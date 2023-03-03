الدَّاء البطني (الزُّلاقي)

قد تظهر عندَ البالغين أعراض هضميَّة أو أعراض أخرى.لا تظهر عند الكثير من البالغين أيَّة أعراضٍ على الإطلاق.

يُعاني معظم البالغين المصابين من الضَّعف ونَقص الشَّهية.يُعدُّ الإسهال الذي يكون غالبًا مع براز دهني أو بمظهرٍ دهني شائعًا.يُعاني بعض أشخاص نقص التغذية من نَقص في الوَزن وفقر الدَّم بشكلٍ خفيفٍ، أو يكون لديهم قرحات في الفم والتهاب في اللسان.

من الشائع أن يكون لدى المرضى ترقق في العظام (هشاشة أو ترقق العظام أو قلَّة العظم osteopenia).

يحدث عند حَوالى 10٪ من المصابين بالدَّاء البطني طفحٌ جلديٌّ حاكٌّ ومؤلم مع نفطات صغيرة، وهو مرضٌ يسمى التِهابُ الجِلدِ الهِربِسِيُّ الشَّكل.

ويمكن أن يُعاني الرجال والنساء معًا من مشاكل في الخُصُوبَة.