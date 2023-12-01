الأيُورفيدا Ayurveda

الأيُورفيدا هو النظام الطبِّي التقليدي في الهند، والذي نشأ منذ أكثر من 4000 سنة.وهو يقوم على نظرية ترى أنَّ المرض ينتج عن اختِلال التوازن في قوة حياة الجسم أو البرانا prana.يتم تحديدُ توازن قوَّة الحياة هذه من خلال التوازن بين الصفات الجسدية الثلاث التي تُدعَى دوشات doshas: فاتا vata، وبيتا pitta، وكافا kapha.ومعظمُ الأشخاص لديهم دوشا مهيمنة، ويكون التوازنُ المحدَّد بين الدوشات الثلاثة فريدة من نوعها لكلِّ شخص.(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).

يقوم الممارسو بتقييم الأشخاص من خلال

استجوابهم حول الأعراض والسلوك ونمط الحياة

مراقبة مظهرها العام ، بما في ذلك العينان واللسان والجلد

أخذ نبضات القلب وفحص البول والبراز

وبعد تحديد التوازن بين الدوشات، يقوم الممارسون بتصميم مُعالَجَة خاصَّة بكلّ شخص.يستخدم الأيورفيدا النظام الغذائي، والأعشاب، والتدليك، والتأمّل، واليُوغا، والتنظيف الداخلي (التنظيف العلاجي).وينطوي التنظيفُ عادة على حقن السَّائِل في المستقيم لتحريض حركة الأمعاء أو التغوّط (حقنة شرجية)، أو غسل الأنف بالماء (غسل الأنف) لاستعادة التوازن داخل الجسم ومع الطبيعة.

الاستخدامات الطبية للأيورفيدا وقد درست الأيورفيدا، بما في ذلك في التهاب الأنف التحسسي، واضطرابات الصحة النفسية، والحالات العصبية، والألم، والتهاب المفاصل، وداء السكري.وكما هيَ الحال في الدراسات الأخرى التي تُجرى على النظم الطبية بأكملها ، من الصعب إجراء بحث عالي الجودة.

الآثار الجانبية المحتملة للأيورفيدا تكون بعض التَوليفَات النباتية المستخدَمة في الأيورفيدا ملوثة بمعادن ثقيلة (لاسيَّما الرصاص والزئبق والزرنيخ) بحيث أنها قد تسبب التسمم بالمعادن الثقيلة.