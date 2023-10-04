حالات السقوط بسبب الإقامة في المستشفى

يُمكن أن تزيد الظروف في المستشفى من خطر السقوط، خُصوصًا بالنسبة إلى البالغين الأكبر سنًا.فبعد البقاء في السرير لفترةٍ طويلةٍ (الراحة في السرير)، يُمكن أن تُصبِح عضلات الساق ضعيفةً وأقلّ قدرة على ضغط الأوردة في الساق بحيث يتوجه الدم نحو القلب،ولذلك يتجمَّع الدَّم في الساقين عندما ينهض الأشخاص، ممَّا يَتسبَّب في انخفاض ضغط الدَّم وجعل الأشخاص يشعرون بالدَّوخة أو خفَّة الرأس (اضطراب يسمى نقص ضغط الدَّم الانتصابي orthostatic hypotension).

كما قد يجري أيضًا إعطاء الأشخاص أدويةً تجعلهم يشعرون بالدوخة أو النعاس أو التخليط الذهنيّ.قد يكون سرير المستشفى مرتفعاً جدًّا أو يحتوي على قضبان، مما يجعل الخروج من السرير أكثر صعوبة.قد تكون الإضاءة خافتةً، ولذلك قَد لا يتمكَّن الأشخاص من رؤية العوائق أمامهم.يكون المرضى الذين لديهم تخليط ذهنيّ أو تَوَهان أكثر ميلاً إلى السقُوط،

ونظرًا إلى أنَّ الإقامة في المستشفى تُشكِّل عائقاً أمام ممارسة الروتين الاعتيادي، قد ينسى الآباء الذين يبقون في المستشفى لرعاية رضيعٍ مريض أو طفلٍ صغيرٍ احتياطاتهم الاعتيادية، مثل رفع قضبان السرير عندما يكون الرضيع في داخله.

(انظر أيضًا المشاكل النَّاجمة عن الإقامة في المستشفى).