نقص النوم بسَبب الإقامة في المستشفى

ينبغي أن يخبر المرضى الطبيبَ أو الممرضة بأنَّهم يُواجهون مشاكل في النَّوم،

وقد تنطوي الحُلول على:

تعديل أصوات صفير أجهزة الإنذار على المعدات الطبية

نقل الأشخاص إلى غرفة أخرى إذا كان شريكهم فيها يشخُر

إعطاء الأشخاص أدوية لضبط الألم أو تعزيز النوم أو تخفيف القلق

استخدام سدادات الأذن

إذا كانت حالات الأشخاص في تحسُّن، يستطيعون سؤال الطبيب حول ما إذا كان من الضروري إيقاظهم في الليل لقياس العلامات الحيوية.