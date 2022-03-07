لمحةٌ عامة عن التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس pancreatitis هو التهاب يُصيب البنكرياس،

والبنكرياس هِيَ عضو على شكل ورقة شجرة يُقدَّر طوله بنحو 5 بُوصات (نحو 13 سنتمترًا)،وتحيط بها الحافَّة السفلى من المعدة والجزء الأول من المِعَى الدَّقيق (الاثناعشري).

تحديد موضع البنكرياس

تقُوم البنكرياس بثلاث وظائف رئيسيَّة:

إنتاج السوائل المحتوية على الإنزيمات الهاضمة في الاثناعشري

إفراز هرمونيّ الأنسولين والغلوكاغون اللذين يُساعِدان على تنظيم مستويات السكر في مجرى الدَّم

إفرازُ كميَّات كبيرة من بيكربونات الصوديوم (المادة الكيميائية في صودا الخبز) في الاثناعشريّ لتعديل الحمض القادم من المعدة

يمكن أن ينجم التهاب البنكرياس عن حُصيَّات المرارة، والكُحول، وأدوية متنوِّعة، وبعض حالات العدوى الفيروسية، وأسباب أخرى أقلُّ شيوعًا.

يحدث التهاب البنكرياس بسرعةٍ ويهدأ خلال بضعة أيام عادةً ولكنَّ يمكن أن يستمرَّ لبضعة أسابيع،تُسمَّى هذه الحالة التهاب البنكرياس الحاد.ولكن في بعض الحالات، يستمرُّ الالتهاب ويُخرِّب وظائف البنكرياس تدريجيًا،وتُسمَّى هذه الحالة التهاب البنكرياس المُزمن.

من الشائع جدًا أن يُسبب التهاب البنكرياس ألمًا شديدًا في الجزء العلوي من البطن، وغالبًا ما يُرافقه غثيان وتقيُّؤ.قد يُسبب التهاب البنكرياس ضررًا دائمًا في البنكرياس.

يحتاج المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد إلى دخول المستشفى لفترة من الزمن عادةً، وقد يحتاجُون إلى الكثير من السوائل عن طريق الوريد إلى أن يشعروا بالتَّحسُّن ويزول الألم.

يحتاج المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن في بعض الأحيان إلى أخذ كبسُولات تحتوي على خُلاصات إنزيمات البنكرياس مع وجبات الطعام، وذلك للمساعدة على تخفيف الألم وتحسين عمليَّة الهضم.