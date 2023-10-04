سَلس البول الناجم عن الإقامة في المستشفى

قد يحدث عند الأشخاص في المستشفى تسرُّب لاإراديّ للبول (سلس البول) أو للبراز (سلس البراز)،وفي هذه الحالات، قد ينجُم السلس عن البيئة وليس عن الحالة البدنية للأشخاص .

قد يكون سلس البول أكثر ميلاً للحدوث بسبب الأشياء التالية:

التزام المريض بالراحة في السرير

أخذ أدوية مدرَّة للبول، حيث يُمكنها أن تجعل المثانة ممتلئةً بالبول بشكلٍ سريعٍ

مواجهة صعوبة في الخروج من السرير لأنَّه مرتفع جدًّا أو لأنَّ الشخص ضعيفٌ أو متوعّك

الإصابة باضطراب أو الخضوع إلى جراحة تجعل المشي صعباً أو مؤلماً

وجود معدات تعترض طريق المريض، مثل الأنابيب الوريدية، أو أنابيب الأكسجين، أو شاشات مراقبة القلب، أو القثاطر

وجود عدوى في المثانة أو المِعَى

ولذلك، يُصبِح الوصول إلى المرحاض معقداً وقد يستغرق وقتاً وتخطيطاً أكثر من المعتاد.

قد يكون استخدام أحد البدائل (أوعية التبول في الفراش) صعباً أو مزعجاً،وقد تكون هناك حاجة إلى المساعدة على استخدام أوعية التبول في الفراش أو للوصول إلى المرحاض.بالنسبة إلى المرضى الذين يُعانون من الخرف أو أُصِيبوا بالتخليط الذهنيّ فجاةً أو تعرضوا إلى السكتة، قَد لا يتمكنون من ضغط جرس النداء لطلب المساعدة،بعد الضغط على جرس النداء، قد تأتي المساعدة متأخرةً،وقد يؤدِّي مثل هذا التأخير إلى حدوث سلس البول.

كما أن بعض الأدويَة والاضطرابات يُمكن أن تجعل سلس البول أكثر ميلاً للحدوث أيضًا.

(انظر أيضًا المشاكل النَّاجمة عن الإقامة في المستشفى).