مُتلازمة القولون المُتهيِّج (العصبي)

مازال سبب حدوث مُتلازمة القولون المُتهيِّج مجهولًا.يكون السبيل الهضمي عند الكثير من الأشخاص المصابين بمُتلازمة القولون العصبي حسَّاسًا للتنبيه بشكلٍ خاص.قد يشعر الأشخاص بالانزعاج النَّاجم عن غازات الأمعاء أو عن التَّقلُّصات التي لا يجدها الأشخاص الآخرون مزعجة.رغم أنَّ التغييرات الحاصلة في التَّبرُّز والمتزامنة مع الإصابة بمُتلازمة القولون المُتهيِّج قد تبدو مرتبطة بتقلُّصات الأمعاء الشَّاذَّة، إلَّا أنَّه لا يُعاني جميع الأشخاص المصابين بهذه المُتلازمة من التقلُّصات الشاذَّة، كما أنَّ هذه التَّقلُّصات الشَّاذَّة لا تتزامن دائمًا مع الأعراض عند الكثير ممَّن يُعانون من التَّقلُّصات.تبدأ أعراض القولون المُتهيِّج بعد حدوث نوبة من التهاب المعدة والأمعاء عند بعض الأشخاص.

وقد يكون تناول وجبات غنيَّة بالسُّعرات الحرارية أو اتباع نظام غذائي غني بالدُّهون هو المُحرِّض عند بعض الأشخاص.

بينما يبدو أنَّ تناولَ القمح ومشتقَّات الحليب والبقوليَّات والشوكولاته والقهوة والشاي وبعض المُحلِّيات الصناعيَّة وبعض الخضراوات (مثل الهليون أو القرنبيط) أو الفاكهة ذات النواة الحجرية (مثل المشمش)؛ يؤدي إلى تفاقم الأَعرَاض عند أشخاصٍ آخرين.تحتوي هذه الأطعمة على الكربوهيدرات التي يَجرِي امتصاصها بشكلٍ سيِّء من قبل الأمعاء الدقيقة.تصبح الكربوهيدرات مُخمَّرة بواسطة الجراثيم في الأمعاء، ممَّا يسبِّب تشكُّل الغاز والتَّطبُّل والتشنُّج.وقد يكون من الصَّعب معرفة العامل المُحرِّض بشكلٍ دقيقٍ نظرًا لاحتواء الكثير من المنتجات الغذائية على الكثير من المُكَوِّنات.

وقد لوحِظَ عند أشخاصٍ آخرين أن تناول الطعام بسرعة أو تناول الطعام بعد انقطاعٍ لفترة طويلة يُحرِّض على حدوث الهجمة (نوبة أو هجمة).إلَّا أنَّ العلاقة عادةً ما تكون غير ثابتة.

قد تؤدي العَوامِل الانفعاليَّة (مثل، الشِّدَّة النَّفسيَّة والقلق والاكتئاب والخوف)، أو الأمراض الفيروسية، أو الهرمونات إلى حدوث في القولون المُتهيِّج او تُفاقمها.

لا تظهر الأعراض دائمًا عند الأشخاص بعد تعرُّضهم للتَّحريض المعتاد، وغالبًا ما تظهر الأَعرَاض دون أيِّ تحريضٍ واضح.وليس من الواضح كيف ترتبط جميع هذه العَوامِل بمُتلازمة القولون المُتهيِّج.