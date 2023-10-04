حالات السقوط بسبب الإقامة في المستشفى

يُمكن أن تزيد الظروف في المستشفى من خطر السقوط، خُصوصًا بالنسبة إلى البالغين الأكبر سنًا.فبعد البقاء في السرير لفترةٍ طويلةٍ (الراحة في السرير)، يُمكن أن تُصبِح عضلات الساق ضعيفةً وأقلّ قدرة على ضغط الأوردة في الساق بحيث يتوجه الدم نحو القلب،ولذلك يتجمَّع الدَّم في الساقين عندما ينهض الأشخاص، ممَّا يَتسبَّب في انخفاض ضغط الدَّم وجعل الأشخاص يشعرون بالدَّوخة أو خفَّة الرأس (اضطراب يسمى نقص ضغط الدَّم الانتصابي orthostatic hypotension).
كما قد يجري أيضًا إعطاء الأشخاص أدويةً تجعلهم يشعرون بالدوخة أو النعاس أو التخليط الذهنيّ.قد يكون سرير المستشفى مرتفعاً جدًّا أو يحتوي على قضبان، مما يجعل الخروج من السرير أكثر صعوبة.قد تكون الإضاءة خافتةً، ولذلك قَد لا يتمكَّن الأشخاص من رؤية العوائق أمامهم.يكون المرضى الذين لديهم تخليط ذهنيّ أو تَوَهان أكثر ميلاً إلى السقُوط،
ونظرًا إلى أنَّ الإقامة في المستشفى تُشكِّل عائقاً أمام ممارسة الروتين الاعتيادي، قد ينسى الآباء الذين يبقون في المستشفى لرعاية رضيعٍ مريض أو طفلٍ صغيرٍ احتياطاتهم الاعتيادية، مثل رفع قضبان السرير عندما يكون الرضيع في داخله.
(انظر أيضًا المشاكل النَّاجمة عن الإقامة في المستشفى).
الوقاية من حالات السقوط في المستشفى
إذا أدرك الأشخاص المقيمون في المستشفى أو أفراد عائلاتهم ما الذي يُمكن أن يُسبب حالات السقوط في المستشفى، يُمكنهم اتخاذ خطوات للوقاية منها،فعلى سبيل المثال، يمكن الوقاية من ضعف العضلات عن طريق الخروج من السرير في أقرب وقت ممكن وممارسة التمارين.يستطيع أفراد العائلة أو موظفو المستشفى مُرافَقة الأشخاص عند المشي في ممرات المستشفى إلى أن تجري استعادة قوَّة العضلات.
تحدث مُعظم حالات السقوط عندما يخرج الأشخاص من السرير،ولذلك يستطيع أفراد العائلة أو موظفو المستشفى المُساعدة عن طريق القيام بالأمور التالية:
إذا كان السرير مرتفعاً جدًّا، يمكنهم السؤال حول ما إذا كان من الممكن خفضه
التأكد من أنَّ الأشخاص يعرفون مدى ارتفاع السرير المستشفى
تشجيع الأشخاص على توخي الحذر والتحرك ببطء عند الخروج من السرير
التأكُّد من أنَّ الأشخاص يستخدمون النِّعال أو الأحذية المُضادة للانزلاق
توجيه الأشخاص إلى مكان المرحاض وكيفية الوصول إليه (للوقاية من التعثُّر والاصطدام بالأثاث)
تعليم الأشخاص كيفية الاتصال لطلب المساعدة
بالنسبة إلى الرضَّع والأطفال الصغار، التأكُّد من أنَّ قضبان السرير مرفوعة
يُحاول موظفو المستشفى غالبًا التعرف إلى الأشخاص الذين لديهم ميل للسقوط وتقديم مساعدة إضافية إليهم،وقد يقومون بتفقّدهم على فترات منتظمة أو يضعونهم في غُرَفٍ قريبة من قسم التمريض.
إذا بدا أن الأشخاص غير قادرين على الخروج من السرير بأمان ومن دُون مساعدة، يطلب منهم موظفو المستشفى استخدام جرس النِّدَاء للحصول على مُساعدة.إذا كان الأشخاص لا يدركون أو لا يوافقون على مسألة أنهم لا يستطيعون الخروج من السرير بأمانٍ بمفردهم، قد يجري استخدَام جرس إنذار في السرير،وهو يُصدر صوت صفير مرتفع لاستِدعاء المساعدة إذا حاول الأشخاص الخروج من السرير بمفردهم.
يستطيع أفراد العائلة الطلب من الطبيب أن يتحقق من الأدويَة التي يأخذها المرضى والتعرُّف إلى أيّ دواء يُمكن أن يزيد من خطر السقوط،وإذا كان يجري استخدام مثل هذا الدواء، يستطيع أفراد العائلة سؤال الطبيب حول إمكانية تغييره أو تقليل الجرعة.