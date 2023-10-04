عدم القدرة على التبوُّل بسبب الإقامة في المستشفى

قَد يُصبِحُ المرضى الذين يمكثون في المستشفى غير قادرين على إفراغ المثانة بشكلٍ كاملٍ أو غير قادرين على التبوُّل على الإطلاق،وقد تحدُث هذه المشكلة التي تُسمَّى احتباس البول، لأنَّ الأشخاص:

يُعانون من الألم من بعد الجراحة

يأخذون أدويةً تُسبب احتباس البول

ينبغي عليهم البقاء في السرير لفترةٍ طويلةٍ (الراحة في السرير)

يحدث احتباس البول بشكلٍ أكثر شُيُوعًا عند الرجال في عُمرٍ أكبر من 50 عامًا، وذلك لأنَّ تضخُّم البروستات الحميد benign prostate hyperplasia والذي يُؤثِّرُ في عملية التبوُّل، يُصبِح أكثر شيوعًا مع تقدم الرجال في العمر، خُصوصًا من بعد عُمر 50 عاماً.

يُمكن أن يزيد احتباس البول من خطر الإصابة بعدوى السبيل البوليّ ويُمكن أن يُسبب مشاكل الكُلَى.

(انظر أيضًا المشاكل النَّاجمة عن الإقامة في المستشفى).