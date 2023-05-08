الأوزَان والمَقاييس

تُعدُّ المَقاييسُ الدَّقيقة ضروريَّةً في الطبّ، ومثال على هذا عندما يجري قِياسُ مواد مُختلِفة في الفحوصات المخبريَّة لتقييمِ الصحَّة أو لوضع التشخيص.قد يجري استخدَامُ وحدات قياس مُختلِفة، وذلك استنادًا إلى المادَّة؛وغالبًا ما يجري استخدام النِّظَام المتريّ الذي يستنِدُ إلى مُضاعَفات الرقم 10، وذلك لقياس التالي:
الكتلة: تُستخدَم الغرامات لقياس الكتلة، أي كميَّة المادَّة في جسم ما.تُشبِهُ الكتلةُ الوزنَ إلَّا أنَّ الوزن يتأثَّرُ بالجاذبيَّة.
الحَجم: تُستخدَم اللِّترات لقياس الحجم، أي كمية الحيِّز التي يشغلها جسم ما.
الطول: تُستخدَم الأمتار لقياس الطول.
يُمكن إضافةُ البادئات prefixes، وهِيَ تُشيرُ إلى أيّ من مُضاعفات الرقم 10 هُو المقصُود، إلى الوحدة الأساسيَّة، مثل المتر (م) أو اللتر (ل) أو الغرَام (غ).يُساعِدُ استخدام البادئات على جعل عددٍ ما أكثر قابليَّةً للقراءة،وتنطوي البادئات الشائعة الاستخدام على الكيلو kilo (ك) والدِّيسي deci (د) والسنتي centi C والميلِّي milli (م) والميكرو (μ).
يجري استخدامُ وحدات أخرى لقياس خواصّ مُختلفة لمادَّة ما،فعلى سَبيل المثال، المُول mole أو mol، هُوَ كميَّة المادَّة التي تحتوي على نفس عدد الجزيئات أو الأيُونَات في 12 غرامًا من الكربون،وبذلك، وبغضّ النظر عن المادَّة، يحتوي المول الواحد على نفس العدد من الجزيئات دائمًا؛ولكن، يختلف عَدد الغرامات في مولٍ واحدٍ بشكلٍ كبيرٍ من مادَّةٍ إلى أخرى.يُساوي مول واحد الوزن الجزيئيّ (الذرِّي) لمادةٍ بالغرامات؛فعلى سبيل المثال، الوزن الجزيئي للصوديوم هو 23، لذلك يُساوي 1 مول من الصوديوم 23 غرامًا.يتكوَّن جُزَيء ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) من ذرة واحدة من الصوديوم وذرة واحدة من الكلور (الذي وزنه الجزيئيّ هُوَ 35 غرامًا)،وبذلك يزِنُ مُولٌ واحدٌ من كلوريد الصوديوم 23 غرامًا + 35 غرامًا = 58 غرامًا.
الأسمُوليَّة osmolarity هي قياس عدَد الجزيئات في لترٍ من السائل، والأسمُولاليَّة osmolality هِيَ قياس عدد الجزيئات في كيلوغرامٍ واحدٍ (كغ) من السائل،ونظرًا إلى أنَّ لترًا واحدًا من الماء يزِنُ كيلو غرامًا واحدًا، تكُون الأسموليَّة والأسمولاليَّة مُتشابهتين بالنسبة إلى الموادِ التي تذوبُ في الماءِ.الأُسمُول osmol هُوَ كميَّة المادَّة التي تذُوب في السائل لتُشكِّلَ مولاً واحدًا؛فعلى سَبيل المثال، بما أنَّ ملح الطعام يذُوب في الماءِ ويتحوَّل إلى الصوديوم والكلوريد، يُؤدِّي مولٌ واحدٌ من ملح الطعام المُذاب في ليترٍ واحدٍ من الماء إلى إنتاج مولٍ واحدٍ من الصوديوم ومولٍ واحدٍ من الكلوريد،وبذلك تكون أسموليَّة ملح الطعام هي أسمُولين لكل ليتر، وتكون أسمولاليته هي أسمُولين لكل كيلو غرام.
تقيسُ المُكافِئات equivalents والميلِّي مُكافِئات milliequivalents قُدرةَ المادَّة على الارتباط مع مادَّة أخرى،ويُعادل الميلي المُكافئ ميلي أسمول واحدٍ تقريبًا.
يجري استخدام المُعادَلات لتحويل قياس من وحدةٍ إلى أخرى،ويُمكن التعبيرُ عن نفس الكمية عن طريق وحداتٍ مُختلفة؛فعلى سبيل المثال، يكُون التركيز الطبيعيّ للكالسيوم في الدَّم حوالى 10 ميليغرامات في الديسيلتر (mg/dL)، أو 2.5 ميلي مول في الليتر (mmol/L)، أو 5 ميلي مُكافئِ في ليترٍ واحدٍ (mEq/L).
تختلِفُ الوحدات المستخدمة في الفُحوصاتِ الطبية استنادًا إلى المادَّة التي يجري قياسها،وتُسمَّى الوحداتُ التي يشيع استخدامها في الولايات المتَّحدة بالوحدات التقليديَّة أو الاعتياديَّة conventional units،وهي تُعبِّرُ غالبًا عن التركيز بالوزن لكل حجم، ويُمكن أن يختلِف الحجم،بينما يُعبِّرُ النظام الدوليّ للوحدات the international system of units دائمًا عن التركيز بالمُولات لكل ليتر.
البادئاتُ في النظام المتري
بادئة
مُضاعفات الرقم 10
مُقارَنة
كيلُو (ك)
1000
1 كيلومتر (كم) = 1000 متر (م)
1 متر = 0.001 كيلومتر
دِيسي (د)
0.1
1 ديسيليتر (dL) = 0.1 ليتر
1 لتر = 10 ديسيلترات
سنتي (c)
0.01
1 سنتِيمتر (سم) = 0.01 متر
1 متر = 100 سنتِيمتر
ميلي (م)
0.001
1 ميليلتر (مل) = 0.001 ليتر
1 ليتر = 1000 ميليلتر
ميكرُو (μ)
0.000001
1 مِكرُوليتر (μL) = 0.000001 ليتر
1 لتر = 1 مليون مِكرُوليتر
بيكُو pico
0.000000000001
1 بيكوليتر = 0.000000000001 ليتر
1 لتر = 1 تريليون بيكوليتر
المُكافِئاتُ للوزن والحجم والطول
من لامتريّ إلى متريّ
من متريّ إلى لامتريّ
الوزن
1 باوند (رطل) = 16 أونصَة = 0.454 كيلوغرام (كجم)
1 كيلوغرام = 2.2 باوند
1 أونصَة = 28.35 غرامًا (غ)
1 غرام = 0.035 أونصَة
الحجم
1 غالون = 4 كوارتات (ربع الغالون) = 3.785 ليتر
1 ليتر= 1.057 كوارت
1 كوارت = 2 باينت = 0.946 ليتر
1 باينت = 16 أونصَة من السائل = 0.473 ليتر
1 كوب = 8 أونصَات من السائل = 16 ملعقة طعام tablespoons
1 أونصَة من السائل = 29.573 ميليلتر
1 ملعقة طعام =1/2 أونصَة من السائل = 3 ملاعق صغيرة tsp
المدَّة
1 ميل = 1,760 ياردة (يد) = 1.609 كيلومتر (كم)
1 كيلومتر = 0.62 ميل
1 ياردة = 3 أقدام = 0.914 متر
1 متر = 39.37 إنش inchess
1 قدم = 12 إنش = 30.48 سنتيمترًا
1 سنتِيمتر = 0.39 إنش
1 إنش = 2.54 سنتيمتر
1 ميليمتر= 0.039 إنش
مُكافِئاتُ الارتفاع (الطول) والوزن
الطول
الوزن
قدم إلى إنش ft-in
سنتيمتر
باوند (رطل)
كيلوغرام
4'10"
147.3
100
45.4
4'11"
149.9
110
49.9
5'0"
152.4
120
54.5
5'1"
154.9
130
59.0
5'2"
157.5
140
63.6
5'3"
160.0
150
68.1
5'4"
162.6
160
72.6
5'5"
165.1
170
77.2
5'6"
167.6
180
81.7
5'7"
170.2
190
86.3
5'8"
172.7
200
90.8
5'9"
175.3
210
95.3
5'10"
177.8
220
99.9
5'11"
180.3
230
104.4
6'0"
182.9
240
109.0
6'1"
185.4
250
113.5
6'2"
188.0
260
118.0
6'3"
190.5
270
122.6
6'4"
193.0
280
127.1
مكافئاتُ دَرجة الحَرارة
للتحويل من درجة حرارة فهرنهايت إلى درجة الحرارة المئويَّة: ينبغي طرح 32، ومن ثمَّ ضرب الناتج بالكسر 5/9 أو 0.555.
للتحويل من درجة الحرارة المئويَّة إلى درجة حرارة فهرنهايت: ينبغي ضرب الرقم بالكسر 9/5 أو 1.8، ثم يُضاف الرقم 32.
درجات الحرارة الشائعة
دَرجات
درجة مئويَّة (سنتيغرَاد) (C)
فهرنهَايت (F)
التجميد
0
32.0
مَجال درجة حرارة الجسم body temperature range
36.0
96.8
36.5
97.7
37.0
98.6
37.5
99.5
38.0
100.4
38.5
101.3
39.0
102.2
39.5
103.1
40.0
104.0
40.5
104.9
41.0
105.8
41.5
106.7
42.0
107.6
درجة الغليَان
100.0
212.0