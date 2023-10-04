التَّخريج من المستشفى

عندما يتعافى الأشخاص بشكلٍ ملائمٍ أو يُمكنهم الخضوع إلى مُعالجة مناسبة في مكانٍ آخر، يجري تخريجهم من المستشفى،

ولتحديد متى ينبغي تخريج الأشخاص، يُوازِنُ الطبيب بين خطر حدوث مشكلة بسبب البقاء في المستشفى (مثل الإصابة بِعَدوى) ومَنَافِع الخُضوع إلى المُعالجة فيها.

إذا كانت هناك إمكانية للمعالجة المناسبة خارج المستشفى، من الأفضل للأشخاص عادةً أن يكونوا في المنزل، حتى إذا لم يجرِ الشفاء بشكلٍ كاملٍ من المرض الذي كان السبب في إدخالهم إلى المستشفى.

يمكن إكمال مُعالَجَة المرضى خارج المستشفى إذا:

كانوا قادرين على الأكل والشرب وأخذ الأدوية عن طريق الفم.

كانوا قادرين على الحُصول على الأدوية الموصوفة.

جرى التقليل من الألم لديهم إلى مستويات يُمكن تحمُّلها (ولكن ليس من الضروري أن يجري التخفيف منه بشكلٍ كاملٍ) عن طريق الأدويَة.

كانوا قادرين على التجول في مكان إقامتهم وعلى العناية بأنفسهم أو لديهم المساعدة التي يحتاجون إليها للقيام بهذه الأشياء.

لم تعد حالاتهم تتطلب مراقبة يومية متطورة عن طريق معدات المستشفى.

جرى ترتيب مواعيد المتابعة مع الأطباء الذين يُشرفون على حالاتهم.

قبل الخروج من المستشفى، قد يقوم الموظفون بتقييم قدرة الأشخاص على التحرك بأمان وطرح أسئلة لتحديد ما إذا كان هناك احتمال في حاجتهم إلى مساعدة إضافية بعد الخروج من المستشفى.يُمكن أن يتوقَّع مُنظِّمُ التخريج أو عامل اجتماعيّ في المستشفى ما هِيَ المشاكل التي يحتمل حدوثها، ثم يُقدِّم اقتراحات وترتيبات بالنسبة إلى خدمات الرعاية الصحية المنزلية التي يحتاج إليها المرضى، والتي قد تنطوي على ممرضة زائرة واختصاصي علاج طبيعيّ زائر وواحدة من المعدات الطبية، مثل الكرسي المتحرِّك أو مقعد الاستحمام،ولكن ينبغي أن يُمارس الأشخاص وأفراد عائلاتهم دورًا في هذه الخطط وذلك للتأكُّد من أنها مُناسبة.

إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الرعاية بشكلٍ مؤقت أو دائمٍ من بعد الإقامة في المستشفى، يجري غالبًا إرسال الأشخاص إلى مرفق طبِّي آخر،وقد يجري إرسالهم إلى منشأةٍ لإعادة التأهيل أو إلى دارٍ للرعاية (مرفق للرعاية التمريضية المتخصصة).

قبل مغادرة المستشفى، ينبغي على الأشخاص أو أفراد عائلاتهم التأكُّد من أنهم تلقَّوا تعليمات مُفصَّلة حول رعاية المتابعة follow-up care وأنَّهم يفهمون هذه التعليمات،وينبغي أن يحصلوا على جدول مكتوب لاستخدام جميع أدويتهم ويحتوي على مواعيد المتابعة.عندَ الوصول إلى المنزل، ينبغي على المريض الاتصال بطبيبه الاعتيادي لأخذ موعدٍ للمُتابعة مالم جرى ترتيب هذا الموعد قبل الخروج من المستشفى.من المهم أن يُخبِر المرضى ممرضة الطبيب أو مُنظِّم الجدول بأنهم خرجوا للتو من المستشفى، وأنهم بحاجة إلى موعد في غضون 3 إلى 10 أيام قادمة، وذلك لضمان حصولهم على رعاية المتابعة المناسبة.

إذا جرى تخريج الأشخاص إلى مرفق طبِّي آخر، ينبغي أن يأخذوا معهم تقرير موجز مكتوب بتقييم المستشفى وخطة المُعالجة (يُسمَّى سجلّ الرعاية عند الانتقال transition care record) مع نسخة أخرى يجري إرسالها بالفاكس أو نقلها إلى المرفق.

بغض النظر عمَّا إذا كان سيجري تخريج الأشخاص إلى مرفق طبي آخر أو إلى المنزل، ينبغي أن يحصلوا على ورقة مكتوية تنطوي على الآتي:

سبب إدخالهم إلى المستشفى

الإجراءات الرئيسية أو الاختبارات التي خضعوا إليها

التَّشخيص الرئيسي عند التخريج

أيَّة أنواع من الطعام ينبغي تجنبها في النظام الغذائيّ او أيَّة تعديلات في النظام الغذائيّ

أيَّة قيود على النشاط (مثل المشي وممارسة التمارين أو قيادة السيارة) أو الحركة

الحاجة إلى الأجهزة المُساعِدَة، مثل الكرسيّ المتحرك أو المشَّاية أو العكازات أو جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمرّ أو الأكسجين

تعليمات الرعاية لأية شقوق جراحية أو جروح

إذا كانت قابلةً للتطبيق، تعليمات حول كيفية ومتى يقوم المرضى بقياس درجة حرارة الجسم وضغط الدَّم ومستويات السكر في الدَّم أو وزن الجسم بعد الخروج من المستشفى

قائمة بأية أعراض تتطلب من المرضى الاتصال بالطبيبِ أو العودة إلى قسم الطوارئ

تواريخ وأوقات مواعيد المتابعة مع الأطباءِ

قائمة بالأدوية التي يستعملونها في الوقت الحالي، بما في ذلك ما هِيَ الجرعات التي ينبغي أخذها وعدد مرات أخذ الجرعات في اليوم وما هي المدة التي ينبغي فيها أخذ الأدوية

ينبغي على طاقم المستشفى أن يراجع مع الشخص الذي يُخرّج من المستشفى أية تغييرات في الأدوية السابقة أو أية أدوية جديدة بدأ بتناولها.كما يجب أن يطلب الشخص من الطبيب الموجود إبلاغ طبيبه التقليدي عن الرعاية التي تلقاها في أثناء وجوده في المستشفى، سواء بشكل مكتوب (يُسمَّى مُلخص الخروج) عند الإمكان، أو عن طريق محادثة هاتفية.

أحيَانًا بعد أن يَجرِي تخريج الأشخاص، تتفاقم حالاتهم وينبغي أن يعودوا إلى المستشفى للحصول على رعاية إضافية.