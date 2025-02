لمحة عامة عن اتِّخاذُ القرار الطبِّي

تتوفر على موقع رابطة المكتبة الطبية The Medical Library Association (MLA) تعليمات إرشادية للمساعدة على تقييم مصداقية المعلومات الصحية عبر الإنترنت، بما في ذلك قائمة بالمواقع الإلكترونية التي تعتبرها الرابطة مفيدة بشكل خاص.

كما نشرت جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو The University of California at San Francisco دليلًا مجانيًأ لمساعدة العوام على تقييم دقة المعلومات الطبية التي يقرؤونها على شبكة الإنترنت، وتمييز المعلومات التي قد تكون غير موثوقة.