البنكرياس هو عضو يحتوي على نوعين النسج الغدية:

العنيبات البنكرياسية

جزر لانغرهانس

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز الهضمي).

تُفرز العنيبات البنكرياسية الإنزيمات الهضمية.في حين تفرز جزر لانغرهانس الهرمونات.يطرح البنكرياس الإنزيمات الهضمية في الاثناعشرِي، في حين تُطرح الهرمونات في المجرى الدموي مباشرة.

تُحرر الإنزيمات الهضمية (مثل الأميلاز، والليباز، والتريبسين) من خلايا العنيبات البنكرياسية وتنساب عبر القناة البنكرياسية.تتصل القناة البنكرياسية مع القناة الصفراوية المشتركة عند أمبولة فاتر، وتصبان كلاهما في الاثناعشرِي.تُفرز الإنزيمات عادةً بشكل غير فعال.ولا تتفعل إلا عندما تصل إلى القناة الهضمية.يكون الأميلاز مسؤولاً عن هضم الكربوهيدرات، في حين يكون الليباز مسؤولاً عن هضم الدهون، أما التريبسين فيكون مسؤولاً عن هضم البروتينات.كما يُفرز البنكرياس أيضًا كمياتٍ كبيرة من بيكربونات الصوديوم (مادة قلوية)، والتي تحمي الاثناعشرِي عن طريق تعديل الحموض الآتية من المعدة.

تحديد موضع البنكرياس

تشريح البنكرياس الصورة

أما الهرمونات الثلاثة التي يُفرزها البنكرياس فهي:

الأنسولين

الغلوكاغون

السوماتوستاتين

يُقلل الأنسولين من مستويات السكر (الغلوكوز) في الدم عن طريق نقل السكر إلى الخلايا.بينما يرفع الغلوكاغون من مستوى السكر في الدم عن طريق تحفيز الكبد على تحرير مخزونه منه.يثبط السوماتوستاتين إفراز الأنسولين والغلوكاغون، وذلك وفقًا لاحتياجات الجسم.