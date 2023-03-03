يُعدُّ توسع الأوعية اللمفية المعوية Intestinal lymphangiectasia اضطرابًا نادرًا يحدث فيه انسدادٌ في الأوعية اللمفاويَّة التي تغذي بطانة المعى الدَّقيق، مما ينجم عنه سوء الامتصاص.

ينجم هذا الاضطراب عن أوعية لمفية معوية تشكَّلت بشكلٍ غير صحيح أو عن انسداد في تدفق اللمف من الأمعاء.

يكُون الإسهال وتورُّم الساقين العَرَضان الرئيسيَّان،

ويستنِدُ التَّشخيص إلى نتائج الخزعة.

حالما يُعالَجُ السبب النوعي للاضطراب، يُمكن المساعدة على تدبير الأعراض من خلال اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل من الدهون ونظام غذائي غني بالبروتين وأخذ مُكمِّلات.

تنقُل الأوعيَة اللِّمفيَّة (انظر لمحة عامة عن الجِهَاز اللِّمفِي) القادمة من السبيل الهضمي الدُّهونَ المهضومة التي جَرَى امتصاصها من قبل المعى الدَّقيق.يُولَدُ الأطفال في بعض الأحيان ولديهم أوعية لمفية بجدار معوي تشكَّلت على نحوٍ خاطئ، ممَّا يتسبِّبُ في انسداد تدفق السَّائِل اللِّمفَاوي.يَجرِي تشخيص هذه الحالة عند الأطفال قبل بلوغهم العام الثالث من العمر عادةً.

وفي حالاتٍ أقلُّ شيوعًا، يحدث انسداد في تدفق السَّائِل اللَّمفاوي من السبيل الهضمي في مرحلةٍ لاحقة من الحياة الحياة نتيجة حالات مثل التهاب البنكرياس أو الأورام أو تيبُّس الكيس الذي يُغلِّف القلب (التِهابُ التّأمورِ المُضَيِّق).يُسبب انسداد تدفق اللَّمف تسربًا للسائل اللمفي إلى المعى من جديد، ممَّا يحُول دُون امتصاص الدُّهون والبروتينات.

أعراض توسع الأوعية اللمفية المعوية يحدث تورم في ساقٍ واحدةٍ أو الساقين معًا وإسهَال لدى الشخص المصاب بتوسع الأوعية اللمفية المعوية. كما قد يحدث غثيان وتقيؤ وبراز دهني وألَم في البَطن أيضًا. يكون لدى الأطفال تأخر في النمو.

تشخيص توسع الأوعية اللمفية المعوية خزعة

تصوير الأَوعِيَة اللِّمفية الظليل في بعض الأحيان يقوم الأطبَّاء بوَضع التَّشخيص عادةً من خلال أخذ عينة من النسيج (خزعة) من المعى الدَّقيق باستعمال منظارٍ داخلي (أنبوب مُعاينة مَرِن مُزوَّد بمصدر للضوء وكاميرة يمكن من خلاله إدخال مِقصٍّ صغير).ثم يَجرِي تفحص عينة النسيج تحت المجهر. يقوم الأطبَّاء في بعض الأحيان بحقن سائل يمكن مشاهدته في صورة الأشعَّة السينيَّة (عامل تباين) داخل الأوعيَة اللِّمفيَّة في القدم (يُسمَّى تصوير الأَوعِيَة اللِّمفية الظَّليل)،وينتقل السائل إلى البطن والصدر ويمكن أن يُبيِّن الأوعيَة اللِّمفيَّة المعوية غير الطبيعية. تُجرى اختبارات دموية أخرى للتَّحرِّي عن مُضَاعَفات الاضطراب.قد تكون لدى المرضى مستوياتٌ منخفضة من البروتين والكوليسترول وكريَّات الدَّم البيضاء في الدَّم،ويؤدِّي انخفاض مستويات البروتين إلى تورُّم النسيجِ.