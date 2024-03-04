خيارات الأطراف الاصطناعية

توجد 5 أنواع عامة من الأطراف العلويَّة الاصطناعيَّة:

طرف اصطناعي غير فاعل

الأطراف الاصطناعية التي تعمل بطاقة الجسم

الأطراف الاصطناعيَّة الكهربيَّة العضليَّة التي تعمل بالطاقة خارجيًا

أطراف اصطناعيَّة هجينة

الأطراف الاصطناعيَّة الخاصَّة بالنشاط

بدائل غير فاعلة المساعدة على التوازن وتثبيت الأشياء (مثل الضغط على الورق عند الكتابة) والنَّشاطات التَّرفيهيَّة أو المهنيَّة.تبدو شبيهة بالطَّرف الطَّبيعي وهي الأخفُّ وزنًا والأرخص سعرًا، لكنَّها لا توفِّر حركة نشطة لليد والمفاصل.

الأطراف الاصطناعية التي تعمل بطاقة الجسم وهي الأكثر شُيُوعًا لأنَّها تميل إلى أن تكون أقلَّ تكلفة وأكثرَ متانةً وتتطلَّب صيانةً أقل.يعمل نظام ربط الكابلات على تثبيت الطرف الاصطناعي ويستخدم حركة لوح كتف الشخص وأعلى ذراعه لتشغيل الخطاف أو اليد أو مفصل المرفق.تستخدم بعض النظم الذراع المعاكسة لتنشيط وظيفة معينة ؛ حيث يُطوِّق أحد طرفي الشريط الذراع المعاكسة عند الإبط، ويتصل الطرف الآخر بكبل يتحكَّم في الجهاز الطرفي (خطاف أو يد أو جهاز خاص لأداء وظيفة معينة).يُفضِّل الأشخاص الذين يشاركون في العمل البدني هذا النَّوع عادةًً.

توفِّرالأطراف الاصطناعية العضليَّة الكهربائية المُزوَّدة بالطاقة من الخارج حركة نشطة لليدين والمفاصل دون الحاجة إلى حركة الكتف أو الجسم.تُستَعملُ المِجسَّات والمُدخلات الأخرى حركة عضلات الطرف المتبقي أو المُشغِّلات التي تعمل بالكهرباء للتحكم في الجزء العلوي من الجسم والتي توفر قوة إمساك أكبر من الأطراف الاصطناعية التي تعمل بالطاقة.

تُستَعملأطراف اصطناعيَّة هجينة عادةً في تدبير حالات بتر الطرف العلوي الشديدة.فهي تجمع بين ميِّزات مُحدَّدة لقوة الجسم والطاقة العضلية الكهربائية.فعلى سبيل المثال، يمكن الجمع بين المرفق الذي يعمل بطاقة الجسم وبين اليد أو الجهاز الطَّرفي الذي يعمل بالطاقة من الخارج.

تُستَعملُالأطراف الاصطناعية الخاصة بالنشاطعند الأشخاص الذين يشاركون في نشاطاتٍ يمكن أن تُلحق الضَّرر بالطرف المتبقي أو بالطَّرف الاصطناعي اليومي أو عندما لا يعمل الطرف الاصطناعي اليومي بفعاليَّة.تشتمل هذه الأطراف الاصطناعية غالبًا على وجيهة تصميم خاصَّة وتجويف ونظام تعليق وجهاز طرفي.يمكن للأجهزة الطرفية الخاصة بالنشاط أن تُتيحَ للشخص إمساك المطرقة والأدوات الأخرى أو مضرب الغولف أو مضرب البيسبول أو حمل قفَّاز البيسبول.في حين يساعد البعض الآخر في أنشطة مُحدَّدة مختلفة (مثل السباحة أو صيد الأسماك).قد تكون هذه الأطراف الاصطناعية غير فاعلة أو يتحكَّم بها الشَّخص الذي تعرَّض للبتر.