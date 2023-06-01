التهاب المَعدة والأمعاء بفيروسات النورو

التهابُ المَعِدة والأمعَاء Gastroenteritis هو التهابٌ في بطانة المعدة والأمعاء الدَّقيقة والأمعاء الغليظة.كما يمكن أن ينجم عن فيروسات النورو.

تكون فيروسات النورو مُعدية جدًا وتنتقل من شخصٍ إلى آخر.

عادةً ما يشتكي الأشخاص من الإسهال، والتقيُّؤ، والتشنجات البَطنية.

ويستند التَّشخيصُ على تَعرُّضٍ الشخص حَديثًا لطعَام أو ماء ملوَّث، أو لمُصابين بعدوى الفيروس، أو سفر حديث؛ وإلى الاختبارات المعملية أحيَانًا.

يعدُّ غسلُ اليدين الشامل بعدَ التغوُّط أو التعرُّض للبراز وتجنُّب الأطعمة غير المطبوخة والمياه الملوثة أفضلَ الطرائق لمنع العدوى.

تكون السوائل هي العلاج الوحيد المطلوب عادةً، ولكن قد يُعطى بعض الأشخاص أدويةً للمساعدة على إيقاف الإسهال.

يصيب نوروفيروس المَرضَى من جميع الأعمَار.وهو الآن السببُ الأكثر شُيُوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء في الولايات المتَّحدة لدى جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال (الذروة العمرية بين 6 - 18 شهرًا).

وتحدث حالاتُ العدوى على مدار السنة في الولايات المتحدة، ولكنَّ معظمها تحدث من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان.يُصَاب معظمُ المَرضَى بعدَ تناول الطعام أو المياه الملوَّثة.

وبما أنَّ نوروفيروس معدٍ جدًّا، يمكن أن تنتشرَ العدوى بسهولة من شخصٍ لآخر.يسبِّب هذا الفيروسُ معظمَ حالات أوبئة التهاب المعدة والأمعاء على متن السُّفن السِّياحية وفي دور رعاية المسنِّين.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب المعدة والأمعاء).

أعراض التهاب المعدة والأمعاء بفيروسات النورو تُسبب فيروسات النورو عادةً التقيؤ، والتشنجات البطنية، والإسهال.يعاني الأطفال من التقيؤ أكثر من الإسهال، في حين يعاني البالغون أكثر من الإسهال.تبدأ الأعراض بعد يوم إلى يومين من التقاط العدوى، وتستمر من يوم إلى ثلاثة أيام. يمكن للتقيؤ والإسهال أن يُسببا تجفافًا يتراوح بين الخفيف إلى الشديد. قد يعاني الأشخاص أيضًا من الحُمَّى، والصُّدَاع، وأوجاع الجسم.

تشخيص التهاب المعدة والأمعاء بفيروسات النورو تقييم الطبيب

فحص البراز أحيَانًا يستند تشخيص عدوى فيروسات النورو عادةً إلى الأَعرَاض النموذجية، وخصوصًا إذا كانت الفاشية مستمرة حاليًا.وفي بعض الأحيان، يكون أفراد الأسرة الآخرون أو زملاء العمل قد عانوا من أعراض مشابهة حديثًا.وفي حالاتٍ أخرى، يمكن أن يكون مصدر فيروسات النورو هو المياه الملوَّثة أو الطعام غير المطبوخ بشكل كافٍ، أو الطعام الفاسد، أو الطعام الملوَّث.وقد يعطي السفرُ الحديث، وخاصَّة في رحلة بحرية، مؤشِّرات أيضًا. لتأكيد تشخيص عدوى فيروسات النورو، يقوم الأطباءُ في بعض الأحيان باختبار عيِّنات من البراز.

علاج التِهابُ المَعِدَةِ والأمعاء بفيروسات النورو السوائل ومحلول الإماهة

الأدوية في بعض الأحيان الإماهَة Rehydration عادةً ما يكون العلاجُ الوحيد اللازم لالتهاب المعدة والأمعاء بفيروسات النورو هو الراحة في الفراش، وشرب كمِّية كافية من السَّوائل.وحتَّى الشخص الذي يُعاني من التقيُّؤ، يجب أن يشربَ بقدر ما يمكن أن يَتحمَّل، وذلك بشكل رشفاتٍ صغيرة متكرِّرة. إذا كان القيءُ أو الإسهال مَديًدا، أو أُصيبَ الشخصُ بجفافٍ شَديد، قد تكون هناك حاجةٌ إلى إعطاء السَّوائل والشَّوارد عن طريق الوَريد.وبما أنَّ الأطفالَ يمكن أن يُصابوا بالتجفاف بسرعةٍ أكبر، ينبغي أن يُعطوا السَّوائل مع خليط مناسب من الأملاح والسكَّريات.ويكفي أيّ من المَحاليل المتاحة تجاريًّا المصمَّمة لتَعويض السَّوائل المفقودة والكهارل (تُسمَّى مَحاليل الإماهة الفمويَّة).أمَّا المشروباتُ الغازية والشَّاي والمشروبات الرياضية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين وعَصائر الفاكهة فهي ليست مناسِبَة.إذا كان الطفلُ يرضع من أمِّه، يجب أن يستمرَّ في الرضاعة الطبيعية. ومع تراجع الأَعرَاض، يمكن للشخص أن يضيفَ تدريجيًّا الأطعمةَ إلى النظام الغذائي.وعلى الرغم من أنه كثيرًا ما يتم التوصية به، إلا أنه ليست هناك حاجةٌ للانتقال إلى نظام غذائي رتيب يعتمد على الحبوب، والجيلاتين، والموز، والأرز، وصلصة التفَّاح، والتوست.ولكنَّ بعضَ المَرضَى يكونون غيرَ قادرين على تحمُّل منتجات الحليب لبضعة أيَّام بعدَ الإسهال. الأدوية ولكن، إذا استمرَّ الإسهالُ لمدة 24 إلى 48 ساعة، ولم يكن هناك دم في البراز في إشارةٍ إلى عدوى بكتيريَّة أكثر خطورة، يمكن للطبيب حينئذٍ أن يصفَ دواء لضبط الإسهال، مثل ديفينوكسيلات، أو يطلب من الشخص استخدامَ دواء لا يحتاج إلى وصفةٍ طبِّية، مثل لوبيراميد.لا تُعطى هذه الأدوية (تُسمى الأدوية المضادة للإسهال) للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا المصابين بإسهال حاد.كما لا تُعطى الأدوية المُضادة للإسهال للأشخاص الذين استعملوا المضادَّات الحيوية مؤخرًا، أو الذين لديهم إسهال مدمى، أو لديهم آثار ضئيلة جدًا من الدَّم في البراز بحيث لا يمكن رؤيتها، أو الذين يُعانون من الإسهال والحمَّى. لا تُعطى المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفيروسات.