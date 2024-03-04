أجزاءُ الطرف البديل

يجري ربط الطرف الاصطناعي بالجسم من خلال التلامس المباشر مع الجلد أو عن طريق واجهة مصنوعة من مواد توسيد رقيقة متنوِّعة يتم ارتداؤها فوق الطرف المتبقِّي.

وُجيهة وسادة الهلاميحري ارتداؤها على الطرف المتبقي، حيث تحمي الجلد وتساعد على تخفيف الضغط.قد تكون الوُجيهات المُصممة بشكلٍ خاص ضروريةً لحواف الطرف المتبقي غير المنتظمة (بسبب، الندبات العميقة أو العظام الحادة أو الحروق على سبيل المثال).من الناحية المثالية، يجب أن يكون لدى الأشخاص وُجيهتان متطابقتان بحيث يمكن استعمالهما بالتناوب كلَّ يومين.يساعد تبديل الوُجيهة على الحفاظ على مرونتها وشكلها وتدوم لمدَّةٍ أطول.يُوصى عادةً باستبدال الوُجيهات كلَّ 6 أشهر، وبالنسبة للأشخاص النشطين جدًا، كلَّ 3 إلى 4 أشهر.

يمكن استعمال الجوارب البديلة بدلًا من الوُجيهة الهلاميَّة أو معها.تُصنَع الجوارب من الصوف أو النايلون أو الأقمشة الاصطناعية، وأحيانًا مع هلامة محصورة بين طبقات القماش.تتوفَّر الجوارب بسماكاتٍ مختلفة (طيَّات).يتغير حجم الطرف المتبقي عادةً خلال اليوم بحسب النَّشاطات والطقس وعوامل أخرى.وتستخدم الجوارب البديلة والوسادات الخاصة لتدبير هذه التَّغيُّرات.يمكن للشخص ضبط ملاءمة التَّجويف لجعله أكثر راحة حيث يتغير حجم الطرف المتبقي خلال اليوم وذلك من خلال ارتداء جرابٍ أو أكثر من الجوارب ذات السماكات المختلفة أو من خلال خلع الجوارب.عندما يتعذَّر الحفاظ على ملاءمة مريحة وثابتة من خلال استعمال الجوارب الاصطناعية أو وسادات خاصة ، يستطيع اختصاصي الأطراف الاصطناعيَّة (خبير في تصميم الأطراف الاصطناعية وتركيبها وتصنيعها وضبطها) ضبط التَّجويف.