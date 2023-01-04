الشَّق الشرجي هو تمزُّق أو تقرُّح في بطانة الشرج (الفتحة في نهاية السبيل الهضمي حيث يُغادرُ البرازُ الجسمَ).

يمكن أن تحدث الشقوق الشرجية بعد تبرُّز كتل برازيَّة صلبة أو كبيرة.

تشتمل الأعراض على الألم أو النزف خلال التَّبرُّز أو بعده.

يعتمد التَّشخيص على فحص الشَّرج.

تشتمل المعالجة على استعمال مُليِّنات البراز والمراهم الواقية واستعمال حَمَّامُ المِقعَدَة وفي بعض الأحيان حقن ذيفان البوتولينيوم أو إجراء جراحي.

يمكن أن تكون الشقوق الشرجية ناجمةً عن إصابة من خروج البراز القاسي أو كبير الحجم أو عن تكرُّر خروج البراز الرَّخو.قد تنجم أيضًا في حالات نادرة عن الإيلاج في الشرج في أثناء ممارسة الجنس الشرجي.

تؤدِّي الشقوق إلى تقلُّص المَصرََّة الشرجيَّة (الحلقة العضلية التي تبقي فتحة الشرج مغلقة) ممَّا يُفاقمُ الألم ويمنع الشفاء.

يمكن أن تحدث الشقوق الشرجية عند جميع الفئات العمريَّة ولكنَّها أكثرُ شُيُوعًا بين الرُّضَّع.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشرج والمستقيم).

أعراض الشق الشرجي تؤدِّي الشقوق إلى الشُّعور بالألم وحدوث نزفٍ في أثناء التَّبرُّز أو بعده بفترةٍ وجيزة عادةً.يستمر الألم لفترةٍ تتراوح بين عدَّة دقائق إلى عدَّة ساعات ثم يزول حتى القيام بتبرُّزٍ جديد. الشِّق الشَّرجي إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة شقًا شرجيًا. BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تشخيص الشَّق الشرجي فحص الطبيب يقوم الطبيب بتشخيص الشِّق من خلال فحصٍ لطيفٍ لفتحة الشرج.