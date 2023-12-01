تقوم المعالجاتُ التماثلية، التي جَرَى تطويرُها في ألمانيا في أواخر القرن الثامن عشر، على نظام طبي يقوم على مبدأ يرى أنَّ المُعالجَة تكون من جنس المرض.وبعبارةٍ أخرى، فإنَّ المادةَ التي تسبِّب المرضَ بالجرعات الكبيرة يُعتقَد أنَّها تشفي من المرض نفسه إذا أُعطيَت بجرعات صغيرة جدا.يُعتقد أن هذه الجرعة الصغيرة تحفز آليات الشفاء في الجسم.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الطب التكاملي والتكميلي والطب البديل).

تهدف المعالجة التماثلية إلى استعادة تدفُّق قوَّة الحياة الغريزية في الجسم.وتستند المُعالجَاتُ إلى الخصائص الفريدة للشخص، بما في ذلك نمط الحياة بالإضافة إلى الأَعرَاض والصحة العامة.

تكون المُعالجَات المستخدمة في المعالجة التماثلية مستمدّة من مواد طبيعية، مثل المستخلَصات النباتية والحيوانية والمَعادن.يُعتقد أن هذه المواد تحفز قدرة الجسم الخلقية على الشفاء.ويتم تحضيرُ المُعالجَات عن طريق تخفيف هذه المواد مرارًا وتكرارًا.يتم تخفيف العديد من العلاجات التماثلية لدرجة أنه لا يمكن اكتشاف أي مادة أصلية.ولكن، تحتوي بعض العلاجات التماثلية على مُكَوِّنات أخرى يمكن أن تؤثِّر في الجسم.

ولم يثبت أيّ تفسير علمي لكيفية شفاء الأمراض بالأدوية التماثلية فائقة التخفيف.لا يوجد أساس فيزيائي أو كيميائي مقبول لمبدأ التماثلية القائل بأن "الشفاء من جنس المرض".

هل تعلم...

في الولايات المتحدة، يَجرِي تصنيفُ الأدوية التماثلية من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كدواء يُعطَى من دون وصفة طبية أو بوصفة طبِّية، لكنها تستثني هذه المعالجات من عدة شروط تشترطها على الأدوية الأخرى.فعلى سَبيل المثال، لا ينبغي أن تُختبر هويَّةُ وقوَّة كل مُكوِّن فعَّال من قبل المختبر قبل بيع الدواء.كما أنَّه لا يُطلب من مصنِّعي منتجات المعالجة التماثلية تقديم دليلٍ على أنَّها فعَّالة.قد تحتوي الأدويةُ التماثلية على الكحول، الذي يستخدم لتخفيف تركيز الدوِاء أحيانًا.لا توجد حاليًا قيود على كمية الكحول التي يمكن أن تحتويها هذه الأدوية.

يجب أن يكونَ مكتوبًا على اللصاقة ما يلي:

كلمة "تماثلي homeopathic"

اسم الشركة المصنِّعة

طريقة واحدة على الأقلّ لكيفيَّة استخدام الدواء

تعليمات الاستخدام الآمن

العنصر النشيط أو الفعَّال ومقدار التخفيف (ما لم يُستثنَ على وجه التحديد)

بعض الأدوية التماثلية متاحة عن طريق وصفة طبيَّة فقط.

الاستخدامات الطبية للعلاج التماثلي لقد استُخدِمت المعالجة التماثلية في معالجة اضطرابات مختلفة، مثل الحساسية، والأعراض التنفسية، ومشاكل الجهاز الهضمي، والألم العضلي والعظمي، والدُّوار.وقد جرت دراسة العلاجات التماثلية للعديد من هذه الاضطرابات.تشير الأدلة إلى أن العلاجات التماثلية ليست فعالة.

الآثار الجانبية المحتملة للعلاج التماثلي يتحمل معظمُ الأشخاص العلاجات التماثلية بشكل جيد، كما أن أخذ هذه العلاجات ينطوي على مخاطر قليلة.ولكن، يمكن أن تحدثَ آثار جانبية، مثل الحساسية وردود الفعل السمِّية.