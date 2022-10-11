لمحة عامة عن السرطان

يمكن تقسيم الأنسجة السرطانية (الخبيثة ) إلى الأنسجة الدموية والأنسجة الصانعة للدم (ابيضاضات الدم leukemias والأورام اللمفية lymphomas) والأورام الصلبة (كتلة صلبة من الخلايا).يمكن تصنيف الأورام السرطانية الصلبة إلى نوعين، هما الكارسينومات والساركومات.يمكن تصنيفُ أنواع محدَّدة من السرطانات بشكلٍ إضافي بحسب العضو الذي ظهرت فيه أوَّلاً ونوع الخلية التي تنشأ فيها - على سبيل المثال، كارسينومة الخلايا الحرشفية في الجلد.

تُصيب اللوكيميات (ابيضاضات الدم) واللمفومات (الأورام اللمفية) الدم والأنسجة الصانعة للدم وخلايا الجهاز المناعي.تنشأ اللوكيميا في الخلايا الصانعة للدم وتؤدي إلى زيادة إنتاج خلايا الدم الطبيعية في نخاع العظم.تؤدي الخلايا السرطانية الناتجة عن الأورام اللمفية إلى زيادة حجم العقد اللمفية، فينجم عن ذلك كتل كبيرة في الإبط وأعلى الفخذ والبطن والصدر.

الكارسينومات هي سرطانات تُصيب الخلايا المبطنة لكل من الجلد والرئتين والسبيل الهضمي والأعضاء الداخلية.ومن الأمثلة على الكارسينومات سرطان الجلد والصدر والقولون والمعدة والثدي والبروستات والغدة الدرقية.تحدث الكارسينومات عند الأشخاص المسنين بمعدلات أكبر من الأشخاص الأصغر سنًا.

الساركومات هي السرطانات التي تُصيب خلايا الأديم المتوسط mesodermal cells.تشكل خلايا الأديم المتوسط العضلات والأوعية الدموية والعظم والنسيج الضام.ونذكر من الأمثلة على الساركومات كلًا من الساركومة العضلية الملساء (أو سرطان العضلات الملساء التي توجد في جدار الجهاز الهضمي) والساركومة العظمية (سرطان العظم).تحدث الساركومات عند الأشخاص الأصغر سنًا بمعدلات أكبر من الأشخاص المسنين.