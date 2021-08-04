لمحة عامة عن اتِّخاذُ القرار الطبِّي

يُجري الطبيب نقاشًا مُوسّعًا مع الشخص حول أهداف التشخيص والخطة العلاجية، وذلك قبل إجراء اختبارات خطيرة، أو مكلفة، أو معقدة.إن الأهداف المثالية للخطة التشخيصية والعلاجية هي تحديد المرض ومن ثم علاجه.ولكن، قد لا يكون من الأفضل دائمًا إجراء التشخيص.وفيما يلي مثالان عن حالتين ينطبق عليهما ذلك:

عندما لا يرغب المريض بعلاج مرض محدد.

عندما لا يوجد علاج جيد لمرض محدد.

على سبيل المثال، إذا كان الشخص الذي يعاني من تدهور شديد في صحته لا يرغب بالخضوع لعلاج كيميائي أو جراحة بعد تشخيص السرطان، فقد يكون من غير المجدي إخضاعه لاختبارات تشخيصية تنطوي على مخاطر أو إجراءات باضعة، مثل الخزعة.

في بعض الأحيان لا يرغب الأشخاص بإجراء اختبار بسبب القلق حيال علاج المرض.أحد الأمثلة الشائعة هو السرطان، والذي يتطلب الخضوع لمعالجات مزعجة وأحيانًا خطيرة.قد يُذكّر الأطباءُ الأشخاص بأنهم قد يشعرون بشكل مختلف إذا عرفوا بإصابتهم بالمرض، وأن إجراء الاختبار لا يُلزمهم بالحصول على العلاج.

وقد ينطبق نفس الشيء على الأشخاص الذين لا يرغبون بإجراء اختبارات تشخيصية للأمراض التي لا يتوفر علاج لها.ومثال ذلك هو داء هانتيغتون Huntington disease، وهو اضطراب عصبي وراثي مترقٍ ومميت.قد يُفضل بعض الأشخاص الذين ينتمون لعائلات تشيع فيها الإصابة بداء هانتيغتون عدم معرفة ما إذا كانوا يحملون الجينة المُسببة للمرض أم لا.في حين قد يُفضل أشخاص آخرون إجراء اختبار تحرٍ للمرض لأنفسهم أو لأفراد عائلاتهم، والذين قد يستفيدوا من إجراء الاختبارات الجينية أو غيرها من الاختبارات، بهدف التخطيط لقرارات مستقبلية.

ينبغي على الطبيب وبقية ممارسي الرعاية الصحية دائمًا الموازنة بين التأثيرات الإيجابية والسلبية لأي إجراء تشخيصي أو معالجة.وينبغي عليه مساعدة الشخص على تقييم عواقب تجاهل الحالات الخطيرة، حتى وإن كان تشخيصها غير محتمل.ينطبق ذلك على اتخاذ القرارات العلاجية أيضًا.قد لا يوصي الأطباء بإجراء معالجات محددة للأشخاص المصابين بحالات خفيفة إذا كان العلاج يترك تأثيرات جانبية خطيرة.ولكن، إذا كانت الحالة المرضية خطيرة والعلاج ممكن، فقد يوضح الطبيب للشخص بأن التأثيرات الإيجابية للعلاج تفوق مخاطره، وأن الأمر يستحق المجازفة.

قد تظهر بعض المشاكل عندما تختلف نظرة الطبيب والشخص تجاه مخاطر الإجراء، وخاصة الإجراءات العلاجية.فقد يسمع الشخص معلومات مضللة من الوسط المحيط به حول مخاطر بعض الأدوية أو تأثيراتها الجانبية، ويتجنب استخدام الدواء، بغض النظر عن دقة تلك المعلومات أو نسبة الخطر.في حين قد لا يشعر الطبيب بنفس الدرجة من القلق تجاه التأثيرات الجانبية للدواء.وفي المقابل، قد يُسيء الطبيب تقدير أهمية بعض التأثيرات الجانبية عند شخص محدد، ففي حين يراها الطبيب بسيطة، قد تكون مهمة جدًا لدى الشخص.على سبيل المثال، إذا كان الشخص سائق سيارة ويكسب أجره من خلال هذا العمل، فقد لا يرغب بتناول دواء يُسبب النعاس أو دواء تحظره التشريعات.

وفي كثيرٍ من الأحيان، لا تكون الموازنة بين خطر المرض وسلبيات العلاج واضحة وحاسمة.فقد يُقيّم الطبيب مخاطر وفوائد العلاج بشكل مختلف عن الشخص.ينبغي على المرضى مناقشة مثل هذه التباينات في الأحكام مع أطبائهم.يساعد فهم المخاطر أيضًا على مساعدة الشخص على الموازنة بين الخيارات العلاجية المتوفرة.فقد يقدم الطبيب عدة خيارات علاجية للشخص، ويطلب منه المساعدة في الاختيار بينها.لدى تقييم مخاطر الخيارات العلاجية المختلفة ومن ثم إخضاعها لقيم الشخص الشخصية، يمكن للشخص اتخاذ قرارات الرعاية الصحية بشكل مستنير أكثر.

ينبغي على المريض أن يكون واضحًا أيضًا في التعبير عن خياراته ورغباته للطبيب، وخاصة إذا كان مُصابًا بحالة قد تُفضي إلى عجزه عن التعبير عن تلك الخيارات والرغبات لاحقًا، مثل أمراض ما قبل الوفاة (انظر التوجيهات المسبقة).