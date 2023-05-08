الأوزَان والمَقاييس

تُعدُّ المَقاييسُ الدَّقيقة ضروريَّةً في الطبّ، ومثال على هذا عندما يجري قِياسُ مواد مُختلِفة في الفحوصات المخبريَّة لتقييمِ الصحَّة أو لوضع التشخيص.قد يجري استخدَامُ وحدات قياس مُختلِفة، وذلك استنادًا إلى المادَّة؛وغالبًا ما يجري استخدام النِّظَام المتريّ الذي يستنِدُ إلى مُضاعَفات الرقم 10، وذلك لقياس التالي:

الكتلة : تُستخدَم الغرامات لقياس الكتلة، أي كميَّة المادَّة في جسم ما.تُشبِهُ الكتلةُ الوزنَ إلَّا أنَّ الوزن يتأثَّرُ بالجاذبيَّة.

الحَجم : تُستخدَم اللِّترات لقياس الحجم، أي كمية الحيِّز التي يشغلها جسم ما.

الطول: تُستخدَم الأمتار لقياس الطول.

يُمكن إضافةُ البادئات prefixes، وهِيَ تُشيرُ إلى أيّ من مُضاعفات الرقم 10 هُو المقصُود، إلى الوحدة الأساسيَّة، مثل المتر (م) أو اللتر (ل) أو الغرَام (غ).يُساعِدُ استخدام البادئات على جعل عددٍ ما أكثر قابليَّةً للقراءة،وتنطوي البادئات الشائعة الاستخدام على الكيلو kilo (ك) والدِّيسي deci (د) والسنتي centi C والميلِّي milli (م) والميكرو (μ).

يجري استخدامُ وحدات أخرى لقياس خواصّ مُختلفة لمادَّة ما،فعلى سَبيل المثال، المُول mole أو mol، هُوَ كميَّة المادَّة التي تحتوي على نفس عدد الجزيئات أو الأيُونَات في 12 غرامًا من الكربون،وبذلك، وبغضّ النظر عن المادَّة، يحتوي المول الواحد على نفس العدد من الجزيئات دائمًا؛ولكن، يختلف عَدد الغرامات في مولٍ واحدٍ بشكلٍ كبيرٍ من مادَّةٍ إلى أخرى.يُساوي مول واحد الوزن الجزيئيّ (الذرِّي) لمادةٍ بالغرامات؛فعلى سبيل المثال، الوزن الجزيئي للصوديوم هو 23، لذلك يُساوي 1 مول من الصوديوم 23 غرامًا.يتكوَّن جُزَيء ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) من ذرة واحدة من الصوديوم وذرة واحدة من الكلور (الذي وزنه الجزيئيّ هُوَ 35 غرامًا)،وبذلك يزِنُ مُولٌ واحدٌ من كلوريد الصوديوم 23 غرامًا + 35 غرامًا = 58 غرامًا.

الأسمُوليَّة osmolarity هي قياس عدَد الجزيئات في لترٍ من السائل، والأسمُولاليَّة osmolality هِيَ قياس عدد الجزيئات في كيلوغرامٍ واحدٍ (كغ) من السائل،ونظرًا إلى أنَّ لترًا واحدًا من الماء يزِنُ كيلو غرامًا واحدًا، تكُون الأسموليَّة والأسمولاليَّة مُتشابهتين بالنسبة إلى الموادِ التي تذوبُ في الماءِ.الأُسمُول osmol هُوَ كميَّة المادَّة التي تذُوب في السائل لتُشكِّلَ مولاً واحدًا؛فعلى سَبيل المثال، بما أنَّ ملح الطعام يذُوب في الماءِ ويتحوَّل إلى الصوديوم والكلوريد، يُؤدِّي مولٌ واحدٌ من ملح الطعام المُذاب في ليترٍ واحدٍ من الماء إلى إنتاج مولٍ واحدٍ من الصوديوم ومولٍ واحدٍ من الكلوريد،وبذلك تكون أسموليَّة ملح الطعام هي أسمُولين لكل ليتر، وتكون أسمولاليته هي أسمُولين لكل كيلو غرام.

تقيسُ المُكافِئات equivalents والميلِّي مُكافِئات milliequivalents قُدرةَ المادَّة على الارتباط مع مادَّة أخرى،ويُعادل الميلي المُكافئ ميلي أسمول واحدٍ تقريبًا.

يجري استخدام المُعادَلات لتحويل قياس من وحدةٍ إلى أخرى،ويُمكن التعبيرُ عن نفس الكمية عن طريق وحداتٍ مُختلفة؛فعلى سبيل المثال، يكُون التركيز الطبيعيّ للكالسيوم في الدَّم حوالى 10 ميليغرامات في الديسيلتر (mg/dL)، أو 2.5 ميلي مول في الليتر (mmol/L)، أو 5 ميلي مُكافئِ في ليترٍ واحدٍ (mEq/L).

تختلِفُ الوحدات المستخدمة في الفُحوصاتِ الطبية استنادًا إلى المادَّة التي يجري قياسها،وتُسمَّى الوحداتُ التي يشيع استخدامها في الولايات المتَّحدة بالوحدات التقليديَّة أو الاعتياديَّة conventional units،وهي تُعبِّرُ غالبًا عن التركيز بالوزن لكل حجم، ويُمكن أن يختلِف الحجم،بينما يُعبِّرُ النظام الدوليّ للوحدات the international system of units دائمًا عن التركيز بالمُولات لكل ليتر.

الجدول البادئاتُ في النظام المتري الجدول

الجدول المُكافِئاتُ للوزن والحجم والطول الجدول

الجدول مُكافِئاتُ الارتفاع (الطول) والوزن الجدول