الذَرَب (الإسهال) المَدارِيّ

الذَرَب المداري Tropical sprue هو اضطرابٌ نادرٌ ناجمٌ عن أسباب غير معروفة، ويُصيبُ سكَّان المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية الذين تحدث لهم شذوذاتٍ في بطانة المعى الدَّقيق، مما يؤدي إلى سوء امتصاص وحالات عَوز للكثير من المُغذِّيات.

لا يُعرَف سبب هذا الاضطراب، ولكن يُشتبه في العدوى.

تنطوي الأَعرَاض النموذجية على فقر الدَّم واللون الفاتح للبراز والإسهال المزمن ونَقص الوَزن.

يعتمد الطبيب عند وضع التشخيص عادةً على الأَعرَاض عند الشخص الذي يعيش في إحدى المناطق التي يشيعُ فيها الاضطراب أو زارها حديثًا.

يُعالِجُ المضاد الحيوي التتراسيكلين الاضطرابَ.

يحدث الذرب المداري بشكل رئيسي في منطقة البحر الكاريبي وجنوب الهند وجنوب شرق آسيا،وقد يُصاب السكان الأصليون والزوار (الذين يقضون شهرًا واحدًا على الأقل في المنطقة) بالمرض، ولكن من النادر أن يُصاب الأطفال.من النادر أن يجري الإبلاغ عن حالات لهذا ااضطراب في الولايات المتحدة،وعلى الصعيد العالمي، يستمرُّ تراجع الإصابة بهذا المرض خلال العقود الأخيرة.

لا يُعرَف سبب الذرب المداري، ولكن تُشيرُ الأدلَّة المنوفرة إلى سببٍ متصل بالعدوى.

أعراض الذرب المداري تنطوي الأعراض النموذجية للذرب المداري على براز بلون فاتح وبقوام رخو ومتكتل وجهنيّ مع رائحة كريهة عادةً (يُسمَّى إسهال دهني)، وإسهال مزمن وحمَّى وشعور عام بالتوعك ونَقص الوَزن. كما قد تظهر أعراضٌ أخرى لسوء امتصاص مواد مغذية مُحدَّدة.يحدث ألم في اللسان نتيجة نقص في فيتامين B2.يحدُث فقر الدَّم عادةً نتيجة نقص الحديد وعوز فيتامين B12، أو نقص حمض الفوليك، ممَّا يَتسبَّب في التعب والضعف.

تشخيص الذرب المداري الخزعة

الاختبارات الدموية يأخذ الطبيب في الاعتبار تشخيص الذرب المداري عند مصاب بفقر الدَّم ولديه أعراض سوء الامتصاص ويعيشُ في واحدةٍ من المناطق التي يشيع فيها الاضطراب أو زارها مؤخرًا. يقوم الطبيب بتأكيد التَّشخيص من خلال أخذ خزعة من نسيج المعى الدَّقيق باستعمال منظار داخلي (أنبوب مُعاينة مرن مُجهَّز بمصدر للضوء وكاميرة ويمكن من خلاله إدخال مقصٍّ صغير)، وتفحص عينة النسيج تحت المجهر.يستطيع الطبيب التعرف إلى بعض التَّغُّيرات المُميَّزة في المعى الدقيق عند الشخص. يُجرى تحليلٌ لعيِّنةٍ من البراز عادةً لاستبعاد الطُّفيليَّات أو البكتيريا كسبب للاضطراب، وتُجرى الاختبارات الدَّمويَّة للمساعدة على تحديد ما إذا كان هناك نقص في التَّغذية.