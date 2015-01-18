أسماء الأَدويَة: العامَّة (غَيرُ مَحدُودِ المُلكِيَّة) والتجاريَّة

تُعطَى معظمُ الأَدويَة الموصوفة في السوق أسماء تجارية (تسمى أيضًا الأسماء الملكيَّة أو المميَّزة [التي تسمى عن طريق الخطأ التجارية أحيانًا] أو المتخصِّصة) لتمييزها بأنها تنتَج وتسوّق حصرا من قِبل مصنِّع معيَّن.وفي الولايات المتحدة، تسجل هذه الأسماء عادة كعلامات تجارية لدى مكتب براءات الاختراع.يمنح التسجيل حقوقًا قانونية مسجّلة معينة فيما يتعلّق باستخدام الاسم.قد يَجرِي تسجيلُ اسم للعلامة التجارية للمنتج الذي يحتوي على عنصر نشط واحد، مع أو من دون إضافات، أو واحد يحتوي على اثنين أو أكثر من المُكَوِّنات النشطة.

وقد يكون للعقاقير التي تسوقها عدة شركات أسماء تجارية عديدة.كما قد يكون للعقاقير المصنعة في بلد واحد والمسوّقة في عددٍ من البلدان أسماء تجارية مختلفة في كلّ بلد.

وعلى كامل هذا الكتاب، جَرَى استخدامُ أسماء عامة (غير مسجّلة) كلما أمكن ذلك.ولكن، بما أنّ الأسماءَ التجارية تُستخدَم بشكل شائع، ويمكن التعرف إليها بسهولة أكبر، فإنّ الأَدويَة العامة المذكورة في هذا الكتاب مذكورة لاحقًا بترتيب أبجدي مع عددٍ من أسماء علامتها التجاريَّة.ويتبع ذلك الجدول الثاني، حيث يدرج قائمة بالأسماء التجارية بترتيب أبجدي مع اسمها العام.

ومع استثناءات قليلة، تقتصر الأسماءُ التجارية في هذه الجداول على تلك التي يَجرِي تسويقُها في الولايات المتحدة.وهذه الجداولُ هي على أي حال غير حصريَّة، ولم يُبذل أي جهد لإدراج كل اسم للعلامة التجارية في الاستخدام الحالي لكلّ دواء.ولا يشير إدراجُ الدواء في هذه الجداول إلى الموافقة على استخدامه، كما أنه لا يعني أن هذه الأدوية فعالة أو آمنة.يتم تسويقُ العديد من الأَدويَة بشكل حصري تقريبًا تحت اسمها العام.ولا يشير إدراجُ اسم للعلامة التجارية لمثل هذا الدواء في هذه الجداول إلى تأييد أو تفضيل نسخة من اسم للعلامة التجارية على النسخة العامَّة.

وقد يكون قرارًا معقدًا تفضيلُ استخدام علامة تجارية أو نسخة عامة للدواء.ومن الأفضل مناقشة مثل هذه الأمور مع طبيب أو صيدلي.