنتجات الطبيعية بشكل كبير.
ولكن، على الرغم من هذه التحديات، فقد أُجريَ العديد من الدراسات المُصممة بشكلٍ جيدٍ حول مُعالجَات الطب التكميلي والبديل (مثل الوخز بالإبر والعلاج التماثلي).وعلى سبيل المثال، استخدمت إحدى دراسات الوخز بالإبر دواءً وهميًا مصممًا بشكل جيّد، ممَّا يجعل التعمية المزدوجة ممكنة، وذلك عن طريق وضع غمد ظليل (غير شفاف) على جلد الشخص عند نقطة الوخز بالإبر.وقد احتوت بعضُ الأغماد على إبرة اخترقت الجلد (العلاج الفعّال)، بينما لم يحتو بعضُها على إبرة (وهمي).وحتّى تعدّ معالجات الطب البديل والتكميلي فعَّالة، ينبغي أن يكون هناك دليل على أنَّها أكثر فعَّالية عندَ مقارنتها بالدواء الوهمي أو الشاهد.
غالبًا ما يُشار إلى نقص التمويل لدراسات الطبّ البديل المصمّمة جيدًا كسبب لعدم إجراء هذه الدراسات.ولكنّ منتجات الطب البديل والتكميلي هي أعمال بمليارات الدولارات، ممّا يشير إلى أنّ عدم الربحية لا ينبغي أن يكون سببًا لامتناع الشركات عن القيام بدراسة هذه المنتجات.ومع ذلك، تكون الربحية بشكلٍ عام أكبر بكثير بالنسبة إلى تطوير الأدوية التقليدية مقارنةً بمنتجات الطبا البديل والتكميلي.
السَّلامَة
تُعَدّ السلامة من الاعتبارات المهمَّة الأخرى.
ومن المُحتَمل أن يكون الخطر الصحِّي الأكبر للطبابة البديلة
استخدام علاج غير مثبت عوضًا عن علاج تقليدي أثبت فعاليته في علاج اضطراب مهدد للحياة
ولكن، فيما يتعلَّق بخطر مُعالجَات الطبّ التَّكميلي والبَديل نفسها، يكون بعضُها آمنًا بشكلٍ واضح.ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك استخدام التأمل ، والوخز بالإبر ، والتلاعب اليدوي للسيطرة على الألم قبل أو بدلاً من الأدوية الأفيونية.ومن الأمثلة على استخدام التأمّل لعلاج الألم، والوخز بالإبر لعلاج الغثيان، واليُوغا لتحسين التوازن، أو شاي الزنجبيل للمساعدة على الهضم.ولكنَّ البعضَ الآخر يمكن أن يكونَ ضارًا.على سبيل المثال ، نظرًا لأن الأعشاب الطبية والمكملات الغذائية الأخرى (التي تُستخدم في العديد من العلاجات البديلة) لا يتم تنظيمها كأدوية من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، فإن سلامتها أقل تأكيدًا من الأدوية المنظمة بعناية (انظر السلامة والفعالية).
وتشتمل بعضُ المَخاطر العامَّة ما يلي:
بعض المواد قد تتفاعل بشكلٍ خطير مع الأدوية.
تتوفر المكملات الغذائية عالية النقاء بسهولة في الولايات المتحدة والعديد من البلدان في أوروبا ، ولكن المنتجات المنتجة في بلدان أخرى قد تحتوي على ملوثات خطيرة أو مكونات سامة أو عقاقير أخرى.
يمكن أن يَحدث الضررُ من خلال علاجات الطب البديلة التي تنطوي على مُناورَة في الجسم أو غيرها من المداخلات غير الكيميائية (على سبيل المثال، المناورة التي يصيب الأجزاء الضعيفة من الجسم).
وفي حالاتٍ كثيرة من حالات الطبابة البديلة ، لم يَجرِ تحديدُ الضرر أو استبعاده، ولكن في بعض الحالات، جَرَى إظهار الضرر المحتمل.وفي بعض الأحيان، يَجرِي إغفال احتمال وقوع الضرر على نطاقٍ واسع من قبل الأشخاص الذين يدَّعون استخدامَ المنتج أو العِلاج البديل.
هل تعلم...
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.