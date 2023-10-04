نقص التغذية بسبب الإقامة في المستشفى

يستطيعُ موظفو المستشفى التأكُّد من أنه جرى تغيير النظم الغذائية الصارمة في أقرب وقتٍ ممكنٍ عندما لا تعُد هناك حاجة إليها، ويستطيعون التحقق من كمية الطعام التي يتناولها الأشخاص كل يوم.عند الدخول إلى المستشفى، يستطيع الأشخاص أو أفراد عائلاتهم إخبار موظفي المستشفى حول أنواع الطعام المفضَّلة أو الأنواع التي لا يأكلونها،ويمكن تعديل النظم الغذائية في المستشفى إلى حد ما.قد يجلب أفراد الأسرة أطعمة مفضلة عند المرضى، إلَّا إذا كانت هذه الأطعمة محظورةً لأسبابٍ طبيةٍ.قد يكون من المفيد وجود أفراد الأسرة في أوقات وجبات الطعام وذلك لأن الأشخاص كثيرًا ما يميلون إلى تناول المزيد من الطعام بمشاركة أشخاصٍ آخرين.ينبغي على العائلة أو موظفي المستشفى التأكد من أنَّ الأشخاص الذين يستخدمون أطقم أسنان قد أحضروها معهم ويضعونها فعلياً.يُمكن أن يُزوِّد اختصاصي التغذية في المستشفى الأشخاص بمكملاتٍ غذائية سائلة للمساعدة على الوقاية من نقص التغذية.

يينبغي وضع إبريق يحتوي على ماء عذب في مكان يسهل الوصول إليه من السرير، إلَّا إذا كانت هناك ضرورة للتقليل من شرب السوائل بسبب اضطرابٍ ما،وينبغي أن يُشجِّع أفرادُ العائلة وموظفو المستشفى الأشخاص على الشرب عن طريق تقديم مشروبات إليهم بشكلٍ منتظم.

إذا كان من الصعب على الأشخاص تناول الطعام عن طريق الفم، يُمكن إعطاء سائل يحتوي على مواد مغذية عبر أنبوب يجري إدخاله إلى المعدة (أنبوب التغذية عبر الأنف أو ثقب صغير في جدار البطن)، أو في حالاتٍ أقل شيوعًا، عبر وريدٍ (التغذية الوريديَّة).قد تكون مثل هذه الطرائق في التغذية ضروريةً لفترةٍ زمنية قصيرة إلى أن يتمكن الأشخاص من تناول ما يكفي من الطعام عن طريق الفم وبشكلٍ آمنٍ.