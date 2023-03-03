البزل هو إدخال إبرة في تجويف البطن لسحب السوائل.

يقتصر محتوى تجويف البطن من السوائل على كميَّة صغيرة عادةً.إلَّا أنَّ السائل قد يتجمَّع في البطن (استسقاء) في ظروف معينة، كما هي الحال عندما يكون الشخص مصابًا بمرضٍ كبدي أو بفشل القلب أو بتمزُّق في المعدة أو الأمعاء أو السرطان أو تمزُّق الطحال.

وقد يلجأ الطبيب إلى إجراء البزل للمساعدة على التَّشخيص (مثل، الحصول على عَيِّنَة من السَّائِل للتحليل) أو كجزء من العلاج (مثل، سحب السوائل الزائدة).

بزل البطن

وينبغي إجراء فحصٍ سريريٍّ قبل البزل، مع إجراء فحصٍ بتخطيط الصدى في بعض الأحيان، وذلك لضمان احتواء تجويف البطن على سوائل زائدة.وبعد ذلك، تُغسل منطقة الجلد تحت السرة باستعمال محلولٍ مُطهِّر عادةً وتُخدَّرُ باستعمال كميَّةٍ صغيرةٍ من المُخدِّر.ثمَّ يقوم الطبيب بدفع الإبرة المُتَّصلة بمحقن من خلال جلد وعضلات جدار البطن إلى منطقة تجمُّع السائل.تُستَعمل الإبرة لسحب كميَّةٍ صغيرةٍ من السَّائِل لاختبارها في المختبر، أو يُستَعمل أنبوب رفيع لسحب ما يصل إلى عدة ليترات (الكوارت السائل= 0.946352946 من الليتر) من السَّائِل لتخفيف تورُّم (انتفاخ) البطن.

تشتمل مُضَاعَفات البزل على تسرُّب السائل عبر ثقب في الجلد بسبب وخز الإبرة، والنزف، وفي حالات نادرة انثقاب السبيل الهضمي.