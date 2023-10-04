سَلس البول الناجم عن الإقامة في المستشفى

قد يحدث عند الأشخاص في المستشفى تسرُّب لاإراديّ للبول (سلس البول) أو للبراز (سلس البراز)،وفي هذه الحالات، قد ينجُم السلس عن البيئة وليس عن الحالة البدنية للأشخاص .
قد يكون سلس البول أكثر ميلاً للحدوث بسبب الأشياء التالية:
التزام المريض بالراحة في السرير
أخذ أدوية مدرَّة للبول، حيث يُمكنها أن تجعل المثانة ممتلئةً بالبول بشكلٍ سريعٍ
مواجهة صعوبة في الخروج من السرير لأنَّه مرتفع جدًّا أو لأنَّ الشخص ضعيفٌ أو متوعّك
الإصابة باضطراب أو الخضوع إلى جراحة تجعل المشي صعباً أو مؤلماً
وجود معدات تعترض طريق المريض، مثل الأنابيب الوريدية، أو أنابيب الأكسجين، أو شاشات مراقبة القلب، أو القثاطر
وجود عدوى في المثانة أو المِعَى
ولذلك، يُصبِح الوصول إلى المرحاض معقداً وقد يستغرق وقتاً وتخطيطاً أكثر من المعتاد.
قد يكون استخدام أحد البدائل (أوعية التبول في الفراش) صعباً أو مزعجاً،وقد تكون هناك حاجة إلى المساعدة على استخدام أوعية التبول في الفراش أو للوصول إلى المرحاض.بالنسبة إلى المرضى الذين يُعانون من الخرف أو أُصِيبوا بالتخليط الذهنيّ فجاةً أو تعرضوا إلى السكتة، قَد لا يتمكنون من ضغط جرس النداء لطلب المساعدة،بعد الضغط على جرس النداء، قد تأتي المساعدة متأخرةً،وقد يؤدِّي مثل هذا التأخير إلى حدوث سلس البول.
كما أن بعض الأدويَة والاضطرابات يُمكن أن تجعل سلس البول أكثر ميلاً للحدوث أيضًا.
(انظر أيضًا المشاكل النَّاجمة عن الإقامة في المستشفى).
الوِقاية من سلس البول في المستشفى
يستطيعُ موظفو المستشفى وضع أوقات منتظمة لمُساعدة الأشخاص على دخول المرحاض،ويكون وضع كرسي يحتوي على مرحاض commode بالقرب من السرير مفيداً أحيانًا،وقد يكون من المفيد جعل السرير منخفضاً أو إعادة ترتيب المعدات الطبية،ويُعدُّ تأمين الوصول إلى المبوَلة مفيداً للرجال.كما قد يُساعد التأكُّد من أنَّ الأشخاص على علمٍ بالممر من السرير إلى المرحاض وجعل التعرُّف إلى المرحاض سهلاً، على الوقاية من سلس البول أيضًا.