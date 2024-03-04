تورُّم الطرف المتبقي

يمكن أن يستمرَّ التَّورُّم حتى بعد نضج الطَّرف المُتبقِّي لمدَّة تتراوح بين 18 - 24 شهرًا من حدوث الجراحة.يُعدُّ وجود تجويف اصطناعيّ مناسبٍ أفضل طريقة للحفاظ على حجم الطرف المتبقِّي المتناسق.تنطوي التدابير التي يمكن استعمالها عند عدم ارتداء الطرف الاصطناعي على تطبيق الضغط الخارجي باستخدام:

التَّضميد المَرِن

ثوب ضغط مرن

الوجيهة اللزجة المرنة المُستخدمة عند ارتداء الطرف الاصطناعي

يمكن أن يتعرَّق الطرف المتبقِّي أو يتورَّم في الطقس الحار والرَّطب ممَّا يجعل من الصَّعب استعمال الطرف الاصطناعي.قد يكون من المفيد الاستحمام أو غمر الطرف المتبقي في الماء البارد لمدة تتراوح بين 3 - 5 دقائق، وتجفيفه بالتربيت عليه مباشرةً قبل ارتداء الطرف الصناعي.وبعد وضع الطرف البديل بفترةٍ تتراوح بين 5 - 15 دقيقة، ينبغي نزع الطرف بسرعة وإعادته إلى مكانه مرَّةً أخرى.تساعد هذه الاستراتيجية على وضع الطرف المُتبقِّي في المحفظة بشكلٍ صحيحٍٍ قدر الإمكان.إذا لم يكن الغمر البارد متاحًا بسهولة، فإنَّ لفَّ الطرف المُتبقِّي بضمادة مرنة أو ارتداء الوُجيهة المرنة اللزجة ورفع الطرف لمدَّة 20 دقيقة أو أكثر يكون مفيدًا.

تنطوي التدابير الإضافيَّة لتجنُّب مشاكل التَّورُّم على اتِّباع نظامٍ غذائيٍّ مُغذٍّ واتِّباع برنامج تمارين متناسق يشتمل على التمارين الرِّياضيَّة أو العلاج الفيزيائي للحفاظ على كتلة العضلات.

( انظر أيضًا لمحة عامَّة عن الأطراف البديلة)