اختبارات الدَّم الخَفي في البراز

قد يكون النَّزف في الجهاز الهضمي ناجمًا عن سببٍ بسيطٍ مثل القليل من التَّهيُّج أو سببٍ خطيرٍ مثل السَّرطان.

يمكن استخدام المواد الكيميائية للتَّحرِّي عن الكميات الصغيرة من الدَّم في البراز التي تكون صغيرة جدًّا بحيث لا يمكن رؤيتها أو تغيير مظهر البراز (تُسمَّى الدَّم الخفي).يمكن أن يُوفِّر اكتشاف مثل هذه الكميَّات الصغيرة من الدَّم دليلا مُبكِّرًا على وجود إصابة بالقرحة أو بالسَّرطان أو بشُذوذاتٍ أخرى.كما يمكن استخدام فحوص البراز للتَّحرِّي عن المواد الوراثية من الخلايا السرطانيَّة للكشف عن السرطان أيضًا.

فحص البراز القائم على الغواياك يستدعي إجراء هذا الفحص استعمال مادة كيميائية تُسمى غواياك guaiac للكشف عن الدَّم في البراز. قد يأخذ الطبيب عَيِّنَة من البراز لهذا الاختبار خلال فحص المستقيم باستخدام إصبع القفاز.تُوضع هذه العيِّنة على قطعةٍ من ورقة ترشيح منقوعة بغواياك.تجري إضافة مادة كيميائية سائلة ثانية (بيروكسيداز)، ويتغيَّر لون العينة عند وجود الدَّم. والأفضل من ذلك، يمكن أن يصطحب الشخص معه إلى المنزل مجموعةً من أوراق الترشيح.حيث يضع الشخصُ عيِّناتٍ من البراز من حَوالى ثلاث عمليَّات تبرُّز مختلفة على أوراق التَّرشيح، ثمَّ يَجرِي إرسالها إلى الطبيب لفحصها. يستدعي اكتشاف وجود دمٍ إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد المصدر. قد يُوصى الأشخاص بتجنُّب تناول بعض الأطعمة (مثل اللحوم الحمراء والخضراوات الصليبية) وخفض مدخولهم من فيتامين C إلى أقلّ من 250 ملغ في اليوم لمدة 3 أيَّام قبل وأثناء الاختبار.

الفحص المناعي الكيميائي البُرازي (FIT) يستخدم الاختبار الكيميائي المناعي البرازي (FIT) الأجسام المضادة الموجهة للهيموغلوبين البشري (بروتين في خلايا الدَّم الحمراء يعطي الدَّم لونه الأحمر) للكشف عن الدَّم في البراز.ولإجراء هذا الاختبار، يقوم الأشخاص بجمع عيِّنات باستخدام مجموعة في المنزل مشابهة لاختبار البراز الذي يحتوي على غاياك. يستدعي اكتشاف وجود دمٍ إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد المصدر. لا يتطلب هذا الاختبار وضع قيودٍ على النظام الغذائي أو الأدوية أو الفيتامينات. تُعد هذه الاختبارات الكيميائية المناعية الأحدث أكثر دقة من اختبارات البراز القديمة المعتمدة على الغاياك، وتُفضِّلها معظم إرشادات الجمعيَّات الطبية للتَّحري عن سرطان القولون والمستقيم.يُنصح بإجراء الفحص المناعي الكيميائي البُرازي (FIT) سنويًّا عند الأشخاص الذين يُوصَون بإجراء تحرٍّ لسرطان القولون والمستقيم.