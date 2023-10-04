عدم القدرة على التبوُّل بسبب الإقامة في المستشفى

قَد يُصبِحُ المرضى الذين يمكثون في المستشفى غير قادرين على إفراغ المثانة بشكلٍ كاملٍ أو غير قادرين على التبوُّل على الإطلاق،وقد تحدُث هذه المشكلة التي تُسمَّى احتباس البول، لأنَّ الأشخاص:
يُعانون من الألم من بعد الجراحة
يأخذون أدويةً تُسبب احتباس البول
ينبغي عليهم البقاء في السرير لفترةٍ طويلةٍ (الراحة في السرير)
يحدث احتباس البول بشكلٍ أكثر شُيُوعًا عند الرجال في عُمرٍ أكبر من 50 عامًا، وذلك لأنَّ تضخُّم البروستات الحميد benign prostate hyperplasia والذي يُؤثِّرُ في عملية التبوُّل، يُصبِح أكثر شيوعًا مع تقدم الرجال في العمر، خُصوصًا من بعد عُمر 50 عاماً.
يُمكن أن يزيد احتباس البول من خطر الإصابة بعدوى السبيل البوليّ ويُمكن أن يُسبب مشاكل الكُلَى.
(انظر أيضًا المشاكل النَّاجمة عن الإقامة في المستشفى).
الوِقاية من احتباس البول في المستشفى
يُحاوِلُ مُوظَّفُو المستشفى التعرُّف إلى الأشخاص الذين يُواجهون خطر الإصابة باحتباس البول، وذلك حتى يتمكَّنوا من اتِّخاذ خطوات للوِقاية منه،وبشكلٍ عام، يزداد هذا الخطر عندَ البالغين الأكبر سنًا والأشخاص الذين لديهم أو عانوا من اضطرابات مُعيَّنة، بما في ذلك تضخم البروستات وسلس البول والإمساك الشديد، أو اضطرابات تؤثِّر في الأعصاب التي تمارس دورًا في عملية التبوُّل (مثل السكتة أو إصابات الحبل الشوكي أو الأورام).
إذا كان احتباس البول خطراً، قد يقوم موظَّفو المستشفى بما يلي:
وضع جدول للتبوُّل، وذلك عندما يأتي أحد الموظفين كل بضعة ساعات لتذكير الأشخاص بالتبوُّل
تقديم المساعدة حسب الحاجة على استخدام المرحاض أو وضع كرسي يحتوي على مرحاض أو مبولة بالقرب من سرير المريض
إجراء اختبارات (مثل تخطيط الصدى للمثانة) لتحديد ما إذا كان هناك احتباس للبول عند الأشخاص
تفحُّص الأدوية التي يأخذها الأشخاص للتحري عمَّا إذا كان أي منها يُسبب أو يُسهِمُ في احتباس البول
تشجيع الأشخاص على الخروج من السرير والتجوُّل في المكان كلما أمكن ذلك
للوقاية من احتباس البول، ينبغي على الأشخاص دُخول المرحاض عندما يشعرون برغبة ملحَّة للتبول.عند التبول، ينبغي أن يتأنَّى الأشخاص حتَّى تفرُغَ المثانة بشكلٍ كاملٍ.
إذا كان الأشخاص لا يستطيعون التبوُّل على الإطلاق أو لديهم احتباس لكمية كبيرة من البول، قد يقوم أحد موظفي المستشفى بتمرير أنبوب مرنٍ (قثطار) عبر الإحليل وإلى داخل المثانة لتصريف البول،ونظرًا إلى أنَّ القثطار قد يزيد من خطر الإصابة بعدوى السبيل البوليّ، تجري إزالته في أقرب وقت ممكن.إذا استمرت المشكلة، يَجرِي إخراج الأشخاص من المستشفى مع قثطارٍ باقٍ في المثانة ويُحدد لهم موعدٌ لزيارة اختصاصي الأمراض البولية من أجل التقييم والمُعالَجة.