لمحة عامة عن السرطان

السرطان هو نمو شاذ للخلايا (عادة ما ينشأ من خلية مفردة غير طبيعية).تتكاثر الخلايا بشكل متواصل نتيجة فقدها لآليات التحكم الطبيعية، وتجتاح الأنسجة القريبة وتنتقل إلى أجزاء بعيدة في الجسم، مما يحفز نمو أوعية دموية جديدة تستمد منها الخلايا السرطانية العناصر المغذية.يمكن للخلايا السرطانية الخبيثة أن تتطور من أي نسيج داخل الجسم.
عندما تنمو الخلايا السرطانية وتتضاعف، تشكل كتلة من الأنسجة السرطانية (ورم) تجتاح الأنسجة الطبيعية المجاورة وتدمرها.يشير مصطلح الورم إلى نمو شاذ أو كتلة.يمكن للأورام أن تكون سرطانية أو غير سرطانية.ويمكن للخلايا السرطانية أن تنتقل من مواقعها الأولية إلى أجزاء أخرى الجسم (نقيلة ورمية)
أنواع السرطان
يمكن تقسيم الأنسجة السرطانية (الخبيثة ) إلى الأنسجة الدموية والأنسجة الصانعة للدم (ابيضاضات الدم leukemias والأورام اللمفية lymphomas) والأورام الصلبة (كتلة صلبة من الخلايا).يمكن تصنيف الأورام السرطانية الصلبة إلى نوعين، هما الكارسينومات والساركومات.يمكن تصنيفُ أنواع محدَّدة من السرطانات بشكلٍ إضافي بحسب العضو الذي ظهرت فيه أوَّلاً ونوع الخلية التي تنشأ فيها - على سبيل المثال، كارسينومة الخلايا الحرشفية في الجلد.
تُصيب اللوكيميات (ابيضاضات الدم) واللمفومات (الأورام اللمفية) الدم والأنسجة الصانعة للدم وخلايا الجهاز المناعي.تنشأ اللوكيميا في الخلايا الصانعة للدم وتؤدي إلى زيادة إنتاج خلايا الدم الطبيعية في نخاع العظم.تؤدي الخلايا السرطانية الناتجة عن الأورام اللمفية إلى زيادة حجم العقد اللمفية، فينجم عن ذلك كتل كبيرة في الإبط وأعلى الفخذ والبطن والصدر.
الكارسينومات هي سرطانات تُصيب الخلايا المبطنة لكل من الجلد والرئتين والسبيل الهضمي والأعضاء الداخلية.ومن الأمثلة على الكارسينومات سرطان الجلد والصدر والقولون والمعدة والثدي والبروستات والغدة الدرقية.تحدث الكارسينومات عند الأشخاص المسنين بمعدلات أكبر من الأشخاص الأصغر سنًا.
الساركومات هي السرطانات التي تُصيب خلايا الأديم المتوسط mesodermal cells.تشكل خلايا الأديم المتوسط العضلات والأوعية الدموية والعظم والنسيج الضام.ونذكر من الأمثلة على الساركومات كلًا من الساركومة العضلية الملساء (أو سرطان العضلات الملساء التي توجد في جدار الجهاز الهضمي) والساركومة العظمية (سرطان العظم).تحدث الساركومات عند الأشخاص الأصغر سنًا بمعدلات أكبر من الأشخاص المسنين.
أكثر السرطانات شيوعًا عند الرجال والنساء
الفئة
السرطان
الرجال
الرئة
المثانة
الكلية
النساء
الرئة
* السرطانات الواردة في أعلى القائمة هي السرطانات الأكثر شيوعًا، وينخفض معدل الإصابة كلما اتجهنا للأسفل.تستند هذه القائمة على إحصائيات الجمعية الأمريكية للسرطان لعام 2022.يُعد سرطان الجلد السرطان الأكثر شيوعًا عند الرجال والنساء على حدٍ سواء، ويعد الورم الميلاني melanoma أهم وأخطر سرطانات الجلد على الإطلاق وينبغي الإبلاغ عنه.في حين تكون الأنواع الباقية من سرطانات الجلد قليلة الخطورة، ولا يُعرف مدى انتشارها على وجه التحديد.وبالتالي فإن معدلات الإصابة بها تبقى غامضة وغير دقيقة، ولذلك يجري استبعادها من الإحصائيات.
مصطلحات السرطان
كثيرًا ما تستخدم المصطلحات التالية في مناقشة :
العدوانية: هي معدل أو سرعة نمو وانتشار الورم.
الأورام الحميدة: هي أورام غير سرطانية.ولذلك لا تغزو الأورام الحميدة الأنسجة المجاورة أو تنتشر إلى المواقع البعيدة من خلال المجرى الدموي والجهاز اللمفي (نقيلة ورمية).ولكن، قد يستمر الورم الحميد بالنمو في مكانه ويُسبب مشاكل عند الضغط على الأنسجة المجاورة.
المادة المسرطنة: carcinogen هي مادة مسببة لحدوث السرطان
الكارسينومة اللابدة carcinoma-in-situ هي خلايا سرطانية لا تزال موجودة ضمن الأنسجة التي نشأت فيها ولم تغزو بعد الأنسجة الطبيعية المحيطة أو تنتشر في أجزاء أخرى من الجسم.
الشفاء:هو القضاء التام على مرض السرطان وضمان عدم نموه مرة أخرى
التمايز: مدى نضج الخلايا السرطانية وتوقفها عن التكاثر واكتسابها للوظائف الخلوية الطبيعية بحيث لا تبدو خلايا بدائية وسريعة التكاثر
الدرجة: درجة شذوذ مظهر الخلايا السرطانية تحت الفحص المجهري. كلما زاد شذوذ مظهر الخلايا كلما زادت عدوانية السرطان
الغزو: قدرة السرطان على النمو والانتشار في الأنسجة المحيطة وتدميرها
خبيث: صفة للخلايا السرطانية التي يمكن أن تغزو الأنسجة المجاورة، وتنتشر أيضًا إلى أجزاء أخرى من الجسم
التحول الخبيث: العملية المعقدة التي تتطور من خلالها الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية
النقائل الورمية: خلايا سرطانية انتشرت إلى موقعٍ جديد كليًا
التنشؤ neoplasm: مصطلح عام للورم سواء كان سرطانيا أو غير سرطانيا
النكس recurrence: عودة الخلايا السرطانية بعد علاجها إما في موقعها الأولي أو كنقائل ورمية (منتشرة)
الهجوع remission: غياب أي دليل ظاهري على وجود السرطان بعد العلاج على الرغم من احتمال استمرار وجوده في الجسم
المرحلة stage: مدى انتشار مرض السرطان في الجسم
معدل البقاء على قيد الحياة: survival rate:النسبة المئوية لمعدل بقاء الأشخاص على قيد الحياة في فترة زمنية معينة بعد الخضوع للعلاج. على سبيل المثال، معدل البقاء لخمس سنوات هو النسبة المئوية للأشخاص الذين يتمكنون من البقاء على قيد الحياة لهذه المدة
الورم: هو نمو غير طبيعي أو كتلة
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