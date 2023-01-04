الداء الشَّعري (pilonidal disease) هو اضطراب يحدث عندما تنمو شعرة في جلد الجزء العلوي من الشق بين الإليتين.

يحدث هذا الاضطراب عندما ينمو الشَّعر قريبًا من الإليتين داخل الجلد.

تنطوي الأَعرَاض على الشعور بالألم مع حدوث احمرار ٍوتورُّمٍ وتكوُّن قيح في بعض الأحيان وذلك عند حدوث العدوى.

يعتمد التَّشخيص على الفحص.

تنطوي المعالجة على القيام بإجراءات لاستئصال الخراجات والجيوب وإصلاح الكيسات.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الشرج والمستقيم).

تحدث الإصابة بالداء الشعري عادةً عند الشباب والرجال من ذوي البشرة البيضاء، ولكنَّه يمكن أن يُصيبَ النساء أيضًا.

ولأسبابٍ غير معروفة، تتهيج الشعرة وتنمو ضمن الجلد في بعض الأحيان، مُشكلة تجويفًا قد يحتوي على شعر.ويسمَّى مثل هذا التجويف بالكيسة الشَّعريَّة التي تتشكَّل في الجزء العلوي من الشق بين الإليتين عادةً.قد لا تُسبِّبُ الكيسة الشعرية أيَّة أعراض، أو قد تصبح مصابةً بالعدوى وتُسبِّبُ الألم.

وإذا تَسبَّبت العدوى بتشكيل تجمُّعٍ للقيح، فيُسمَّى هذا التَّجمُّع بخراج شعري.تُسبِّبُ الإصابة بالخرَّاج الشعري ألمًا واحمرارًا وتورُّمًا.يسيل القيح تلقائيًّا من الخراج في بعض الأحيان.

الجيب الشعري هو جرح تصريف مزمن في الموضع.

كيسة شعرية إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة كيسات شعرية في الشق بين الإليتين. IRAND/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تَشخيصُ الداء الشعري فحص الطبيب لتمييز الداء الشعري عن حالات العدوى الأخرى، يتحرَّى الطبيب عن ثقوبٍ صغيرةٍ في المنطقة المصابة بالعدوى (نُقيرات) أو في جوارها.