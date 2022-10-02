المستقيم والشرج

المستقيم هو الحجرة التي تبدأ من نهاية الأمعاء الغليظة، وتلي القولون السيني بشكل مباشر، وتنتهي عند فتحة الشرج ( انظر أيضًا لمحة عامة عن الشَّرج والمستقيم).يكون المستقيم فارغاً في الحالة العادية، وذلك لأن البراز يُخزن في القولون النازل.ولكن في نهاية الأمر يُصبح القولون النازل ممتلئاً، ويعبر البراز نحو المستقيم، ممَّا يؤدي إلى الرغبة بالتغوط.يمكن للبالغين والأطفال الأكبر سناً مقاومة الرغبة بالتغوط إلى حين الوصول إلى الحمام.أما المواليد الجدد والأطفال الصغار فتنقصهم المقدرة الضرورية للسيطرة على عملية التغوط.

الشرج هو الفتحة التي تتوضع في نهاية السبيل الهضمي، والتي يعبر البراز من خلالها إلى خارج الجسم.يتكون الشرج جزئياً من نسيج الجلد، ومن نسيج الأمعاء في الجزء المتبقي.يستمر الجلد الخارجي ليبطن الشرج من الداخل.تساعد المصرة العضلية الدائرية (العاصرة الشرجية) على إبقاء الشرج مغلقاً إلى أن يقرر التغوط.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز الهضمي).