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تنظير البطن

حسبJonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
تمت مراجعته شعبان 1444

    تنظير البطن هو فحص التجويف البطني باستعمال أداة من الألياف الضوئية يجري إدخالها من خلال جدار البطن.هذا إجراءٌ جراحيٌّ يتمُّ في غرفة العمليات.

    يُعطى الأشخاص الأدوية عن طريق الوريد لجعلهم يفقدون الوعي التخدير العام) قبل الإجراء.

    يُجرى شِقٌّ صغيرٌ في السُّرَّة عادةً بعد غسل المنطقة بمُطهِّر.ثم يجري تمرير منظار البطن إلى التجويف البطني والذي يتمُّ نفخه بالغاز لتسهيل الرؤية.يمكن للطبيب التَّحرِّي عن أورامٍ أو شذوذاتٍ أخرى وفحصِ أيَّ عضوٍ موجودٍ في تجويف البطن واستئصال عينِّات الأنسجة وحتى القيام بعمليَّة جراحيَّة.

    تشتمل مضاعفات تنظير البطن على النَّزف والعَدوى والانثقاب.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.