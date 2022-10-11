العلامات التحذيرية للسرطان

يمكن أن يسبب السرطان العديد من الأعراض، بعضها قد يكون خفيًا وبعضها الآخر يكون واضحًا جدًا.(انظر أيضًا لمحة عامة عن السرطان وأعراض السرطان.)

تظهر بعض الأعراض في مرحلة مبكرة من السرطان، مثل كتلة غير مؤلمة في الثدي، وتعتبر من العلامات التحذيرية المهمة التي تستدعي زيارة الطبيب لفحصها.وتظهر بعض الأعراض الأخرى، مثل الحمى وفقدان الوزن، فقط عند حدوث السرطان.ويمكن لأعراض أخرى، مثل التغير في وظائف الأمعاء أو وجود دم في البراز أو صعوبة البلع، أن تكون علاماتٍ أيضًا على الإصابة بالسرطان.

وبما أن السرطان يكون أكتر قابلية للعلاج في بداياته بالمقارنة مع المراحل المتقدمة، فمن الضروري الكشف عنه مبكراً.تُشكل بعض الأعراض إنذارًا مبكرًا على الإصابة بالسرطان، ولذلك يجب حث الشخص على طلب الرعاية الطبية.ولحسن الحظ، فإن معظم هذه الأعراض تنجم عن حالات غير خطيرة.ومع ذلك، ينبغي عدم تجاهل أي علامة من العلامات التحذيرية التي تدل على السرطان.

تكون بعض العلامات التحذيرية عامة.ويعني هذا أن بعض التغيرات تكون غير واضحة ولا تمكن من الاشتباه بنوع محدد من السرطانات.ومع ذلك، فإن وجود هذه التغيرات يمكن أن يوجه الأطباء إلى إجراء الفحوصات السريرية والفحوص المخبرية اللازمة لاستبعاد أو تأكيد تشخيص ما.في حين تكون بعض الأعراض الأخرى أكثر وضوحًا وتحديدًا، وتوجه الأطباء إلى نوع سرطان معين أو إلى موقعه.

تنطَوي العلامات التحذيريَّة المحتملة للسرطان على: