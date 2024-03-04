تركيب الطَّرف الاصطناعي

يوجد الكثير من خَيارات الأطراف البديلةولكنَّ عملية التركيب تتَّبع نفس الخطوات بغضِّ النظر عن الخيارات المُختارة عادةً.بعد أن يصبح التَّجويف مناسبًا ويعمل بشكل جيد، يُوجَّه الأشخاص للخضوع لجلساتٍ من العلاج الفيزيائي والعلاج المهني.قد يقوم اختصاصي الأطراف الاصطناعيَّة بإجراء تعديلات لتحسين الوظيفة وتقليل استهلاك الطاقة عندما يعتاد الشخص على استعمال الأطراف الاصطناعية.( انظر أيضاً لمحة عامَّة عن الأطراف البديلة)

يتكوَّن الطَّرف البديل من 7 أجزاء:

وجيهة توسيد هلاميَّة للطَّرف المُتبقِّي: هلامة من السيليكون أو من مادة لزجة تحمي الجلد وتضبط الضغط.

نظام تعليق: يربط الطرف الاصطناعي بالجسم.

التَّجويف Socket: وعاء بلاستيكيّ صلب يجري يُدخَلُ فيه الطرف المتبقي مع وصلة هلامية (يمكن أن يوجد تجويف داخلي أوَّلي مرن يساعد على ضبط الضغط).

المَفاصِل (الكاحل والركبة والمعصم والمرفق) والمُلحقات الطَّرفيَّة (اليد والقدم)

وصلات توصيل النظام البنيوي الداخلي المعياري: تعمل على وصل المفاصل الاصطناعية والملحقات الطَّرفية وتوفير إمكانية الضبط.

الشكل التشريحي: مادة رغويَّة رخوة تحاكي ملامح العضلات وتحمي المُكوِّنات الهيكليَّة داخلها.

الجلد الاصطناعي Synthetic skin: طبقة رقيقة من نفس التَّوتُّر يجري تطبيقها على الشكل التشريحيّ.

وفي أثناء عملية التركيب، يقوم اختصاصي الأطراف الاصطناعيَّة بتصنيع قالب للطرف المتبقي باستخدام ضمادات من الجبس أو الألياف الزجاجية أو عن طريق التَّصوير الرَّقمي.يجري استعمال القالب أو الصورة الرقمية لإنشاء قالب للطرف، والذي يجري تعديله بعد ذلك لمطابقة الخصائص الفردية للطرف المتبقي للشخص بشكلٍ أفضل.

ويتمُّ تشكيل التَّجويف حول القالب.يتم دمج هذا التَّجويف في الطرف الاصطناعي التشخيصي لاختبار مجموعات مختلفة من المُكوِّنات وتحديد الخيار الذي يوفِّر أقصى قدرٍ من الرَّاحة والاستقرار والوظيفة والكفاءة.ونتيجة للأهميَّة القصوى لتركيب التَّجويف الاصطناعي، فقد تحتاج بعض الأطراف الاصطناعيَّة إلى عدَّة محاولات لتحقيق الراحة والاستقرار الأمثل في التَّجويف.

وبمجرَّد الانتهاء من ملاءمة التَّجويف وتحديد مكوِّناته وتصميماته، يجري تصنيع التَّجويف النهائي، والذي يتكوَّن عادةً من ألياف الكربون ومواد متينة أخرى، وتجري محاذاة الطرف النهائي وتحسينه.يتمُّ تشكيل المظهر الخارجي، سواءً كان مظهرًا واقعيًا من الناحية التَّشريحيَّة أو مظهرًا يترك المُكوِّنات مكشوفةً.تستغرق عملية التركيب ما بين 7 إلى 18 زيارة، وذلك وفقًا لدرجة التعقيد، وحوالي 16 عملية تصنيع في المختبرات.