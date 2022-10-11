الوسائل الدفاعية ضد السرطان

المستضد هو مادة غريبة يجري التعرف إليها واستهدافها من قبل الجهاز المناعي في الجسم.توجد المستضدات على أسطح جميع الخلايا، ولكن الجهاز المناعي لا يتفاعل عادةً مع خلايا الشخص نفسه.عندما تصبح الخلية سرطانية، تظهر مستضدات جديدة على سطح الخلية، لا تكون معروفة من قبل لجهاز المناعة.قد ينظر الجهاز المناعي إلى هذه المستضدات الجديدة، التي تسمى مستضدات الورم، على أنها غريبة، ويكون قادراً على التهام أو تدمير الخلايا السرطانية.وهذه هي الآلية التي يدمر بها الجسم الخلايا غير الطبيعية، ويكون بموجبها قادراً على تدمير الخلايا السرطانية قبل أن تُشكل ورماً.ومع ذلك، فقد لا يتمكن الجهاز المناعي، حتى وإن كان يعمل بكامل كفاءته، من تدمير جميع الخلايا السرطانية دائمًا.وبمجرد أن تتكاثر الخلايا السرطانية وتشكل كتلة كبيرة من الخلايا السرطانية (ورم سرطاني)، فقد يُرهق ذلك الجهاز المناعي.

تمكن العلماء من تحديد مستضدات الأورام في عدة أنواع من السرطان، بما في ذلك الورم الميلانيني، وسرطان الثدي، وسرطان المبيض، وسرطان الكبد.يجري استخدام اللقاحات المُحضرة من مستضدات الورم لعلاج سرطان البروستات، وقد تكون قادرة أيضًا على منع أو علاج أنواع أخرى من السرطان عن طريق تحفيز الجهاز المناعي.تُشكل مثل هذه اللقاحات مجالاً بحثيًا بالغ الأهمية.

يمكن الكشف عن بعض المستضدات الورمية عن طريق اختبارات الدم.يُطلق على هذه المستضدات أحيانا اسم الواسمات الورمية tumor markers.يمكن لقياس مستويات بعض هذه الواسمات الورمية أن يساعد على تقييم مدى استجابة الأشخاص للعلاج (انظر جدول بعض الواسمات الورمية).