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مسح البطن بتخطيط الصدى (التَّنظير بتخطيط الصَّدى)

حسبJonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
تمت مراجعته شعبان 1444

    يستعملُ المسحُ بتخطيط الصدى موجاتَ الصوتِ لإنتاج صور الأعضاء الدَّاخليَّة (انظر أيضًا التصوير بتخطيط الصدى).

    يستطيع المسحُ بتخطيط الصدى إظهارَ حجمِ وشكلِ الكثيرِ من الأعضاء، مثل الكبد والبنكرياس، ويمكنه كذلك إظهار الشذوذات داخلها، مثل الكيسات وبعض الأورام.كما يمكنها إظهار السَّائِل في تجويف البطن (استسقاء).لا يُعدُّ التصوير بالأمواج فوق الصوتيَّة باستعمال مجسّ يوضع خارج البطن طريقةً جيِّدة لفحص بطانة أو جدار السبيل الهضمي.غير أنَّ تخطيط الصَّدى بالتَّنظير الدَّاخلي يُظهِرُ جدار السبيل الهضمي أو بعض أعضاء البطن بشكل أوضح لأنَّ المسبارَ يُوضَعُ على طرف المنظار.

    التصوير بالأمواج فوق الصوتية للكَبِد والمرارة
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    تُظهر هذه الصورة تصويرًا اعتياديًا بالأمواج فوق الصوتية للكبد (L) والمرارة (GB).
    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael H.Chen, MD.

    لا يُسبِّبُ المسحُ بتخطيط الصدى شعورًا بالألم ولا يُشكِّلُ أيَّ خطرٍ لحدوث مُضَاعَفات.

    يكون خطر مضاعفات التَّنظير الدَّاخلي بتخطيط الصدى مماثلًا لخطر مضاعفات التَّنظير الدَّاخلي.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.