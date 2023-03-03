تنظير البطن هو فحص التجويف البطني باستعمال أداة من الألياف الضوئية يجري إدخالها من خلال جدار البطن.هذا إجراءٌ جراحيٌّ يتمُّ في غرفة العمليات.

يُعطى الأشخاص الأدوية عن طريق الوريد لجعلهم يفقدون الوعي التخدير العام) قبل الإجراء.

يُجرى شِقٌّ صغيرٌ في السُّرَّة عادةً بعد غسل المنطقة بمُطهِّر.ثم يجري تمرير منظار البطن إلى التجويف البطني والذي يتمُّ نفخه بالغاز لتسهيل الرؤية.يمكن للطبيب التَّحرِّي عن أورامٍ أو شذوذاتٍ أخرى وفحصِ أيَّ عضوٍ موجودٍ في تجويف البطن واستئصال عينِّات الأنسجة وحتى القيام بعمليَّة جراحيَّة.

تشتمل مضاعفات تنظير البطن على النَّزف والعَدوى والانثقاب.