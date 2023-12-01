العلاج بالمُنعَكَسات

يرتبط العلاج بالمُنْعَكَسات بالعلاج بالتدليك.يعتمد العلاج بالمُنْعَكَسات على الضغط اليدوي المطبق على مناطق محددة من راحة اليد أو القدم أو الأذن.ويُعتقد أنَّ هذه المناطق تتطابق مع الأعضاء أو أنظمة الجسم المختلفة.كما يعتقد أن تحفيزَ هذه المناطق يؤدي إلى إزالة انسداد الطاقة المسؤولة عن الألم أو الأعراض في الجزء الموافق من الجسم.

ولكن، لم تثبت فعالية العلاج بالمُنْعَكَسات في الدراسات المحكمة.تُظهِرُ أدلة منخفضة الجودة أنَّ العلاج بالمنعكسات فعال في تدبير الألم في الطبّ التلطيفي (لتخفيف الأَعرَاض والشدة عند الأشخاص المصابين بأمراض مهددة للحياة).

(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).