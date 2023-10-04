مشاكل بسبب الراحة في السرير

قد تحول إصابة في الساق أو جراحة فيها أو الراحة في السرير دُون استخدام الأشخاص لسيقانهم،وعندما لا يجري استخدام الساق، يتحرك الدم بشكلٍ أبطأ من أوردة الساق إلى القلب،وتكون جلطات الدَّم أكثر ميلاً لأن تتشكَّل في هذا الدم الذي يتحرك ببطء .تنتقل جلطات الدَّم في الساق (الخثار الوريدي العميق) في بعض الأحيان من الساق إلى الرئتين وتسد أحد الأوعية الدموية هناك (تُسمَّى الحالة الانصمام الرئويّ)،ويُمكن أن تُهدِّد هذه الجلطات حياةَ المريض.

قَد يجري استخدام جوارب الانضغاط الهوائيّ (pneumatic compression stockings) للوقاية من جلطات الدم.ويجري تشغيل هذه الجوارب بمضخة كهربائية لتقوم بالضغط بشكلٍ متكرر على ربلتي الساقين وتنقل الدم إلى داخل وعبر الأوردة.

قَد يجري إعطاء المرضى الذين يواجهون خطر الإصابة بجلطات الدَّم دواءً مُضادَّاً للتخثُّر (مثل الهيبارين heparin)، وذلك عن طريق حقنه تحت جلد البطن أو الذراع.وتعطى أقراص مُضادَّات التخثَّر عن طريق الفم أحيانًا.تساعد مضادات التخثر على منع الدم من التجلط (التخثر)، ويطلق عليها أحيانًا اسم "مُميِّعات الدَّم".