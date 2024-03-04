خيارات الأطراف الاصطناعية

تشتملالمكوِّنات البديلة على التَّجويف ونظام (أنظمة) التعليق والتَّحكُّم والمفاصل واللَّواحق.يوجد الكثير من الخيارات المُختلفة للأطراف الاصطناعية، وتهدف جميعها إلى تحقيق توافق مستقر ومريح لأقصى قدر من الوظائف.يساعد اختصاصي الأطراف الاصطناعية (الخبير الذي يقوم بتصميم وتركيب وبناء وتعديل الأطراف الاصطناعية) الأشخاص على اختيار نوع الأطراف الاصطناعية والخيارات التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم.على سبيل المثال، يمكن تصميم الأطراف الاصطناعية للنَّشاط اليومي المعتاد أو لنشاطات مُعيَّنة مثل السباحة أو للرياضة ذات التأثير العالي والقدرة على المنافسة مثل الجري.تُعد القدرات البدنية والمعرفية للشخص وتحمله من الأدوات المهمة في الاختيار الأوَّلي للمكوِّنات البديلة.
الأطراف الاصطناعية هي أطراف هيكليَّة خارجية أو هيكليَّة داخليَّة.
تحتويالأطراف الاصطناعية الهيكليَّة الخارجيَّة على غلاف خارجي صلب من البلاستيك أو المعدن على شكل الطرف.وهي ثابتة بشكل دائم وغير قابلة للتعديل.تُعدُّ الأطراف الاصطناعية الهيكليَّة الخارجيَّة أكثرَ متانةً، وقد يُفضِّلها الأشخاص الذين يقومون بعملٍ بدنيّ أو المتواجدين في بيئاتٍ قاسية يُمكن أن تُلحق الضررَ بالطرف الاصطناعي.
تتمتَّع الأطراف الاصطناعية الهيكليَّة الدَّاخليَّة ببنية هيكليَّة داخليَّة مركزيَّة وقابلة للتعديل، ولكنَّها أقلُّ متانة.يُغطَّى الجهازُ الهيكليّ الدَّاخلي بموادٍ رخوة على شكل الطَّرف وبجلد اصطناعيّ.
( انظر أيضاً لمحة عامة عن الأطراف البديلة)
الأطراف البديلة العُلويَّة
تتمتَّع اليد بأهميَّة نفسيَّة اجتماعيَّة.يمكن أن يؤثر البتر في تصوُّر الشخص لذاته أو لهويَّته وفي علاقاته وحياته المهنيَّة.يمكن للاستشارة النفسيَّة أن تساعد الشخص على التأقلم.
تُعدُّ بنية اليد البشريَّة مُعقَّدة.توجد حاجة إلى طرفين اصطناعيين مختلفين على الأغلب لتوفير الوظيفة الأفضل للنشاطات اليوميَّة المعتادة ولنشاطات مُحدَّدة.
الأنواع العامة للأطراف العلويَّة الاصطناعيَّة
توجد 5 أنواع عامة من الأطراف العلويَّة الاصطناعيَّة:
طرف اصطناعي غير فاعل
الأطراف الاصطناعية التي تعمل بطاقة الجسم
الأطراف الاصطناعيَّة الكهربيَّة العضليَّة التي تعمل بالطاقة خارجيًا
أطراف اصطناعيَّة هجينة
الأطراف الاصطناعيَّة الخاصَّة بالنشاط
بدائل غير فاعلة المساعدة على التوازن وتثبيت الأشياء (مثل الضغط على الورق عند الكتابة) والنَّشاطات التَّرفيهيَّة أو المهنيَّة.تبدو شبيهة بالطَّرف الطَّبيعي وهي الأخفُّ وزنًا والأرخص سعرًا، لكنَّها لا توفِّر حركة نشطة لليد والمفاصل.
الأطراف الاصطناعية التي تعمل بطاقة الجسم وهي الأكثر شُيُوعًا لأنَّها تميل إلى أن تكون أقلَّ تكلفة وأكثرَ متانةً وتتطلَّب صيانةً أقل.يعمل نظام ربط الكابلات على تثبيت الطرف الاصطناعي ويستخدم حركة لوح كتف الشخص وأعلى ذراعه لتشغيل الخطاف أو اليد أو مفصل المرفق.تستخدم بعض النظم الذراع المعاكسة لتنشيط وظيفة معينة ؛ حيث يُطوِّق أحد طرفي الشريط الذراع المعاكسة عند الإبط، ويتصل الطرف الآخر بكبل يتحكَّم في الجهاز الطرفي (خطاف أو يد أو جهاز خاص لأداء وظيفة معينة).يُفضِّل الأشخاص الذين يشاركون في العمل البدني هذا النَّوع عادةًً.
توفِّرالأطراف الاصطناعية العضليَّة الكهربائية المُزوَّدة بالطاقة من الخارج حركة نشطة لليدين والمفاصل دون الحاجة إلى حركة الكتف أو الجسم.تُستَعملُ المِجسَّات والمُدخلات الأخرى حركة عضلات الطرف المتبقي أو المُشغِّلات التي تعمل بالكهرباء للتحكم في الجزء العلوي من الجسم والتي توفر قوة إمساك أكبر من الأطراف الاصطناعية التي تعمل بالطاقة.
تُستَعملأطراف اصطناعيَّة هجينة عادةً في تدبير حالات بتر الطرف العلوي الشديدة.فهي تجمع بين ميِّزات مُحدَّدة لقوة الجسم والطاقة العضلية الكهربائية.فعلى سبيل المثال، يمكن الجمع بين المرفق الذي يعمل بطاقة الجسم وبين اليد أو الجهاز الطَّرفي الذي يعمل بالطاقة من الخارج.
تُستَعملُالأطراف الاصطناعية الخاصة بالنشاطعند الأشخاص الذين يشاركون في نشاطاتٍ يمكن أن تُلحق الضَّرر بالطرف المتبقي أو بالطَّرف الاصطناعي اليومي أو عندما لا يعمل الطرف الاصطناعي اليومي بفعاليَّة.تشتمل هذه الأطراف الاصطناعية غالبًا على وجيهة تصميم خاصَّة وتجويف ونظام تعليق وجهاز طرفي.يمكن للأجهزة الطرفية الخاصة بالنشاط أن تُتيحَ للشخص إمساك المطرقة والأدوات الأخرى أو مضرب الغولف أو مضرب البيسبول أو حمل قفَّاز البيسبول.في حين يساعد البعض الآخر في أنشطة مُحدَّدة مختلفة (مثل السباحة أو صيد الأسماك).قد تكون هذه الأطراف الاصطناعية غير فاعلة أو يتحكَّم بها الشَّخص الذي تعرَّض للبتر.
الأطراف البديلة للأطراف السُّفليَّة
يتوفَّر الكثير من المُتغيِّرات والخيارات للأطراف الصناعية السُّفليَّة - يوجد 350 نظامًا مختلفًا للقدم أو الكاحل و200 ركبة مختلفة.يقوم الشخص واختصاصي الأطراف الاصطناعية بتقييم مختلف مُكوِّنات المفاصل والقدم لتحديد أيُّها يوفر الحالة المُثلى للتوازن والأمان والوظيفة وكفاءة المشي.
تكون معظم الأطراف الاصطناعية للأطراف السُّفليَّة هياكلَ داخلية لأنَّها قابلة للتَّعديل.
توجد 3 أنواع عامة للأطراف البديلة للأطراف السُّفليَّة:
أجهزة الكاحل والقدم الاصطناعية
أجهزة الرُّكبة البديلة
أجهزة القدم والرُّكبة الاصطناعية الخاصَّة بالرياضة
يمكن أن تشتملأجهزة الكاحل والقدم الاصطناعية على جهاز هيدرولوكي يُثبِّط قوى الصَّدم.ويتكيَّف بعضها مع تغيُّرات سرعة المشي تلقائيًا.تقوم أجهزة الكاحل / القدم التي تضبطها المُعالِجات الدقيقة بتنظيم الوظيفة في الوقت الحقيقي استنادًا إلى مُدخلات المستخدم أو الظروف البيئيَّة.تكون بعض آليَّاتها غير فاعلة؛ في حين توفر أجهزة أخرى الدفع الفعَّال، ممَّا يحُدُّ بشكلٍ كبيرٍ من متطلَّبات المشي من الطاقة.يمكن استبدال الدوران المحوري أو الأفقي المفقود من حالات البتر فوق الكاحل بوحدة الالتواء الدَّاخليَّة الهيكليَّة؛ وتكون هذه الميِّزة مفيدةً بشكل خاص في المواقف التي يحتاج فيها الطرف إلى الانفتال خلال حمل الوزن، كما يحدث عند لعب الغولف.يمكن للأشخاص الذين يرغبون في انتعال أحذية ذات ارتفاعات مختلفة (انتعال أحذية رياضية أو أحذية مُسطَّحة في بعض الأحيان وأحيانًا أحذية رعاة البقر أو الكعب العالي) اختيار الكاحل الاصطناعي الذي يتكيف مع الارتفاعات المختلفة.
تنطويأجهزة الركبة الاصطناعيَّة على أجهزة تعمل بالطاقة الجسديَّة غير الفاعلة مع مفصل أحادي أو متعدِّد المحاور.تُقلل أجهزة الرُّكبة التي تضبطها المُعالِجات الدقيقة من مقدار الجُّهد الذي يحتاجه الأشخاص في أثناء المشي، كما توفِّر درجةً أعلى من الأمان وضبط ثبات الرُّكبة البديلة ممَّا يَحُدُّ من خطر السُّقوط.
تساعدأجهزة القدم والرُّكبة الاصطناعية الخاصة بالرياضة الأشخاصَ على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البدني؛تكون بعض الأجهزة فعَّالةً في الكثير من النَّشاطات الرِّياضيَّة والتَّرفيهيَّة.جرى تصميم بعضها الآخر لمناسباتٍ مُحددة (مثل الركض أو الجري لمسافات طويلة أو التزلج أو السباحة).يُعدُّ الجري أكثر صعوبة عند الأشخاص الذين حدث عندهم البتر فوق الركبة، بالمُقارنة مع الذين حدث البتر عندهم تحتها.يُعدُّ التَّجويف والمُعلِّق أكثر أهمية بالنِّسبة للرِّياضيين.