العلاج بالإبر الصينية

يعدُّ الوخزُ بالإبر، وهو علاج ضمن الطب الصيني التقليدي، أحد أكثر علاجات الطبابة البديلة المقبولة على نطاق واسع في العالم الغربي.والممارسون المرخَّص لهم ليس لديهم بالضرورة شهادةٌ طبية، على الرغم من أنَّ بعض الأطباء، وغالبًا ما يكونون متخصِّصين في الألم، مدرَّبون ومرخَّصون للقيام بالوخز بالإبر.تتم مُعالَجَة الملايين من الأشخاص بالوخز بالإبر كلَّ يوم.(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).

ينطوي الوخزُ بالإبر على تحفيز نقاط محدَّدة من الجسم، عن طريق إدخال إبر دقيقة جدًّا في الجلد والأنسجة تحتها عادة.ويُعتقد أنَّ تحفيز هذه النقاط المحددة يُؤثِّر في جريان تشي (تشي واضح).Qi هي قوة الحياة التي تتغلغل في الجسم.ويُعتَقد أنَّ تحفيز هذه النقاط المحدَّدة يستعيد تدفّق تشي على طول مسارات الطاقة أو خطوط الطول (هناك أكثر من 350 من هذه النقاط على طول خطوط الطول)، وبذلك يعيد التوازن بين اليَن واليانغ.يساعد تحفيز هذه النقاط على استعادة التوازن بين الين (القوى الداكنة والأنثوية والسلبية) واليانغ (القوى المضيئة والذكورية والإيجابية).

وفي بعض الأحيان، تجرِي زيادة التحفيز عن طريق لوي أو تسخين الإبرة.

وقد ينجم التهاب العصب البصري عن الأَسبَاب التالية:

الضغط (يسمى الضغط بالابر)

الليزر

الأمواج فوق الصوتية

كما يمكن تحفيزُ نقاط الوخز بالإبر أيضًا عن طريق الضغط (يُسمَّى العلاج بالضغط الإبري acupressure)، أو أشعَّة الليزر، أو الموجات فوق الصوتية، أو التيَّار الكهربائي منخفض الجهد جدًّا (يسمَّى الوخز الكهربي electroacupuncture)، وتطبيق ذلك على الإبرة.

الوخز بالإبر ليس مؤلمًا، ولكن قد يسبِّب الإحساسَ بالوخز.

الاستخدامات الطبية للوخز بالإبر الاستخدامات المُقترَحة وتشمل وقد جَرَى استخدامُ الوخز بالإبر أيضًا لتخفيف الألم بعدَ العمليات الجراحية أو الإجراءات السنِّية.

وإلى جانب فعَّاليته المحتملة كمسكِّن للألم، قد يساعد الوخزُ بالإبر على تخفيف الغثيان والقيء اللذين يحدث في الحمل أو بعدَ الجراحة أو المُعالجة الكِيميائيَّة عادة.

معالجة الإدمان ، ومُتلازمة النفق الرسغي ، والألم العضلي الليفي ، والصداع ، وآلام أسفل الظهر ، والتعب ، وألم المَفاصِل من الصعب بطبيعته إجراء أبحاث الوخز بالإبر الصينية.يُعد التعمية (منع الأشخاص من البحث والممارسين من معرفة الأشخاص الذين تلقوا أي علاج) أمرًا صعبًا في دراسات الوخز بالإبر.يؤدي ما يُسمَّى بالإبر الصينية المزيفة (إدخال إبر في نقاط أخرى غير تلك المستخدمة في الوخز بالإبر) إلى الضغط على نقاط الوخز الإبري ، ممَّا يجعل من الصعب قياس تأثيرات الوخز بالإبر.في بعض المناطق ، وخاصة في الصين ، تميل دراسات الوخز بالإبر المنشورة إلى إظهار تأثير أكثر إيجابية.قد يعكس هذا التحيز ، ولكن قد يكون ذلك أيضًا هو أن مزودي الرعاية الصحية يمارسون المخطط الكامل للطب الصيني التقليدي الذي لا يعدُّ الوخز بالإبر أحد مكوناته. يُعدُّ الوخز بالإبر فعَّالًا في مُعالَجَة عدَّة اضطرابات وأعراض ، على الرغم من أنَّه من الضروري إجراء المزيد من الدراسة.تُعدُّ مُقارنة مقارنة الوخز بالإبر مع ممارسة السيطرة على الوخز بالإبر الشام أمرًا معقدًا ، وذلك لأن المُقارنة بين المُعالَجَة لا تزال ممارسة استرخاء مع مقدم الرعاية الصحية.قد ينطوي العلاج الوهميّ للوخز بالإبر على استخدام أغمِدٍ مُعتمة تحتوي على إبرة كليلة أو عود أسنان يجري الضغط عليه على الجلد ، ولكن لا يجري إدخاله ، على الرغم من أن هذا الإجراء لا يزال يُشكل ضغطًا على نقاط الوخز بالإبر.تستمر العديد من المراكز الطبية الأكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية ، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ، في تحري واستكشاف فعالية الوخز بالإبر.

الآثار الجانبية المحتملة للوخز بالإبر والآثار الجانبية نادرة إذا تَمّ إجراءُ التقنية بشكلٍ صحيح، ولكن يجب ملاحظة ما يلي: قد يحدث تفاقمٌ مؤقَّت للأعراض.

يمكن لإدخال الإبرة أن يؤدي إلى إصابة أو عدوى في الأنسجة (الجلد، أو العضلات، أو الأعصاب)، على الرغم من أن هذا الاحتمال نادر.

تكون التأثيرات الجانبية مثل الصداع، والدوخة، والإغماء، والنعاس نادرة.

وكما هي الحالُ مع أي مُعالَجَة طبية تنطوي على الإبر، قد يشعر بعضُ الأشخاص بالدوخة، ويحتاجون إلى الاستلقاء.

وقد يسبِّب الوخز بالإبر كدمات أو نزفًا في الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نزفية شديدة، أوالذين يتناولون أدوية مميعة للدم.

وفي حالاتٍ نادرة، يمكن أن يسبِّب وضعُ الإبرة عميقًا انخماصَ الرئة وإصابات داخليَّة.